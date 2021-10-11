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Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

6 августа 1945 года в 8:15 утра американский бомбардировщик B-29 произвел сброс атомной бомбы на Хиросиму. Бомба разорвалась на высоте 400-600 метров над центром города. Как выглядит мемориальный парк мира и город-миллионер Хиросима после бомбардировки смотрите в этом посте.

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

Хиросима после ядерной бомбардировки

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