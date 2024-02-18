Кто она - соперница Дианы, которой делал предложение руки и сердца Доди Аль-Файед

Роман с принцессой Дианой в жизни Доди Аль-Файеда был, несомненно, ярчайшим событием. Но и до этих отношений его личная жизнь была бурной и насыщенной. Он был завидным холостяком и настоящим ловеласом, ему приписывали романы с многими звездными девушками, например, Брук Шилдс и Джулией Робертс. Но даже такой ходок однажды был помолвлен. Жениться Доди хотел на американской модели Келли Фишер, которую бесславно бросил ради леди Ди. Расскажем немного о девушке, которой разбили сердце, а она решила отомстить в суде.
До романа
Будущая американская модель Келли Фишер родом из штата Кентукки в США. Но там ее семья жила недолго, отец девочки получил работу в соседней Канаде, и они переехали. В канадской столице Келли пошла в школу. Потом она отправилась учиться в колледж, но ей было не суждено его окончить. Когда девушке было 16, ее заприметил модный скаут и предложил работать на агентство. Келли бросила второй курс колледжа и ушла строить карьеру в мире fashion.
Келли Фишер. / Фото: bellazon.com.
Несколько лет Келли активно работала и оттачивала мастерство. Немного погодя она вернулась в Штаты настоящей модной звездой. Живи Фишер в наше время, она определенно была бы модным инфлюенсером. В США она работала с Victoria’s Secret, Calvin Klein и Armani. Лицо Келли появлялось на обложках Marie Claire и Elle.
Келли и Доди
В 1996 году в жизни успешной и востребованной модели Келли Фишер появился Аль-Файед-младший. В июле они познакомились в Париже, куда модель приехала по работе. А уже в ноябре на свадьбе сестры Келли Доди сделал ей предложение руки и сердца. У любом случае, она так говорит, потому что подтверждений или опровержений от самого Доди уже получить никогда не удастся. Кольцо для помолвки было очень похоже на то, которое подарил принц Чарльз Леди Ди, и которое она 15 лет не снимала с руки.
Келли Фишер. / Фото: bellazon.com
По словам Келли Фишер, наследник многомиллиардного состояния Аль-Файед-младший назначил их свадьбу на август 1997 года. Он также купил для них будущее семейное поместье – дом в Малибу.
Но долгим счастье Келли и Доди не было. В 1997 году жених вовсю начинает ухлестывать за уже разведенной принцессой Дианой, при этом связь с Келли он не разрывает. Ярким моментом, который так красноречиво показан в 6 сезоне сериала «Корона», было пребывание на яхте в Сен-Тропе. Доди привез туда обеих женщин. С Дианой и ее сыновьями он весело отдыхал днем, а вот уже с наступлением ночи шел к невесте.
Суд года
Келли Фишер со своим адвокатом. / Фото: thesun.co.uk
О том, что жених неверен и изменяет ей с «королевой людских сердец» Келли узнала из газет. В 1997 году газетные полосы по всему миру сообщали о романе ее жениха. И через пару дней Келли обращается к Глории Оллред, феминистке и адвокату. Келли обвиняет Доди в том, что тот «бросил ее у алтаря». И дальше начинается самое интересное.
Келли утверждала, что старший Аль-Файед дал слово заплатить ей 0,5 миллиона долларов. Для этого девушка должна была бросить свою карьеру модели. В противном случае свадьба бы не состоялась. Келли пошла на это, но ее обманули.
Келли Фишер: / Фото: Gettyimages
Оказалось, что она получила всего 60 тысяч долларов от Доди. Потом жених вручил ей чек на 200 тысяч долларов, но он подписан не был, то есть обналичить его девушка бы просто не смогла. Келли требовала от семьи Аль-Файедов выплатить й остаток от обещанного полумиллиона – 440 тысяч, а также возместить ей моральный ущерб.
Келли собрала пресс-конференцию, на которой объявили о предстоящем суде. Девушка была в слезах. Ее юрист и мама в один голос говорили, что Доди перед Келли был нечестен.
Адвокат девушки говорила, что Аль-Файед младший должен взять за Келли ответственность, отметив, что он «оставил ее у алтаря» и отбросил ее чувства, отнесся с полным неуважением.
Келли Фишер. / Фото:Gettyimages
Мать же Келли сказала, что никакая дочь не заслужила такого обращения и ему должно быть стыдно.
Фишер с адвокатом приглашали и Леди Ди на пресс-конференцию, но принцесса проигнорировала это мероприятие. Диану хотели спросить, знала ли она, что у нее роман с помолвленным Аль-Файедом.
Конец истории
Но этому суду не суждено было состояться. Как только Келли начала активно заниматься своим делом, Доди и Дианы не стало. Фишер после такой новости от своей затеи сразу отказалась.
По словам ее адвоката, Келли любила младшего Аль-Файеда и его гибель для нее стало большой трагедией. Келли простила Доди за то, что он сделал, ведь нет ничего важнее человеческой жизни.
Конечно, Келли могла бы побороться за деньги с Мухамедом. Но она понимала, что шансов будет мало. Тот вообще отказывался признавать, что его сын делал модели предложение. Он называл девушку Келли «охотницей за деньгами». Вместо этого он как одержимый везде рассказывал, что единственной великой любовью его погибшего сына была именно принцесса Диана.
Девушка сильно поругалась с несостоявшимся свекром. В последний путь проводить любимого мужчину Келли не поехала, хотя и очень хотела.
Другая жизнь
После скандальной пресс-конференции и смерти Доди Келли пропала с радаров. Девушка начала вести не такой публичный образ жизни, как раньше. Она начала новую главу в своей жизни. Не такую драматичную и арденалиновую, зато более спокойную.
В 2007 году Фишер отправилась на сафари. Там она встретила российского пилота Михаила Мовшина. Келли рассказывала, что он не только пилот, но и большой активист. Михаил помогал африканским лидерам бороться с браконьерами, которые ведут охоту на слонов ради бивней, чтобы потом их продавать.
Пара начала встречаться, а после окончания благотворительной миссии они уехали вместе в Париж. В городе любви Келли и Михаил прожили несколько лет. в 2011 году модель забеременела и они уехали в США, чтобы быть ближе к семье. Келли больше не появляется в публичном пространстве. Куда больше ей понравилась совместная жизнь с любимым мужчиной и воспитание дочери. Живут Миша и Келли в Южной Каролине.
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