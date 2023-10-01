Два французских дайвера и фотографа сделали невероятную серию фотографий под водой. Алекс Вуайе и Алекс Рубо ныряли и фотографировались с акулами и скатами, черепахами и китами.
«Фридайвинг — это не опасно, поскольку мы соблюдаем элементарные правила безопасности, и первое правило — нырять с товарищем! Совместная работа — важнейший момент для нас», — говорит Рубо.
Оба дайвера живут в Париже и обычно тренируются в бассейнах — а время от времени уезжают на моря.
«Наши снимки демонстрируют взаимодействие фридайверов с дикой природой. Под водой мы ощущаем себя свободнее без баков за спиной — мы не можем нырять глубоко, но плывем быстрее», — поясняет один из дайверов.
Со скатом у Коморских островов.
С китом у острова Майотта.
С китом у Коморских островов.
С двумя китами у Коморских островов.
С косяком рыб.
C акулой у Азорских островов.
С черепахой на дне у побережья острова Майотта.
С дельфинами в Красном море.
С косяком рыб и акулой.
Кит у Майотты.
Черепаха у Майотты.
С китами у Майотты.
С косяком рыб.
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Невероятный фридайвинг в дикой природе
Два французских дайвера и фотографа сделали невероятную серию фотографий под водой. Алекс Вуайе и Алекс Рубо ныряли и фотографировались с акулами и скатами, черепахами и китами.
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