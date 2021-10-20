Запрет на посещение туалета, плевок в лицо невесте и еще 5 странных свадебных обычаев со всего мира

Любой народ или страна выделяется своими традициями, особенностями и ритуалами, связанными с повседневной жизнью или памятными событиями. То, к чему привыкли мы, может показаться иностранцам довольно странными привычками, поэтому неудивительно, что некоторые заграничные устои могут поразить нас. А что может быть лучшим поводом для оригинальных решений и особенного настроения, чем свадьба? Однако на торжестве в некоторых свадьбах следует проявить осторожность, ведь там могут побить или даже запачкать грязью.
1. Остров Ява
Даже плата бывает необычная, на острове Ява решили отличиться. /Фото: bigpicture.ru
В жизни мало чего достается бесплатно. А свадьба — это ритуал очень ответственный, поэтому на острове Ява считают, что за него нужно платить. И не чем-нибудь, а крысиными хвостиками. Чтобы молодожены могли как следует повеселиться и отметить свое торжественное событие, они должны отдать 25 хвостиков. А вот если захотят разрушить семейные узы и развестись, то придется заплатить уже целых 50 крысиных хвостиков.
2. Южная Корея
Странные обычаи могут удивить и даже шокировать. /Фото: mirsvadeb.net
Южная Корея отличается многими необычными традициями, не миновала эта тенденция и свадебное торжество. Однако тут корейцы решили удивить всех по максимуму: после свадебной церемонии корейского жениха около 15 минут по ногам бьют протухшей рыбой. Но на этом его приключения не заканчиваются, ведь после такого необычного посвящения в семейную жизнь он не должен мыть ноги и прямо так отправиться к брачному ложу. Сейчас эта традиция немного устарела, и вместо рыбы для битья используются обычные палки.
3. Кения
Прощальный плевок на удачу поможет обрести счастье в новом доме. /Фото: wedding-magazine.ru
В нашей стране оскорбления и грубости считаются неприемлемыми в обществе, а в семье так особенно. Однако, например, в Кении взгляды кардинально противоположные: чтобы невеста была счастлива в своем браке, отец обязательно должен плюнуть на нее перед уходом в новую семью. Такое своеобразное поведение считается лучшим напутствием и благословением, которые только может обеспечить заботливый родитель.
4. Малайзия
Что это за странный аромат сопровождает невесту? /Фото: benkendorf.kiev.ua
Некоторые народы отличаются прямо таки невероятной суеверностью. Например, в Малайзии члены общины Тиндонг имеют особые требования к молодоженам. Чтобы пара оставалась биологически полноценной и плодородной в отношении рождения будущих детей, перед свадьбой и жених, и невеста не должны ходить в туалет и принимать душ в течение трех дней и ночей. Реализовать такое сложное наставление помогает бдительный контроль окружающих и строгая диета с небольшим количеством воды и минимальным объемом еды.
5. Шотландия
Если невеста запачкалась, ничего страшного, гости только рады. /Фото: lovemydress.net
Наши невесты всегда переживают за свое белоснежное платье и стараются как можно меньше его пачкать. Поэтому шотландский свадебный обряд может даже шокировать, ведь красивую нарядную невесту принято пачкать грязью, и чем сильнее, тем лучше. Считается, что именно так можно избавиться от дрязг и негатива в созданной семье.
Интересная информация от Novate.ru: Все гости принимают участие в свадебной традиции: обмазывают невесту сажей, поливают соусами и пачкают грязью, а потом в таком виде красавица показывается перед всем городом.
6. Мавритания
В Западной Африке мужчины отдают предпочтение упитанным женщинам. /Фото: otvet.imgsmail.ru
В Мавритании мужчины любят упитанных и пышнотелых женщин. Поэтому в отличие от большинства невест по всему миру, которые садятся на диету перед свадьбой, на западном побережье Африки девочки отправляются на специальные «жировые фермы», где можно и нужно есть столько, сколько душе угодно. Жир на животе и боках приветствуются, а если невеста набрала пару дополнительных килограммов, значит и красивее стала.
7. Индия
Муж в качестве дерева — это оригинально. /Фото: scontent-atl3-1.cdninstagram.com
В Индии существует убеждение, что женщины, которые родились в особом расположении Марса, не могут выходить замуж, поскольку они прокляты. Однако хитрые женщины и здесь нашли выход: они сочетаются браком с деревом, а точнее деревянным идолом. А после свадебной церемонии они закапывают новоиспеченного мужа в землю, тем самым снимая с себя весь негатив проклятия. После этого женщины считаются чистыми вдовами и могут вступать в новый брачный союз.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии