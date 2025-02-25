Что можно сделать из старого ковра

Если вам достался от бабушки старый ковер или вы купили квартиру в хрущевке с таким «декором», не торопитесь отправлять его на свалку. Немного фантазии, креатива, вдохновения – и вот уже ковер превратился в чехол для подушки, пуфик, гамак и другие стильные вещи.







Сегодня мы расскажем, как можно подарить изделию вторую жизнь, чтобы оно вас радовало еще много лет (а не вызывало ассоциации с советским интерьером).

Идея 1: Чехол для декоративной подушки

Идея 2: Гамак

Идея 3: Когтеточка

Идея 4: Пуфик

Идея 5: Чехол для цветочного горшка

Идея 6: Декор мебели

Идея 7: Подушка-валик

Идея 8: Сумка

Идея 9: Коврик для занятий спортом

Из ковра получится яркая подушка для дивана или кровати.Если вы привыкли, чтобы на диване лежали декоративны подушки, из ковра вполне можно сделать одну или несколько наволочек. Яркая фактурная ткань с интересным узором станет прекрасным акцентом в интерьере и будет привлекать внимание. А самое главное – сшить чехол своими руками очень просто.Достаточно очистить материл от пыли и прочих загрязнений, вырезать квадрат или прямоугольник подходящего размера, обработать края, чтобы они не распустились через некоторое время, вшить молнию или добавить завязки, чтобы было удобнее фиксировать наволочку. Такие подушки украсят не только диван, но также кресло или кровать – подумайте, в интерьер какой комнаты они впишутся лучше всего.Повесьте гамак между деревьями на дачном участке.Если у вас есть дача или вы живете в частном доме, старый ненужный ковер можно превратить в гамак. Повесьте его в саду, на террасе или рядом с домом. Обратите внимание, что готовое изделие должно быть с плотным плетением и надежной основой, чтобы выдержать вес человека. Закрепить гамак можно с помощью канатов или карабинов, главное – равномерно распределить нагрузку по краям. А чтобы вам было комфортнее в нем отдыхать, положите внутрь подушки или матрас. Кстати, гамак может вписаться и в интерьер городской квартиры, например, если у вас просторное жилье или вы не знаете, чем занять балкон. Отличная альтернатива популярным подвесным креслам – как считаете?Можно сделать целый комплекс для домашнего питомца.Про любимых пушистиков тоже не забываем. Вместо того, чтобы покупать дорогую когтеточку в зоомагазине или на маркетплейсах, ее можно сделать самостоятельно из старого ковра (и даже из его остатков). Возьмите какую-нибудь деревянную основу или трубу, оберните вокруг нее ковер и закрепите с помощью строительного клея или степлера. Далее установите готовое изделие там, где будет удобно кошке, и наслаждайтесь результатом. За счет жесткого ворса на ковре, когтеточка получится очень качественной, и обязательно понравится вашему питомцу.Кстати, если вы уверены в том, что животное оценит вашу работу, совместите когтеточку с кошачьим домиком, добавьте игрушек на веревочке и прочих забав. Или же наоборот, упростите себе задачу, и просто разместите кусочек ковра на стене, чтобы коту было удобно точить об него когти. В любом случае, пушистик будет доволен.Пуфик можно поставить в спальне или в гостиной.Плотный материал отлично подходит для оформления небольшого пуфика, который потом может отправиться в любую точку вашей квартиры: в гостиную, спальню, детскую, прихожую, на балкон и пр. Обратите внимание, что для этих целей подойдет только качественный, жесткий ковер, который хорошо держит форму, так как пуфик регулярно будет подвергаться нагрузке (кстати, коты могут и об него точить когти). В качестве наполнителя для мебели выберите синтепон или пенопласт – дешево и сердито.Что касается дизайна, то здесь все зависит от вашего вкуса и фантазии. Рисунок может быть цельным, а можно сделать картинку в стиле пэчворк. Также интересной получится комбинация ковра с другими материалами, например, кожей, бархатом, денимом или букле. При оформлении изделия важно обработать края, чтобы увеличить срок его службы.Заверните горшок в тканевый чехол.Если внешний вид цветочных горшков не радует, а покупка новых пока не входит в ваши планы, сделайте для них оригинальные чехлы из старого ковра. Во-первых, они будут выглядеть интересно и стильно, во-вторых, защитит горшки от повреждений, а в-третьих, скроет сколы, царапины и прочие дефекты, которые портят картинку.Для того, чтобы сделать чехол, отрежьте от ковра кусочек нужного размера, придайте ему подходящую форму и закрепите на кашпо клеем, степлером или шнуровкой. Такие изделия прекрасно впишутся практически в любой стиль, но особенно хорошо будут смотреться в интерьерах бохо, сканди, эко. Единственный нюанс, о котором следует помнить – натуральная ткань очень не любит влагу, поэтому старайтесь поливать комнатные растения максимально аккуратно, чтобы на чехлы попадало минимум воды.Закрепите ковер мебельным степлером.А как насчет того, чтобы использовать ковер для декора мебели? Это отличный вариант легкого апгрейда, который не потребует от вас практически никаких усилий. Кусочком ковра можно украсить комод, прикроватную тумбу, журнальный столик и даже фасады шкафов – нужно лишь закрепить его с помощью клея или мебельного степлера.Если же вы хотите пойти еще дальше и обшить предмет полностью, тогда важно будет следить за совпадением рисунка. Чтобы готовое изделие имело долгий срок годности, обязательно обработайте края ткани нитками, тесьмой либо декоративными шнурами. Ваш интерьер только выиграет от такого необычного декора, особенно если он оформлен в стиле лофт, бохо, сканди или эклектика.Заверните в кусочек ковра подходящий наполнитель.Из мягкого ковра получится не только прекрасная декоративная наволочка, но и полноценная подушка. Поэтому если вам нужен валик для кровати или дивана, берите эту идею на заметку. За счет плотной текстуры ковра, изделия будет хорошо держать форму, поддерживать спину и шею во время отдыха. Если вы будете использовать подушку лишь для декора, материал может быть любым, если же планируете на ней лежать – выбирайте ковер и мягкой, приятной на ощупь ткани.Чтобы сделать валик, сшейте из кусочка ковра чехол подходящей формы, а затем наполните его пенополиуретаном, холлофайбером или поролоном и с помощью прочной нити сделайте качественные швы. Также советуем предусмотреть молнию, пуговицы или завязки, чтобы вы могли в любой момент снять и постирать чехол.Если ковер мягкий, сумка плохо будет держать форму.Давно хотели купить оригинальный аксессуар для дополнения своих образов? Предлагаем не тратить баснословные суммы на брендовые сумки, а сделать изделие своими руками. Из ковра получится интересный и прочный аксессуар, а если он еще и жесткий, то сумка отлично будет держать форму в любой ситуации и при любом наполнении.Для большей надежности советуем сделать кожаные ручки, добавить подкладку из плотной ткани, а также обработать края декоративным кантом. Кстати, если у вас есть большой кусок ткани, можно создать не только классическую дамскую сумку, но и дорожную, или красивый вместительный шопер для походов по магазинам.Используйте ковер с практической точки зрения.А если вам категорически не нравится дизайн ковра, и вы не хотите видеть его в своей квартире ежеминутно, тогда используйте изделие чисто с практической точки зрения – в качестве коврика для тренировок. Возьмите ковер, обрежьте все неприглядные участки, которые обтрепались и выцвели за многие годы, обработайте края и наслаждайтесь результатами своей работы. Тот самый случай, когда и проблему решили, и выгоду нашли.