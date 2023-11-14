Кумовство в Голливуде: Как громкие фамилии прокладывают путь к славе и деньгам

Биографии многих публичных людей начинаются из слезливой истории: бедного несчастного детства, работы официантом и целой череды неудачных попыток попасть на работу мечты. Но есть и те, кому повезло сразу родиться на всем готовом. Таких людей называют nepo baby. Они дети известных людей, которым чтобы что-то получить, достаточно назвать свою фамилию. В Голливуде таких примеров немало, есть даже целые династии, которые имеют огромную власть.
Династия Коппола
Семья Коппола
Когда слышишь имя Коппола, то непременно вспоминаешь режиссера гениального и культового «Крестного отца» Фрэнсиса Форда и его не менее талантливую оскароносную дочь Софию Копполу. Их семья в Голливуде не только самая известная, но и одна из наиболее почитаемых. И так было всегда.
Сестра Фрэнсиса Форда талантливейшая актриса Талия Шайр играла Конни Корлеоне в «Крестном отце» и Адриану Бальбоа в легендарном «Рокки». Ее сын Джейсон Шварцман тоже сделал успешную актерскую карьеру. Старший Брат Софии стал писателем и продюсером.
На данный момент самым ярким и известным представителем семьи Коппола является Николас Кейдж. Настоящее имя оскароносного актера Николас Коппола. Он является старшим братом Талии и Фрэнсиса.
Династия Бэрримор
Дрю Бэрримор с детьми
Актриса Дрю Берримор свою карьеру начала еще в детстве, сложно забыть ее трогательную и несомненно талантливую игру в «Инопланетянине». Затем были известные взрослые роли в «Нецелованной», «Ангелах Чарли» и фильме «50 свиданиях». Из своей династии на сегодняшний день Дрю самая известная личность, но она далеко не единственная из Берримор, кто вписал свое имя в историю Голливуда навсегда.
Лайонел Бэрримор, оскароносный актер, которого мир помнит по роли Поттера в классической картине «Эта замечательная жизнь» 1946 года. Его сестра Этель Берримор тоже получила заветную статуэтку за картину «Только одинокое сердце» 1944 года. Дедушка Дрю и брат Лайонела и Этель Джон Бэрримор был очень известным и популярным актером первой половины ХХ века, и все благодаря роли в «Гамлете» в 1922 году. В жены он выбрал себе Долорес Костелло, которая имела очень красноречивое прозвище – Богиня немого экрана. И родители Долорес тоже занимались актерством.
Семья Болдуин
Братья Болдуин
Семейство Болдуин в Голливуде считается не только очень талантливым, но и плодовитым. Среди многочисленных сестер и братьев Алек Болдуин наиболее успешный, но в их большой семье далеко он один может называться селебрити. Дочь Алека, которую ему родила неподражаемая Ким Бессинджер, Айрленд Болдуин сделала успешную модельную карьеру. Брат Алека Стивен Болдуин с 80-х работает актером и тоже весьма успешно, а его дочь Хейли Бибер (в девичестве Болдуин) также стала успешной моделью и инфлюенсером.
Еще один брат, Дэниел Болдуин также построил успешную карьеру актера. Он был также ведущим «Шоу Дэниела Болдуина» на радио. Уильям Болдуин тоже стал актером, хоть и менее известным, чем его брат Алек. Среди наиболее известных ролей фильм «Обратная тяга» 1991 года и сериал «Сплетница», в последнем он сыграл отца одной из главных героинь Сирены ван дер Вудсон Уильяма.
Семья Робертс
Джулия и Эмма Робертс
Актерское семейство Робертс имеет широкую популярность, при чем его члены имеют поклонников самых разных возрастов. Начать стоит с Бетти Лу Бредемус, которая была не только актрисой, но и преподавала актёрское мастерство. Но если о ней молодежь может ничего не знать, то ее талантливую дочь точно знают все, ведь ее зовут Джулия Робертс. Даже люди, которые не увлекаются кино, знают ее легендарную игру в «Красотке».
Сестра Джулии Робертс Бетти Лу Бредемус тоже занимается актерством, а также продюсирует кинопродукты.
Не менее известен, чем его сестра Джулия, и Эрик Роберст. Он снимался в самых разных фильмах, воплощая на экране очень разных персонажей. Чего только стоят «Темный рыцарь» или «Пленники небес».
