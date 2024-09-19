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Как отмыть многолетний нагар на сковороде за 10 минут

Наверняка почти каждая хозяйка задавалась вопросом как отмыть многолетний нагар быстро. Сейчас вы познакомитесь с отличным, почти чудесным средством по удалению такого трудного и затвердевшего нагара.




Самое удивительно в этом самодельном средстве то, что оно не содержит дорогой покупной химии. В составе только распространенные ингредиенты, которые почти со 100% вероятностью есть у каждой хозяйки.


Если не учитывать время закипания воды в кастрюле, то на все уйдет не более 10 минут!

Понадобится

Пищевая сода — 2-3 столовые ложки.

Мыло хозяйственное (жидкое, если нет натрите на терке обычное) — 2-3 столовые ложки.

0,5-1 столовая ложка лимонной кислоты.

Как просто удалить многолетний нагар доступными средствами



Первым делом необходимо подготовить емкость под кипячение посуды с нагаром. Наливаем туда воду и ждем закипания.



Перед закипанием добавляем соду.



Затем хозяйственное мыло.



И в конце очень аккуратно — лимонную кислоту
.


Тут же пойдет реакция с обильным выделением пены, так что берите емкость заранее побольше.



Погружаем в раствор посуду с нагаром.



И кипятим на медленном огне порядка 5-10 минут.



Главное следите за тем, чтобы ничего «не убежало». По истечению времени нагар будет отходить почти сам.



И данный ковшик в считанные минуты можно довести до идеала.



Вот таким простым и натуральным средством можно запросто отмыть многолетний нагар просто и без усилий. К тому же данную смесь можно использовать повторно и промыть в ней все ложки и вилки, в общем все то, что нуждается в хорошей чистке.
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нагар
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