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Правильный уход за гортензией

Гортензия — один из самых красивых цветов на участке. По своей красоте они даже могут затмить розы! Чтобы они цвели продолжительно и обильно, проведите обрезку и подкормку.

Правильный уход за гортензией

Гортензию необходимо обрезать после зимнего периода — удалить все подмерзшие ветки и побеги, поражённые вредителями. Осенью обрезку проводить не стоит — тогда гортензия лучше перенесёт зиму. Замечено, что гортензии, обрезанные осенью, дают меньше цветов на следующий год. Не обрезайте ветки ниже 50 см!

Правильный уход за гортензией

Также весной гортензию следует подкормить, чтобы она смогла порадовать обильным цветением. Раз в месяц во время цветения гортензии желательно давать азотную подкормку, подходящую для всех цветов. Хорошо подходят комплексные удобрения, удобрения в гранулах, жидкие подкормки и т. д.

Правильный уход за гортензией

Подробнее о том, как ухаживать за гортензией, смотрите в видео ниже:


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Гортензияуход
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