Дочь Эрика Эмма Робертс хорошо знакома более молодому поколению. Она одна из звезд культового сериала-антологии «Американская история ужасов». Также девушка сыграла в таких проектах как «Королевы крика», «Нерв», «Пало-Альто».
Семья Рассел-Хоун-Хадсон
Семья Рассел-Хоун-Хадсон
Таких трудолюбивых актрис как Голди Хоун еще нужно поискать: без малого она играла в кино четыре десятка лет, попав на большой экран еще в 60-е. От популярного музыканта Билла Хадсона она родила двух детей. Дочь Кейт Хадсон стала очень популярной актрисой, в ее фильмографии «Как избавиться от парня за десять дней», «Война невест» и другие. А ее брат Оливер прославился благодаря сериалу «Бухта Доусона».
Конечно, нельзя забывать и партнера Голди Хоун неподражаемого Рассела Кроу, с которым они вместе с 1983 года. У них есть общий ребенок Уайатт Хоун Рассел. И он тоже стал актером. Он известен по проектам фильму «Мачо и ботан 2», сериалам «Сокол и Зимний солдат» и «Черное зеркало».
Семья Смит
Семья Смит
Уилл и Джада Смит, без преувеличения, пара уже ставшая культовой. В особом представлении они не нуждаются. Это тот случай, когда два талантливых человека нашли друг друга и смогли создать успешный тандем. Неудивительно, что и дети у них родились творческими. Их старший сын Джейден с детства снимается в кино, в том числе, вместе с отцом. Среди его киноработ «Каратэ-пацан» и «В погоне за счастьем». Джейден сейчас позиционирует себя как рэпер.
Дочь Уиллоу Смит тоже сначала решила пойти по стопам родителей и дебютировала в картине «Я легенда». Но так ж,е как и брат, больше уделяет времени музыке
Сын Уилла от первого брака с актрисой Шери Зампино тоже имеет актерский опыт, но широко известен как диджей. Брат Джады Смит Калиб Пинкетт, актер и продюсер, в его послужном списке сериал «Кобра Кай» и фильм «Люди в черном 3».
Клан Кардашьян-Дженнер
Клан Кардашьян-Дженнер
Когда заходит разговор о семье, в которой слава и известность переходят по наследству, в голову обязательно приходит семейство Кардашьян-Дженнер. Этот клан прославился на весь мир тем, что почти все его члены известные люди. Хотя, справедливости ради, особых талантов за ними изначально не наблюдалось. Разве что мать семейства Крис Дженнер отличается особой хваткой и большой любовью к деньгам. Ей удалось построить не только свою медийную карьеру, но и сделать известными каждого из своих детей, а их у нее шестеро.
Крис Дженнер создала реалити-шоу, превратив в сериал свою жизнь и жизнь своих детей. Популярность она смогла монетизировать и научила этому своих детей. Особо хорошо смогла заработать на своей славе Ким Кардашьян, которая никаким талантом похвастаться не могла, но обрела популярность и узнаваемость сначала в семейном реалити, затем благодаря сомнительному видео, и, конечно же, браку с Канье Уэстом.
Потом подтянулись ее младшие сестры от второго брака матери – Кайли и Кендалл. Кайли Дженнер построила бьюти-империю, а Кендалл стала одной из самых высокооплачиваемых моделей современности. Сестры Хлоя и Кортни тоже не пасут задних, зарабатывая на своем имени большие деньги. Конечно, остаются сомнения смогли бы они зарабатывать миллионы, не имея громкой фамилии, и не принадлежа к такому известному клану.
Семейство Осборн
Семейство Осборн
Предыдущие примеры показывают, что среди актеров бываю династии, в которых несколько поколений посвящают себя одному делу. И в музыкальной среде такое тоже бывает. Яркий пример – семейство Осборн.
Великий и ужасный Оззи Осборн в мире рока легенда. В недалеком прошлом он не сходил со страниц желтой прессы благодаря своим скандальным выходкам и перманентной борьбе со своими зависимостями. Его жена Шерон Осборн тоже фигура заметная и весомая в шоу-бизнесе, она телеведущая, музыкальный менеджер, а еще писательница. Фамилия Осборн в нулевых была у всех на устах, они были, пожалуй, самой популярной семьей в мире. И все благодаря популярному реалити-шоу, которое выходило в начале 2000-х.
