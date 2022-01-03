 Цветы, которые можно выращивать в уличных кашпо

Для содержания на открытом воздухе лучше выбирать неприхотливые культуры — это логично. Но еще хочется, чтобы растения сохраняли декоративные свойства как можно дольше, ведь в уличных горшках и подвесных кашпо они находятся у всех на виду и формируют впечатление о жилище.

Пусть этот своеобразный ТОП-10 поможет вам определиться с выбором цветов для украшения балкона или крыльца.







Лаванда

Петуния

Калибрахоа

Фуксия

Бакопа

Лобелия

Бальзамин

Алиссум

Хоста

Туя

Для выращивания на улице хорошо подходят английские и французские сорта лаванды. Некоторые из них вытягиваются в рост до 80 см и богато смотрятся в больших напольных кадках, но есть и карликовые разновидности, которые можно выставить на лоджии аккуратной группой. Мелкие лиловые цветки источают тонкий умиротворяющий аромат, за который так ценится эта культура.Цветет лаванда с мая по август и не требует тщательного ухода — достаточно обеспечить ее рыхлым щелочным грунтом с примесью речного песка.Этот однолетник популярен из-за невероятного разнообразия расцветок. Петуния универсальна, ее можно содержать хоть в комнатных условиях, хоть на клумбе. Для улицы идеальны каскадные сорта, которым присвоили отдельный термин — сурфинии. Они живописно свисают из кашпо и могут достигать длины 2 м.Петунии любят солнечный свет и боятся сильного ветра.Он может повредить нежные побеги, поэтому содержать растение лучше на застекленном балконе, выходящем на юг или юго-восток.Растение удивительно схоже с петунией и долгое время считалось ее подвидом, но биологи нашли принципиальную разницу как в геномах этих культур, так и в условиях содержания. Калибрахоа тоже любит яркое солнце, однако нуждается в строго дозированном поливе, поскольку от переувлажнения ее корневая система быстро загнивает.Чтобы цветок соответствовал своему названию («Миллион колокольчиков»), в период вегетации его необходимо регулярно подрезать.Причудливые бутоны-фонарики фуксии чувствуют себя вольготно в свежем, прохладном и влажном климате, а палящего солнца и жары не выносят, поэтому культура хорошо подходит для высадки на северной стороне дома. Обильное цветение этой красавицы сильно зависит от насыщенности почвы ценными минералами, главным образом, азотом.В течение теплого сезона фуксию допускается высаживать в саду, желательно закапывая в землю прямо в горшке, чтобы по осени легко извлечь и унести в дом.Южноафриканская теплолюбивая культура, которую иначе называют сутерой, отлично растет в уличных кашпо, если высадить ее в плодородный слабокислый грунт и регулярно поливать. Мелкие цветочки буквально усеивают пышный куст, который выглядит шикарно в том числе благодаря симпатичным листикам. Расцветки бакопы разнообразны, но чаще других встречаются белоснежные сорта.Саженцы сутеры выносят на улицу во второй половине мая, когда минует угроза внезапных ночных заморозков, и там растение очаровывает прохожих до начала осени.Эта травянистая густо цветущая культура тоже происходит из Южной Африки и относится к семейству колокольчиковых, что понимаешь при первом же взгляде на ее задорные сине-фиолетовые цветки. Лобелия — растение многолетнее, но у нас выращивается как однолетник, поскольку может выдержать температуру не ниже +7 градусов.Кустовые сорта лобелии прекрасно смотрятся в балконных ящиках и уличных кадках, ампельные — в подвесных кашпо.Небольшие кустики бальзамина можно увидеть на балконах и террасах по всей Западной Европе, но и в нашей стране это растение с красивыми темно-зелеными листьями и крупными нежными цветками нашло много поклонников. Сорта для содержания в уличных кашпо имеют высоту 25-50 см, окрас от персиково-розового до ярко-фиолетового и длинный период цветения — с апреля по октябрь.Людям старшего поколения бальзамин известен как «Мокрый Ванька» из-за способности выделять из листвы лишнюю влагу в виде капель росы.Североамериканский многолетник из семейства капустных славится своей выносливостью — еще бы, ведь в дикой природе это скальный почвопокровник. Цветовая гамма алиссума, или попросту бурачка, разнообразна: есть белые, желтые, лиловые, сиреневые, розовые и фиолетовые сорта. Все они компактны, 20-40 см, и отлично смотрятся в уличных кашпо и балконных оранжереях.Алиссум активно используется в ландшафтном дизайне, высаживается в миксбордерах, рабатках, альпинариях и рокариях.Что мы все о цветах? Есть ведь культуры, которые ценятся за красоту листвы и охотно растут на открытом воздухе. Многолетние теневыносливые хосты, пришедшие из Китая, сейчас знакомы любому садоводу — их округлые пышные кусты с ланцетовидными окантованными листьями встречаются на каждом втором приусадебном участке. Выращивать в уличных кашпо можно любые сорта этого растения, от самых маленьких до гигантов.Хоста умеет цвести, выбрасывая длинные вертикальные цветоносы с белыми или светло-фиолетовыми бутонами, но длится это недолго — один летний месяц.Шаровидная карликовая туя вообще не цветет, однако выставленная на лоджию или крыльцо в крупных горшках и кадках выглядит замечательно. Ей необходима просторная тара с хорошим дренажом и слабокислый супесчаный грунт, который можно приобрести в готовом виде или скомпоновать самостоятельно. Туя переживет не слишком суровую зиму на улице, но лучше выносить ее на воздух при температуре выше +4 градусов.Главное достоинство этой хвойной культуры в том, что она вечнозеленая, то есть не берет выходных и отпусков в деле украшения вашего дома.При выборе растений для уличных кашпо руководствуйтесь не только эстетическими качествами, но и особенностями содержания, тогда вам не придется жалеть о потраченных силах и средствах, стоя над очередным увядшим «любимцем».