Как уменьшить количество пыли в доме

Крошечные частицы пыли есть повсюду, и даже если вы каждую неделю протираете полки перьевой метелкой, вы всё равно можете видеть, как пыль летает в воздухе.
Пыль — это не просто грязь, она состоит из нескольких веществ, включая омертвевшие клетки кожи, шерсть домашних животных, пылевых клещей и даже частицы одежды.
Если вам кажется, что, что бы вы ни делали, избавиться от пыли невозможно, вот лучшие способы предотвратить её появление в вашем доме и эффективно избавиться от неё, если она всё-таки появилась.
Регулярно меняйте фильтры ОВКВ
Ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха всасывает воздух, а её фильтр задерживает пыль. Если фильтры загрязнены, они не смогут эффективно выполнять свою работу.
Меняйте фильтры каждые 90 дней. Если у вас дома есть домашние животные и вы страдаете от избыточного скопления пыли, меняйте их чаще.
Протрите влажной тряпкой сверху донизу
Хотя после того, как вы пройдётесь по ним перьевой метелкой, ваши плоские поверхности могут показаться более чистыми, большая часть пыли просто поднимается в воздух, а затем оседает на плоских поверхностях. Не протирайте пыль сухой тряпкой, а вместо этого используйте влажную салфетку из микрофибры, которая задерживает пыль в своих волокнах.
Кроме того, обязательно вытирайте пыль сверху вниз. Когда вы вытираете пыль, некоторые частицы падают, и если вытирать пыль таким образом, у вас будет больше шансов собрать их все.
Инвестируйте в очиститель воздуха
Очистители воздуха улавливают мелкие частицы и фильтруют их из воздуха. Они могут существенно улучшить ситуацию в особенно пыльных помещениях (например, в тех, где ваши питомцы проводят больше всего времени), помогая задерживать шерсть домашних животных, грязь и другие аллергены.
Очистите потолочный вентилятор
Не забывайте смотреть вверх при удалении пыли из вашего дома. Лопасти потолочного вентилятора известны тем, что притягивают пыль. Лучший способ удалить налет — сначала пропылесосить лезвия, а затем использовать наволочку для сбора оставшейся пыли.
Вам также следует почистить потолок, если он выглядит грязным.
Используйте приветственные коврики
Ваша обувь приносит грязь в ваш дом, даже если вы этого не замечаете. Вытирая её о коврик у входа, вы избавляетесь от молекул грязи. Вы можете пойти ещё дальше и попросить членов семьи снимать обувь у двери.
Постирайте шторы
Если вы давно не стирали шторы, проведите по одной из них рукой. Скорее всего, ваш палец будет покрыт пылью. Шторы и занавески, особенно тяжёлые, притягивают частицы грязи из воздуха, которые могут распространяться, когда вы включаете вентилятор или открываете шторы.
Большинство штор можно стирать в машинке, но для получения конкретных инструкций по уходу обратитесь к ярлыку.
Ухаживайте за своими питомцами на открытом воздухе
В домах, где есть домашние животные, как правило, больше пыли, чем в домах без них, из-за шерсти и перхоти. Часто вычёсывайте своих питомцев, но по возможности делайте это на улице, чтобы перхоть и шерсть не скапливались в доме.
Уменьшите количество ковров в вашем доме
Если в этом году у вас обострилась аллергия, возможно, виноват ваш ковер. К ковру прилипает пыль, поэтому его гораздо труднее удалить, чем с твердых полов. Хотя вы, возможно, не сможете заменить свой ковер на твердый, вы можете убрать лишние коврики.
Следите за уровнем влажности
Пылевые клещи и плесень процветают в домах с высокой влажностью, и то и другое содержится в пыли.
Высокая влажность чаще всего встречается в подвалах и ванных комнатах. Использование осушителя воздуха и установка уровня влажности в диапазоне от 30 до 50 процентов может уменьшить неприятные запахи в доме и образование частиц пыли.
Не открывайте окна в ветреные дни
Нет ничего лучше, чем почувствовать дуновение ветерка в погожий день. Однако, если вас беспокоит избыток пыли, держите окна закрытыми. Ветер может занести с улицы грязь и частицы пыльцы.
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