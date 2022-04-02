Декор жестяных банок

При желании пустые жестяные банки из-под пищевых консервов легко превратить в оригинальные емкости для хранения сыпучих продуктов. Подобрать размер можно самостоятельно, просто пополнив запасы всем необходимым в ближайшем супермаркете.пищевые жестяные банкисалфетки с рисункомакриловая краска и грунтлак для камнямебельный кантпробковая подставка под горячееклейОбезжиренные банки вначале покрываем грунтовкой, а затем окрашиваем акриловой краской в несколько слоев.Выбрав салфетки с подходящим рисунком, снимаем верхний слой. Наклеиваем салфетки на хорошо просохшие банки при помощи клея для декупажа, аккуратно промакиваем и разглаживаем, чтобы не допустить разрыва.В очередной раз даем поверхности полностью просохнуть, а затем покрываем банки снаружи лаком для камня. Благодаря такому финишному покрытию декорированные банки станут водонепроницаемыми.Использую в качестве трафарета крышечку подходящего размера или саму банку, вырезаем заготовки для будущих крышек. При отсутствии пробковой подставки сделать их можно даже из остатков плотного упаковочного картона.По торцу прокладываем мебельный кант, из него же формируем ручки.Дальше остается лишь найти для новых баночек подходящее место и наполнить их.Оригинальные внешне, вместительные и практичные, они будут радовать глаз и прослужат очень долго. При желании со временем набор можно будет дополнить металлическими емкостями других размеров.