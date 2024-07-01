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Чем и как подкармливать розы в саду, чтобы они цвели на зависть всем соседям

Розы — самое красивое растение в саду. Часто их окрещивают сложными для выращивания. Но это не совсем так. Материал расскажет о способах органического удобрения роз, которые снимут вопрос капризности.


1. Органика важна




Подкормкароз — дело не всегда такое уж тонкое.

Розы — неженки. Они любят органику, потому что с полностью химическими удобрениями что-то всегда может пойти не так. Поэтому главный принцип розовода — меньше фабричной химии и больше органики.

2. Без мульчи никуда




Суперважная штука для садовода. 

Мульча — это заполнение пристволового круга розового куста органическими элементами. Сгодится всё то, что лежит в вашей компостной яме на участке, навоз, хвойный опад, скошенная трава, осення листва, щепа хвойных деревьев.

3. Жидкие подкормки




Морская капуста рулит.

Очень просто сделать самодельную жидкую подкормку для роз. К примеру, из морской капусты. После любой готовки мяса, птицы, рыбы, сгружайте в ведро все отходы, разводите в воде и поливайте розы. Особенно хорошо будет, если там как можно больше остатков костей и крови.

4. Сладкая подкормка




Готовим сладкую подкормку. 

Готовим её так: три стакана воды, две ст. ложки сахара, одна ст. ложка соли, 2 ст. ложки уксуса (лучше яблочного), 2 ст. ложки морской капусты, немного рыбных отходов с костями.

5. Избегание удобрений в жару




Важно!

Подкарливание роз в очень жаркую погоду смерти подобно. Кстати, именно из-за этого гибнут домашние орхидеи. А полив следует осуществлять задолго до и задолго после подкормки. Иначе растения получат ожог.
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подкормка
Розы

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