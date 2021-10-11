Хиросима после ядерной бомбардировки
6 августа 1945 года в 8:15 утра американский бомбардировщик B-29 произвел сброс атомной бомбы на Хиросиму. Бомба разорвалась на высоте 400-600 метров над центром города. Как выглядит мемориальный парк мира и город-миллионер Хиросима после бомбардировки смотрите в этом посте.
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