Бытовые проблемы, справиться с которыми поможет тюбик зубной пасты

Зубная паста в действительности просто невероятный материал, который позволит справиться с самыми неожиданными ситуациями в жизни.

Какими именно - смотрим в новом обзоре. Возможно, перечисленные здесь способы когда-нибудь пригодятся.

И хотя решения собранные здесь могут показаться несколько странными, они действительно работают.

1. Средство от воспалений и раздражений на коже

Зубная паста против ожогов, воспалений и раздражений на коже.

Зубная паста поможет снять зуд от укуса насекомого, обезболить и предотвратить появление волдыря на месте небольшого ожога, а также обезболить и подсушить небольшие ранки. Просто нанесите небольшое количество зубной пасты на поврежденный участок кожи, дождитесь ее высыхания, а после смойте водой.

2. Средство от прыщей и покраснений на коже

Зубная паста от прыщиков и покраснений на лице.

Зубная паста - замечательное антисептическое средство, которое без преувеличения есть дома у каждого и способно быстро устранить припухлости от прыщей и различные покраснения на коже. Для этого нужно нанести небольшое количество зубной пасты на проблемные участки кожи, а спустя несколько часов просто смыть водой.

3. Чистка и укрепление ногтей

Зубная паста для ухода за ногтями.

Фтор, прополис и кальций, входящий в состав большинства зубных паст и предназначенный для укрепления и восстановления зубной эмали, будет полезен и для ногтевых пластин. А абразивные вещества, содержащиеся в пастах, помогут бережно отполировать и снять налет с ногтей. Так что всем, кто хочет иметь длинные, крепкие и ухоженные ногти раз в неделю стоит проводить их чистку зубной пастой.

4. Гель для укладки волос

Гелевая зубная паста для укладки волос.

Гелевые зубные пасты содержат те же растворимые в воде полимеры, что и специализированные гели для укладки волос. Так что за неимением подходящего укладочного средства можете смело использовать зубную пасту.

5. Средство от неприятных запахов

Устранить неприятные запахи с кожи рук.

Устранить неприятные запахи чеснока, рыбы или лука, которые способны проникать в клетки кожи рук, поможет зубная паста. Для этого достаточно просто потереть руки и ногтевые пластины жесткой щеткой с небольшим количеством любой зубной пасты.

6. Пятновыводитель

Зубная паста для удаления пятен с ковров и одежды.

Зубная паста иной раз поможет справиться с трудновыводимыми пятнами на коврах и одежде. Если речь идет об одежде, небольшое количество зубной пасты нужно нанести на загрязненный участок и тереть щеткой пока пятно не исчезнет, а после просто прополоскать водой. Но не стоит использовать отбеливающую пасту на цветных вещах невысокого качества - это может привести к выцветанию ткани. Что касается ковров, необходимо нанести зубную пасту на пятно, вспенить при помощи жесткой щетки, тщательно промыть участок водой, после чего провести чистку шампунем.

7. Средство для чистки обуви

Зубная паста для чистки обуви.

Зубная паста - эффективное средство для чистки обуви, особенно, если речь идет о белых кроссовках или кедах. Для качественной чистки можно использовать зубную щетку и, любую, даже самую дешевую пасту.

8. Средство для чистки покрашенных стен

Очистить стены от следов фломастеров.

Зубная паста поможет удалить следы фломастеров с покрашенных стен. Для этого на влажную тряпку щедро нанесите зубную пасту и не спеша втирайте ее в загрязненные участки стены до тех пор, пока следы фломастера не исчезнут.

9. Чистка серебра, золота и бриллиантов

Зубная паста для чистки ювелирных изделий.

Зубная паста - это, пожалуй, самое доступное средство для чистки ювелирных изделий. На зубную щетку с мягкой щетиной, нанесите каплю пасты, и аккуратно пройдитесь по поверхности колец, сережек, и цепочек из благородных металлов. После чистки, хорошенько промойте изделия проточной водой и отполируйте при помощи мягкой ткани.

10. Ремонт компакт-дисков

Зубная паста для удаления царапин с компакт-дисков.

Удалить мелкие царапины и пятна с компакт-дисков поможет зубная паста. С помощью мягкой материи, очень бережно, втирайте небольшое количество пасты в поврежденные участки диска. После, просто смойте излишки водой и аккуратно промокните диск мягкой тканью.

11. Чистка клавиш музыкальных инструментов

Зубная паста для чистки клавиш рояля.

На клавишах музыкальных инструментов скапливается естественное масло человеческой кожи, от этого они быстро пачкаются и покрываются пылью. Очистить клавиши поможет мягкая тряпочка без ворса и зубная паста, которой следует аккуратно протереть клавиши, а после удалить пасту сухой хлопковой материей.

12. Чистка детских бутылочек

Зубная паста для чистки детских бутылочек.

Удалить остатки засохшего молока и устранить неприятные запахи из детских бутылочек поможет зубная паста. Нанесите немного пасты на специальный ершик и тщательно протрите им бутылочки изнутри. Затем, хорошенько вымойте их водой.

13. Чистка чугунной и металлической посуды

Зубная паста против копоти и ржавчины.

Зубная паста поможет очистить чугунные сковородки и металлические кастрюли от копоти и ржавчины. Для этого равномерно распределите пасту по поверхности сковороды или кастрюли и потрите ее жесткой щеткой. Кварцевые соединения, входящие в состав зубной пасты, легко справятся с загрязнениями и вернут былой блеск металлической посуде.

14. Средство от запотевания

Зубная паста от запотевания стекол.

Зубная паста - замечательное средство, способное предотвратить запотевание стекол очков для плаванья или зеркала в ванной. Если речь идет об очках для плаванья, втирающими движениями нанесите небольшое количество пасты на каждую линзу и сразу смойте водой. Что касается зеркала, распределите по его поверхности немного зубной пасты и вытрите с помощью бумажной салфетки перед тем, как отправиться в душ.

15. Чистка подошвы утюга

Зубная паста для чистки подошвы утюга.

Используйте зубную пасту, чтобы эффективно очистить подошву утюга от налета. Просто распределите немного зубной пасты по поверхности, а после сотрите все с помощью влажного полотенца. Кстати таким же образом можно почистить нагревательные пластины утюжка для волос.

16. Маскировка дыр в стенах

Зубная паста для маскировки дыр в стенах.

Небольшие дыры в стене можно заполнить зубной пастой. Когда паста высохнет стены можно спокойно красить или клеить обои.

17. Чистка экранов

Зубная паста для чистки экрана смартфона.

Зубная паста - отличное средство, способное не только очистить экран мобильного телефона, но и избавить от неглубоких царапин. Для этого с помощью хлопковой ткани и зубной пасты протрите дисплей устройства, после чего вытрите его сухой чистой материей.

18. Освежитель воздуха

Зубная паста вместо освежителя воздуха.

Тюбик самой дешевой зубной пастой способен заменить освежитель воздуха в туалете. Для этого, сделайте несколько маленьких отверстий в тюбике и положите его в сливной бачок.

19. Полировка фар и хромированных поверхностей

Зубная паста для полировки фар и хромированных поверхностей.

Зубная паста - отличное, недорогое средство для чистки и полировки автомобильных фар и любых хромированных поверхностей - от зубных коронок до автомобильных дисков.

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