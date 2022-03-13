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Как подарить колготкам долговечность

С помощью трёх простых трюков вы сможете реально продлить жизнь капроновым колготкам, даже самым тонким! После того, как вы воспользуетесь одним из предложенных ниже способов, порвать колготки будет не так-то просто, даже если у вас длинные ногти!

Как подарить колготкам долговечность

Первый способ — нанести на новые колготки лак с обеих сторон. Однако помните, что лак необходимо наносить после каждой стирки колготок. Лак скрепляет нити и реально увеличивает их прочность.

Как подарить колготкам долговечность

Второй и третий способы основаны на перепадах температур. Для второго трюка просто залейте новые колготки кипятком и оставьте на полчаса. Перепад температур изменяет структуру нитей и укрепляет её.

Как подарить колготкам долговечность

Впрочем, то же самое происходит и при низкой температуре. Просто поместите новые колготки в морозилку на час, и результат будет точно таким же — увеличение прочности и долговечность капроновых колготок!

Как подарить колготкам долговечность

Подробнее о том, как продлить жизнь капроновых колготок, смотрите в видео ниже:


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