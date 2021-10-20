Запрет на посещение туалета, плевок в лицо невесте и еще 5 странных свадебных обычаев со всего мира

1. Остров Ява

Даже плата бывает необычная, на острове Ява решили отличиться. /Фото: bigpicture.ru

2. Южная Корея

Странные обычаи могут удивить и даже шокировать. /Фото: mirsvadeb.net

3. Кения

Прощальный плевок на удачу поможет обрести счастье в новом доме. /Фото: wedding-magazine.ru

4. Малайзия

Что это за странный аромат сопровождает невесту? /Фото: benkendorf.kiev.ua

5. Шотландия

Если невеста запачкалась, ничего страшного, гости только рады. /Фото: lovemydress.net

6. Мавритания

В Западной Африке мужчины отдают предпочтение упитанным женщинам. /Фото: otvet.imgsmail.ru

7. Индия

Муж в качестве дерева — это оригинально. /Фото: scontent-atl3-1.cdninstagram.com