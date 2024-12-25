Уютное убежище из силосной башни

Крошечные дома давно стали завоевывать сердца активных современников, способных поменять свои взгляды на привычные устои жизни и быта. И пока одни решаются минимизировать свои потребности и уменьшить квадратные метры жилья, такие энтузиасты, как супруги Пэм и Дэвид с удовольствием тестируют на себе все плюсы и минусы более осознанного и простого существования.

Они уже не раз собственноручно строили крошечные дома, а затем переходили к новому проекту, начиная все сначала. А вот последние их детище настолько пришлось по душе, что дуэт решил задержаться в своем очаровательном убежище, которое совсем недавно было силосной башней, где хранилось зерно.Силосная башня стала вдохновением для креативных супругов.Новые идеи и предвкушение экспериментов с обустройством крошечных пространств стали главной движущей силой для семейной пары Пэм и Дэвида, которые уже давно не мыслят свою жизнь в большом городе и с расписанными до минуты днями. Вырастив детей, они решили пожить для себя, причем просто лежание на диване в благоустроенном доме их совсем не устраивала. Увлекшись идеями движения «Крошечные дома» и невероятными достижениями особо активных и одаренных его последователей, супруги решили, что они готовы начать строительство собственного домика, который бы стал их главным убежищем. Они настолько увлеклись строительством и различным преобразованиями, оттачивая свое мастерство в проектировании и выполнении процессов, что долго не задерживались на одном месте. Отпуская свое детище в «вольное плавание», Пэм и Дэвид очень быстро загорались новым проектом и самыми «сумасшедшими» идеями.Подготовка площадки под установку будущего дома.Сборка ранее разрезанной конструкции зернохранилища.По сведения редакции Novate.ru, последним их вдохновением стало старое зернохранилище, изготовленное из гофрированной оцинкованной стали, построенное в виде довольно объемной силосной башни цилиндрической формы. Продавец заранее разрезал зернохранилище на несколько сегментов, так что пара без проблем доставила на свой участок неожиданную покупку. К этому времени они уже подготовили бетонную площадку, состоящую из нескольких слоев щебня и песка, в которые проложили дренажную систему, подвели все коммуникации, включая укладку системы «теплый пол», а затем залили все бетоном. Он и стал фундаментом для будущего дома, и отопительным элементом одновременно. С помощью друзей конструкцию собрали и немного подняли, чтобы удалось разделить пространство на два уровня. В итоге получилась структура диаметром 5,8 метра с высотой в центре 6,1 м (силос с крышей имеет коническую форму).Процесс утепления и отделки стен.Оформление потолка второго уровня.После того как башня обрела свои формы, были вырезаны окна и двери, затем укрепили ее структуру с помощью деревянных брусьев, а пространство образовавшихся ячеек заполнили напыляемой полиуретановой пеной, которая сделала структуру монолитной, крепкой и очень теплой. Благодаря этому стальная оболочка превратилась в жесткую самонесущую конструкцию, способную удержать перекрытие без установки дополнительных опор. Также пристроили стандартное помещение, которое стало прихожей и своеобразной буферной зоной, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха при открывании входной двери. Она помогает пристроить верхнюю одежду и сезонную обувь, при этом выделили местечка для скамейки, которую пара сделала своими руками, как и вешалку, и скрытые системы хранения, и многое другое в этом удивительном доме.Пристройку превратили в прихожую.Открытая планировка общего жилого пространства.Супруги, предпочитающие простые и доступные материалы, для отделки использовали натуральное дерево более низкого сорта, вторсырье или восстановленную древесину, чтобы их дом отвечал принципам устойчивости. При этом они старались не загромождать жилое пространство, делая его более открытым и воздушным. Этому поспособствовало большое раздвижное окно, выступающее в роли двери, ведущей во внутренний дворик, наличие других окон в зоне кухни и спальни, а также открытая планировка нижнего уровня.Гостиная в преобразованном зернохранилище.Оформление кухонной зоны.Интересное решение: Главной проблемой при обустройстве жилища стали круглые стены, которые требовали особого подхода. Если гостиную можно было организовать в центре нижнего уровня, то кухня требовала более тщательного подбора мебели. Учитывая, что стандартные столешницы имеют прямоугольную форму, предприимчивые Пэм и Дэвид купили готовые модульные тумбы, установили их с определенным отступами друг от друга и от стены, а затем сделали конструкцию из дерева, которая помогла залить бетонную рабочую поверхность.Лестница повторяет геометрию закругленных стен.Пространство под лестницей используется в качестве кладовой.Подобным образом они поступили и с изготовлением структуры лестницы, ведущей на второй уровень. Закрепив ступени, Дэвид сделал каркас, повторяющий геометрию стены, а затем разбил его на сегменты, которые стали опорой для выдвижных ящиков. В эту композицию органично вписался полноразмерный холодильник черного цвета. Эта часть пространства стала функциональным продолжением кухонной зоны, такой себе современной версией кладовой, где все под рукой, но нет визуального шума из-за обилия баночек, пакетов с сыпучими, контейнеров, органайзеров, кухонных гаджетов и т. д.Столовая разделяет гостиную и кухню.Прекрасным дополнением к общему жилому пространству стала столовая, которую определяет основательный стол довольно большого размера, чтобы можно было устраивать семейные обеды или ужины, когда дети и внуки, приезжают на выходные. Чтобы не заполнять пространство стульями, они решили, что вполне можно обойтись табуретами, которые легко спрятать под столом до приезда гостей.Спальня занимает большую часть второго уровня.Не менее интересным стало оформление второго уровня, где центральное место занимает просторная спальня. Большая двуспальная кровать окружена несколькими окнами, открывающими виды на живописную округу, поскольку отчаянные супруги уже давно живут в природной зоне. Зная толк в обустройстве крошечных пространств и, понимая, как важна правильно организованная система вентиляции, они предусмотрели решетчатый пол в одной части структуры, что позволяет устраивать как перекрестное проветривание, так и экономить на отоплении.Оригинальное оформление ванной комнаты.Душевая имеет необычную форму.Шкаф обеспечивает местами хранения.Пространство второго уровня между собой делит спальня и благоустроенная ванная комната, главной изюминкой которой стало эффектное напольное покрытие, сделанное из плотно уложенных срезов из древесины. Чтобы сохранить структуру дерева и продлить его срок эксплуатации, пол залили несколькими слоями эпоксидной смолы. В душевой на полу уложена галька, закрепленная раствором цемента, так что оригинальность дизайна затронули все уголки. Ну а в остальном ванная комната имеет традиционный набор оборудования и удобств. Правда, форма душевой имеет совсем непривычные формы, да и изобретательность супругов приятно удивила наличием шкафа, который помог пристроить массу косметических и моющих средств, а также аптечку.Зона отдыха на свежем воздухе.В заключение стоит упомянуть, что рядом с необычным домом, площадь которого едва дотягивает до 48 кв. м, супруги обустроили зону отдыха, спрятанную под навесом. Она стала прекрасным местом отдыха на выходных или в теплые вечера, когда собирается вся семья или Пэм и Дэвид начинают обсуждать новый проект, которым, кстати сказать, неугомонный дуэт они снова загорелся. Прожив 4 года в бывшем зернохранилище, они решили сдавать его в качестве гостевого домика, а вырученные деньги идут на реализацию другого проекта.