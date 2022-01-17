Загадочные железки на улицах Лондона: для чего они нужны?
Оказавшись в Лондоне и оглядевшись по сторонам, начинаешь замечать определённые странности. Буквально повсюду на центральных (и не только на центральных) улицах британской столицы прикреплены некие загадочные железки. А вы уже догадались, для чего они нужны?
Загадочные железки разной формы.
Эти загадочные железки на улицах Лондона такие разные! Это и кругляши, и шарики, и нечто похожее на пули.
Если посмотреть под ноги, то их обязательно заметишь.
При этом закреплены они буквально повсюду: на лестницах, на тротуарах, на бордюрах, на лестничных поручнях даже на скамейках.
Кажется они повсюду.
Остаётся только гадать что же это такое. Элемент декора, подслушивающие устройства, замаскированные видеокамеры или же какой-то странный социальный проект. На самом деле всё гораздо проще.
И на лавках эти же железки!
А вот и ответ!
Таким образом власти британской столицы заботятся о своём городе и защищают его от вездесущих скейтеров. Остаётся только надеяться, что сами скейтеры в курсе того, какие неприятности их поджидают и выбирают для катания совсем другие места.
Железные элементы на улицах как защита от скейтеров.
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