Чем и как подкармливать розы в саду, чтобы они цвели на зависть всем соседям

Розы — самое красивое растение в саду. Часто их окрещивают сложными для выращивания. Но это не совсем так. Материал расскажет о способах органического удобрения роз, которые снимут вопрос капризности.







1. Органика важна

2. Без мульчи никуда

3. Жидкие подкормки

4. Сладкая подкормка

5. Избегание удобрений в жару

Подкормкароз — дело не всегда такое уж тонкое.Розы — неженки. Они любят органику, потому что с полностью химическими удобрениями что-то всегда может пойти не так.Поэтому главный принцип розовода — меньше фабричной химии и больше органики.Суперважная штука для садовода.Мульча — это заполнение пристволового круга розового куста органическими элементами. Сгодится всё то, что лежит в вашей компостной яме на участке, навоз, хвойный опад, скошенная трава, осення листва, щепа хвойных деревьев.Морская капуста рулит.Очень просто сделать самодельную жидкую подкормку для роз. К примеру, из морской капусты. После любой готовки мяса, птицы, рыбы, сгружайте в ведро все отходы, разводите в воде и поливайте розы. Особенно хорошо будет, если там как можно больше остатков костей и крови.Готовим сладкую подкормку.Готовим её так: три стакана воды, две ст. ложки сахара, одна ст. ложка соли, 2 ст. ложки уксуса (лучше яблочного), 2 ст. ложки морской капусты, немного рыбных отходов с костями.Важно!Подкарливание роз в очень жаркую погоду смерти подобно. Кстати, именно из-за этого гибнут домашние орхидеи. А полив следует осуществлять задолго до и задолго после подкормки. Иначе растения получат ожог.