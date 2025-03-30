Как уменьшить количество пыли в доме

Крошечные частицы пыли есть повсюду, и даже если вы каждую неделю протираете полки перьевой метелкой, вы всё равно можете видеть, как пыль летает в воздухе.

Пыль — это не просто грязь, она состоит из нескольких веществ, включая омертвевшие клетки кожи, шерсть домашних животных, пылевых клещей и даже частицы одежды.

Регулярно меняйте фильтры ОВКВ

Протрите влажной тряпкой сверху донизу

Инвестируйте в очиститель воздуха

Очистите потолочный вентилятор

Используйте приветственные коврики

Постирайте шторы

Ухаживайте за своими питомцами на открытом воздухе

Уменьшите количество ковров в вашем доме

Следите за уровнем влажности

Не открывайте окна в ветреные дни

Она покрывает любую поверхность, на которую попадает, из-за чего ваш дом выглядит грязным, а у вас может развиться аллергия.Если вам кажется, что, что бы вы ни делали, избавиться от пыли невозможно, вот лучшие способы предотвратить её появление в вашем доме и эффективно избавиться от неё, если она всё-таки появилась.Ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха всасывает воздух, а её фильтр задерживает пыль. Если фильтры загрязнены, они не смогут эффективно выполнять свою работу.Меняйте фильтры каждые 90 дней. Если у вас дома есть домашние животные и вы страдаете от избыточного скопления пыли, меняйте их чаще.Хотя после того, как вы пройдётесь по ним перьевой метелкой, ваши плоские поверхности могут показаться более чистыми, большая часть пыли просто поднимается в воздух, а затем оседает на плоских поверхностях. Не протирайте пыль сухой тряпкой, а вместо этого используйте влажную салфетку из микрофибры, которая задерживает пыль в своих волокнах.Кроме того, обязательно вытирайте пыль сверху вниз. Когда вы вытираете пыль, некоторые частицы падают, и если вытирать пыль таким образом, у вас будет больше шансов собрать их все.Очистители воздуха улавливают мелкие частицы и фильтруют их из воздуха. Они могут существенно улучшить ситуацию в особенно пыльных помещениях (например, в тех, где ваши питомцы проводят больше всего времени), помогая задерживать шерсть домашних животных, грязь и другие аллергены.Не забывайте смотреть вверх при удалении пыли из вашего дома. Лопасти потолочного вентилятора известны тем, что притягивают пыль. Лучший способ удалить налет — сначала пропылесосить лезвия, а затем использовать наволочку для сбора оставшейся пыли.Вам также следует почистить потолок, если он выглядит грязным.Ваша обувь приносит грязь в ваш дом, даже если вы этого не замечаете. Вытирая её о коврик у входа, вы избавляетесь от молекул грязи. Вы можете пойти ещё дальше и попросить членов семьи снимать обувь у двери.Если вы давно не стирали шторы, проведите по одной из них рукой. Скорее всего, ваш палец будет покрыт пылью. Шторы и занавески, особенно тяжёлые, притягивают частицы грязи из воздуха, которые могут распространяться, когда вы включаете вентилятор или открываете шторы.Большинство штор можно стирать в машинке, но для получения конкретных инструкций по уходу обратитесь к ярлыку.В домах, где есть домашние животные, как правило, больше пыли, чем в домах без них, из-за шерсти и перхоти. Часто вычёсывайте своих питомцев, но по возможности делайте это на улице, чтобы перхоть и шерсть не скапливались в доме.Если в этом году у вас обострилась аллергия, возможно, виноват ваш ковер. К ковру прилипает пыль, поэтому его гораздо труднее удалить, чем с твердых полов. Хотя вы, возможно, не сможете заменить свой ковер на твердый, вы можете убрать лишние коврики.Пылевые клещи и плесень процветают в домах с высокой влажностью, и то и другое содержится в пыли.Высокая влажность чаще всего встречается в подвалах и ванных комнатах. Использование осушителя воздуха и установка уровня влажности в диапазоне от 30 до 50 процентов может уменьшить неприятные запахи в доме и образование частиц пыли.Нет ничего лучше, чем почувствовать дуновение ветерка в погожий день. Однако, если вас беспокоит избыток пыли, держите окна закрытыми. Ветер может занести с улицы грязь и частицы пыльцы.