Их дети тоже получили огромное количество внимания со стороны общественности. Сын Джек стал заменой фигурой в британском медиапространстве, снялся в нескольких фильмах и занялся продюсированием кино. Келли и вовсе долгие годы была кумиром тысячей девочек, которые следили по телевизору за ее подростковыми проблемами и тем, как она взрослеет. И хотя у девушки, как и у ее отца, были проблемы с зависимостями, она смогла с ними справиться и теперь она не просто дочь Оззи Осборна, она актриса, телеведущая и активистка.
Говоря о семье Осборнов нельзя не вспомнить отца Шерон – Дона Арена. В музыкальной индустрии он был очень заметной фигурой. Он работал музыкальным менеджером, руководил карьерой рок-музыкантов. Среди его подопечных были Black Sabbath, Литтл Ричард и Джерри Ли Льюис, и это далеко не весь список.
Семья Сайрус
Семья Сайрус
Восхождение семейства Сайрус на голливудский Олимп началось задолго до выхода сериала «Ханна Монтана» с Майли Сайрус в главной роли и начала ее успешной музыкальной карьеры.
Публичная жизнь этой семьи началась в 70-е годы, когда Рон Сайрус, отец Биили Рэя, делал политическую карьеру, работая в Кентукки в Палате представителей и длилась аж до 1996 года, когда он пошел на пенсию. Его сын сделал успешную музыкальную карьеру благодаря песне “Achy Breaky Heart”, которая стала настоящим хитом.
Самой известной в семье стала Майли Сайрус, которой славу принесла роль в популярном диснеевском проекте «Ханна Монтана». Потом она начала весьма успешую музыкальную карьеру, но очень скоро скатилась в скандалы. Это при том, что многие критики отмечали, что Майли обладает мощными вокальными данными и имеет талант. У певицы есть младший брат Ной, который тоже продолжает семейное дело и занимается музыкой.
Бекхэмы
Семейство Бекхэм
Виктория и Дэвид Бекхэм в популярной культуре личности почти что культовые. Знаменитый футболист и певица смогли сколотить огромное состояние и зарабатывать уже только на одном своем имени. Дэвид, без преувеличения, звезда не только английского футбола, но и мирового, при чем прославился он не только благодаря своей игре. Имея яркую внешность, он начал одним из первых в этом виде спорта зарабатывать баснословные деньги на рекламе. Монетизация своего образа и имиджа сделала его не только богатым и знаменитым, но и очень влиятельным.
Виктория Бекхэм начинала как участница популярной британской девичьей группы Spice Girls и имела прозвище Posh Spice, так как была среди своих коллег самой стильной. От музыки Вики давно отошла и занимается дизайном одежды, основав свой бренд.
У пары четверо детей. Лишь Ромео пошел по стопам отца и занимается футболом. Двое сыновей строят свою карьеру в индустрии развлечения: Круз увлечен музыкой, а Бруклин увлекался фотографией, потом моделингом, а теперь занимается кулинарией. Старший сын Виктории и Дэвида не так давно женился на дочери инвестора-миллиардера Нельсона Пельца Николе. Пока у пары нет детей, но можно смело предположить, что если они будут, то продолжат семейное дело и будут публичными людьми.
Семья Клуни
Джордж и Амаль Клуни
Джорджа Клуни не знает, наверное, только человек, у которого никогда не было телевизора и интернета. Потому что в Голливуде он один из наиболее известных и популярных актеров. Но мало кому известно, что у его семьи в индустрии развлечений есть история. В 1947 году появилась музыкальная группа «Сестры Клуни», которая состояла из сестер Розмари и Бетти, тетушек Джорджа.
Розмари позже ушла из коллектива, чтобы заняться актерством и снялась в очень известной картине «Светлое Рождестве» 1954 года. Она родила пять детей от своего мужа оскароносного актера Хосе Феррера. Среди ее детей Мигель Феррер, известный по главной роли в сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес». Брат Розмари, отец Джорджа, Ник Клуни известный ведущий и журналист.
Ховарды
Династия Ховард
В Голливуде Рон Ховард очень известный человек. Он не только хороший актер, но и успешный режиссер. Он унаследовал от своего отца актера Рэнса Ховарда любовь к кино. Брат Рона Клинт Ховард тоже стал актером, появившись в кадре совсем юным.
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