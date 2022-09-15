Головоломка для зрителя, или каждый видит то, что хочет увидеть

Головоломка для зрителя. Автор: Luca Piras.
Современный фотограф из Италии Лука Пирас (Luсa Pirаs) смотрит на мир иначе, под абсолютно другим углом. И совсем неудивительно, что большая часть его снимков напоминает самую настоящую головоломку, в которой оживают замысловатые сюжеты похожие на пазлы с застывшими в невероятных позах людьми.
Геометрия. Автор: Luca Piras.
Трансформация. Автор: Luca Piras.
Необычный ракурс. Автор: Luca Piras.
Новый ход. Автор: Luca Piras.
С одной стороны в работах Луки нет ничего особенного и интересного, но с другой – в них всё-таки присутствует некая интрига и недосказанность, позволяющие разыграться воображению. А замысловатые позы и не всегда понятные кадры, по сути, не несут в себе никакого скрытого смысла, и всего лишь являются предметом банальной авторской фантазии, которую каждый понимает по-своему. И, тем не менее, несмотря на всё это подобное творчество, пользуется огромной популярностью на просторах сети Интернет, вызывая у зрителя противоречивые мнения и споры, а так же любопытство и интерес.
Ретрика. Автор: Luca Piras.
Торшер. Автор: Luca Piras.
Поддержка. Автор: Luca Piras.
Пазл. Автор: Luca Piras.
Наклон. Автор: Luca Piras.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии