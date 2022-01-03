 Цветы, которые можно выращивать в уличных кашпо

Для содержания на открытом воздухе лучше выбирать неприхотливые культуры — это логично. Но еще хочется, чтобы растения сохраняли декоративные свойства как можно дольше, ведь в уличных горшках и подвесных кашпо они находятся у всех на виду и формируют впечатление о жилище.
Пусть этот своеобразный ТОП-10 поможет вам определиться с выбором цветов для украшения балкона или крыльца.
Лаванда
Для выращивания на улице хорошо подходят английские и французские сорта лаванды. Некоторые из них вытягиваются в рост до 80 см и богато смотрятся в больших напольных кадках, но есть и карликовые разновидности, которые можно выставить на лоджии аккуратной группой. Мелкие лиловые цветки источают тонкий умиротворяющий аромат, за который так ценится эта культура.
Цветет лаванда с мая по август и не требует тщательного ухода — достаточно обеспечить ее рыхлым щелочным грунтом с примесью речного песка.
Петуния
Этот однолетник популярен из-за невероятного разнообразия расцветок. Петуния универсальна, ее можно содержать хоть в комнатных условиях, хоть на клумбе. Для улицы идеальны каскадные сорта, которым присвоили отдельный термин — сурфинии. Они живописно свисают из кашпо и могут достигать длины 2 м.
Петунии любят солнечный свет и боятся сильного ветра. Он может повредить нежные побеги, поэтому содержать растение лучше на застекленном балконе, выходящем на юг или юго-восток.
Калибрахоа
Растение удивительно схоже с петунией и долгое время считалось ее подвидом, но биологи нашли принципиальную разницу как в геномах этих культур, так и в условиях содержания. Калибрахоа тоже любит яркое солнце, однако нуждается в строго дозированном поливе, поскольку от переувлажнения ее корневая система быстро загнивает.
Чтобы цветок соответствовал своему названию («Миллион колокольчиков»), в период вегетации его необходимо регулярно подрезать.
Фуксия
Причудливые бутоны-фонарики фуксии чувствуют себя вольготно в свежем, прохладном и влажном климате, а палящего солнца и жары не выносят, поэтому культура хорошо подходит для высадки на северной стороне дома. Обильное цветение этой красавицы сильно зависит от насыщенности почвы ценными минералами, главным образом, азотом.
В течение теплого сезона фуксию допускается высаживать в саду, желательно закапывая в землю прямо в горшке, чтобы по осени легко извлечь и унести в дом.
Бакопа
Южноафриканская теплолюбивая культура, которую иначе называют сутерой, отлично растет в уличных кашпо, если высадить ее в плодородный слабокислый грунт и регулярно поливать. Мелкие цветочки буквально усеивают пышный куст, который выглядит шикарно в том числе благодаря симпатичным листикам. Расцветки бакопы разнообразны, но чаще других встречаются белоснежные сорта.
Саженцы сутеры выносят на улицу во второй половине мая, когда минует угроза внезапных ночных заморозков, и там растение очаровывает прохожих до начала осени.
Лобелия
Эта травянистая густо цветущая культура тоже происходит из Южной Африки и относится к семейству колокольчиковых, что понимаешь при первом же взгляде на ее задорные сине-фиолетовые цветки. Лобелия — растение многолетнее, но у нас выращивается как однолетник, поскольку может выдержать температуру не ниже +7 градусов.
Кустовые сорта лобелии прекрасно смотрятся в балконных ящиках и уличных кадках, ампельные — в подвесных кашпо.
Бальзамин
Небольшие кустики бальзамина можно увидеть на балконах и террасах по всей Западной Европе, но и в нашей стране это растение с красивыми темно-зелеными листьями и крупными нежными цветками нашло много поклонников. Сорта для содержания в уличных кашпо имеют высоту 25-50 см, окрас от персиково-розового до ярко-фиолетового и длинный период цветения — с апреля по октябрь.
Людям старшего поколения бальзамин известен как «Мокрый Ванька» из-за способности выделять из листвы лишнюю влагу в виде капель росы.
Алиссум
Североамериканский многолетник из семейства капустных славится своей выносливостью — еще бы, ведь в дикой природе это скальный почвопокровник. Цветовая гамма алиссума, или попросту бурачка, разнообразна: есть белые, желтые, лиловые, сиреневые, розовые и фиолетовые сорта. Все они компактны, 20-40 см, и отлично смотрятся в уличных кашпо и балконных оранжереях.
Алиссум активно используется в ландшафтном дизайне, высаживается в миксбордерах, рабатках, альпинариях и рокариях.
Хоста
Что мы все о цветах? Есть ведь культуры, которые ценятся за красоту листвы и охотно растут на открытом воздухе. Многолетние теневыносливые хосты, пришедшие из Китая, сейчас знакомы любому садоводу — их округлые пышные кусты с ланцетовидными окантованными листьями встречаются на каждом втором приусадебном участке. Выращивать в уличных кашпо можно любые сорта этого растения, от самых маленьких до гигантов.
Хоста умеет цвести, выбрасывая длинные вертикальные цветоносы с белыми или светло-фиолетовыми бутонами, но длится это недолго — один летний месяц.
Туя
Шаровидная карликовая туя вообще не цветет, однако выставленная на лоджию или крыльцо в крупных горшках и кадках выглядит замечательно. Ей необходима просторная тара с хорошим дренажом и слабокислый супесчаный грунт, который можно приобрести в готовом виде или скомпоновать самостоятельно. Туя переживет не слишком суровую зиму на улице, но лучше выносить ее на воздух при температуре выше +4 градусов.
Главное достоинство этой хвойной культуры в том, что она вечнозеленая, то есть не берет выходных и отпусков в деле украшения вашего дома.
При выборе растений для уличных кашпо руководствуйтесь не только эстетическими качествами, но и особенностями содержания, тогда вам не придется жалеть о потраченных силах и средствах, стоя над очередным увядшим «любимцем».
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