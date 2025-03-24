Можно ли войти в одну реку дважды? Иллюзии, которые мы выбираем

Иногда бывает так, что, устав от бесперспективных, болезненных, тупиковых отношений, вы принимаете решение расстаться с партнером, и если не сбежать от него за три моря, то хотя бы удалить его номер из списка контактов, заблокировать в Вайбере, ФБ и Вконтате. Казалось бы, расстались, теперь живи да радуйся.
И вот, спустя какое-то время, вы вдруг начинаете понимать, что совершили ошибку, и принимаете новое решение – вернуться к бывшей своей половинке. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые «мифы», вера в которые подогревает наше стремление возобновить разорванные отношения.
«В этот раз все будет иначе»
Все течет, все изменяется, и, безусловно, все будет иначе. Но нужно учитывать, что, вероятнее всего, в данном случае «иначе» означает – не лучше, а хуже, чем было прежде. Как правило, после возвращения партнеры еще меньше, чем до расставания, замечают достоинства друг друга и все больше «зацикливаются» на недостатках и негативных моментах. Припоминают и с дотошностью бухгалтера подсчитывают причиненные друг другу обиды, а вот исправлять их и менять отношения к лучшему пытаются крайне редко и без энтузиазма.
«Он стал совсем другим»
Вера в чудеса – это, конечно, очень мило, но люди не меняются так просто и так быстро. Поэтому, вряд ли ваш партнер за время вашего отсутствия в его жизни отказался от привычек, так раздражавших вас прежде, и заменил их приятными вам достоинствами. Чтобы измениться, человеку нужна веская причина, большое желание, сильная мотивация и упорная работа над собой. Так что, прежде чем бежать обратно, нужно задать себе вопрос: есть ли у вашего партнера хотя бы одна причина для того, чтобы меняться в нужную вам сторону?
«Он знает меня, как никто другой»
Ну да, все именно так. Он действительно знает о вас, если не все, то многое. Но каким образом знание о том, что вы путаете швейцаров и швейцарцев, или что вы всю жизнь мечтали завести енота, а вам постоянно дарили хомячков, может на этот раз сделать ваши отношения более счастливыми, чем это было раньше? Ведь эти знания уже однажды не помогли вам сохранить отношения.
«Каждый следующий хуже предыдущего»
Из сценария, согласно которому «вокруг все плохие, и разве можно среди них найти кого-то лучше?» следует выйти непременно. Иначе вы добровольно обрекаете себя на тягостные, основанные на страхе остаться одной, а не на взаимной любви, отношения. Выход на самом деле прост: никогда не сравнивайте нынешнего партнера с бывшим, особенно вначале знакомства. Потому что в девяноста случаях из ста бывший будет казаться лучше, это такая иллюзия, которую вы создали сами. Возможно, из-за страха вступать в новые отношения.
«Какой-никакой, а мой»
Самый распространенный миф и самая распространенная ошибка в отношениях – это уверенность в том, что пусть партнер и «так себе», зато свой и давно привычный. Кто знает, встретится ли кто-то лучше, а тут, пусть кошмарные, скучные, безрадостные, но зато реально стабильные и привычные отношения. Это причуда человеческого мозга, который потери воспринимает острее, чем приобретения. К примеру, проехать зайцем в электричке кажется привлекательнее, чем найти те же 30 рублей на улице, хоть и в том и в другом случае мы имеем дело с одинаковой суммой. Тот же принцип работает и в отношениях. Но разве лучше всю жизнь прожить с тем, кто вроде и не очень нужен, чем пусть и не сейчас, а через год-два-три встретить человека, рядом с которым «счастье» перестанет быть только словом?
«Сайты знакомств? Это не для меня»
Для некоторых зарегистрироваться на сайте знакомств – все равно, что подхватить какую-то заразу. Такое вот предвзятое отношение лишает вас возможности познакомиться с новыми людьми, приятно провести время и, как минимум, перестать вздыхать по бывшему, а это уже достижение. К тому же, мы не стали бы так пренебрежительно относиться к виртуальным знакомствам, ибо по статистике всего 37 процентов познакомившихся в интернете прекращают свое общение после первого свидания. Оставшиеся 63 процента, на наш взгляд, весьма перспективная цифра.
«Останемся друзьями»
Дружба между бывшими, как правило, нежизнеспособна. Потому что в итоге все равно выясняется, что это была попытка одного из партнеров вернуть себе «свое», что, в принципе, абсолютно нормально. А вот искреннее стремление дружить с экс-возлюбленными может свидетельствовать о психическом расстройстве. Тут есть, о чем задуматься, не правда ли?
«Может, я преувеличиваю?»
Бывает и так, особенно если причиной вашего разрыва послужили не совсем зависящие от вас причины: ваши родственники были активно против, или работа предполагала проживание в разных городах. Возможно, в таком случае и правда стоит попытаться еще раз. Но, увы, как правило, причины разрыва бывают более серьезными, например, алкоголизм партнера или его измена. Это уже не может считаться преувеличением. Это самый что ни на есть объективный повод для расставания.
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