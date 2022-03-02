Тайная комната, или Как в Средневековье спасали распадающиеся браки

В церковной башне за множеством замков находится комната, в которой спасали семьи.
В средневековой коммуне в Трансильвании в огромной церкви, больше похожей на крепость, есть крохотная комната. В ней почти ничего нет. Но в этом маленьком помещении люди в старину спасали семьи и браки от распада.
Укрепленная церковь XV века господствует над коммуной Бьертан. | Фото: beel-online.com.
В центре Румынии в небольшой коммуне Бьертан время как будто застыло в Средних веках. Здешним историческим каменным постройкам уже много веков. Их возвели трансильванские саксонцы, основавшие поселение в XIII веке. Там как и много лет назад, жители ездят на телегах, запряженных лошадьми, а соседи часто встречаются на торговой площади. Мужчины по вечерам пьют пиво в тавернах, а женщины заняты по хозяйству.
Средневековые домики Бьертана утопают в зелени. | Фото: beel-online.com.
Чистка кочанов кукурузы в Бьертане. | Фото: biertan.ro.
Над центром города возвышается церковь XV века, укрепленная как военный фортификационный объект. Жители Бьертана неоднократно пережидали нашествие врага за толстыми 11-метровыми стенами.
Одно из самых известных помещений церкви на первый взгляд не вызывает никакого интереса. Это крохотная комнатка, больше напоминающая кладовку, но она спасла немало браков и воссоединила разрушенные семьи.
Тяжелая укрепленная дверь с множеством засовов и замков. | Фото: biertan.ro.
Основное население Бьертана, переселенцы из Саксонии, уже триста лет как используют ее в необычном качестве. Если брак какой-либо семейной пары оказывался под угрозой, а муж и жена собирались разводиться, то настоятель церкви, местный епископ, запирал их в этой комнате. Заточение длилось от нескольких недель до полутора месяцев. Считалось, что это помогает сохранить семью. И действительно, за последние три века в Бьертане зарегистрирован лишь один развод.
Комната для примирения супругов и спасения семьи. | Фото: travellinn.net.
В чем же секрет успеха? В небольшой каморке есть только один стол и стул, один сундук и крохотная кровать. Она так мала, что спать на ней может только один человек.
Месяц-полтора взаперти в непростых условиях удивительным образом вновь сплачивал супругов, заставляя общаться. «Тюремная камера» стала настоящим спасением и выходом из щекотливой ситуации, когда любимые люди уже не выносили друг друга.
Укрепленная башня церкви в Бьертане. | Фото: biertan.ro.
Наверх, в крепость, ведет тесный проход. | Фото: biertan.ro.
Местный священник считает, что кроме ужасных условий в тесной комнатушке одним из главных факторов быстрого примирения была забота о будущем урожае. В самом деле, когда мужа и жену запирали на длительный срок, они могли остаться без пищи на следующий год. Поэтому в их общих интересах было помириться и вновь приступать к крестьянскому труду.
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