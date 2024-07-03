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3 чудесные идеи использования тюля в быту

Старый тюль — это полезный материал, из которого можно сшить немало новых, практичных, оригинальных вещей! Они действительно пригодятся вам в быту. Каждый может выбросить, а перешить во что-то необычное — только самый творческий и практичный человек!
Забирайте себе чудесные идеи, как использовать старый тюль не по прямому назначению.




Идея № 1 — мыльница из остатков мыла



Отрежьте от тюля кусочек 24*12 см. Подверните ширину на 1 см, прошейте на машинке. Затем сложите пополам, сшейте по бокам, также отступая по 1 см от края. Выверните на другую сторону. Получился мешочек. Вставьте резинку в подогнутый край, завяжите.



Положите внутрь остатки мыла. Затяните. Теперь можно использовать всё мыло до конца!


Идея № 2 — органайзер для хранения вещей



Вырежьте из тюля кусок 57*60 см. Возьмите тесьму 2 см, пришейте к краю. Отступите 17 см, пришейте ещё одну. Вырежьте деталь из тюля со сторонами 57*17 см. Обработайте края по длине тесьмой.



Пришейте к основной детали 57*60 см. Пришейте 2 тесьмы по вертикали + по краям. Вшейте резинки, чтобы изделие можно было подвесить.



Всё готово! Получился обалденный органайзер для хранения вещей.


Идея № 3 — сумка-шоппер для овощей и фруктов



Отрежьте от тюля 2 детали 46*9 см. Подверните края в центр, затем сложите пополам по длине, прострочите.



Теперь подготовьте деталь 102*38 см. Подверните по ширине сначала на 1 см, потом — на 5 см. Вставьте ручку, проложите строчку на машинке, пришивая ленту. То же самое сделайте с другой стороны.



Сложите пополам. Сшейте по бокам, отступая от края 0,7 см. Выверните на лицевую сторону. Потом снова проложите строчку по бокам, отступая уже 1 см.



Подверните дно на 7 см. Проложите строчки по углам, чтобы сумка приобрела форму.



Шикарный шоппер готов! Он складывается в компактную сумочку с лёгкостью и даже помещается в карман. Можно идти с ним в магазин или на рынок.



Берите 3 классные идеи себе на заметку! Тогда старый тюль больше не будет лежать без дела в шкафу.
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