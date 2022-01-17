Загадочные железки на улицах Лондона: для чего они нужны?

Загадочные железки разной формы.

Если посмотреть под ноги, то их обязательно заметишь.

Кажется они повсюду.

И на лавках эти же железки!

А вот и ответ!

Железные элементы на улицах как защита от скейтеров .