Можно ли войти в одну реку дважды? Иллюзии, которые мы выбираем

Иногда бывает так, что, устав от бесперспективных, болезненных, тупиковых отношений, вы принимаете решение расстаться с партнером, и если не сбежать от него за три моря, то хотя бы удалить его номер из списка контактов, заблокировать в Вайбере, ФБ и Вконтате. Казалось бы, расстались, теперь живи да радуйся.

«В этот раз все будет иначе»

«Он стал совсем другим»

«Он знает меня, как никто другой»

«Каждый следующий хуже предыдущего»

«Какой-никакой, а мой»

«Сайты знакомств? Это не для меня»

«Останемся друзьями»

«Может, я преувеличиваю?»