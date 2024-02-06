«Дом внутри скалы»: переплетение древнейшей скальной породы и современного бетона

Интересный концептуальный 3D-проект разработал шанхайский архитектор Амей Кандалгаонкар, пытаясь выразить современный взгляд на архитектуру некрополя Мадаин-Салих. Его «Дом внутри скалы», созданный из современного бетона, органично вписался в гигантский валун, расположенный среди каменистой пустыни Саудовской Аравии. Лишь с высоты птичьего полета можно оценить удивительное модернистское видение и неординарную красоту его творения.
«Дом внутри скалы» – футуристический 3D проект шанхайского архитектора Амея Кандалгаонкара. | Фото: designboom.com.
Невероятный проект современного дома, внедренного в древнейшую скалу, представил известный мастер 3D концептуальных проектов rendering («визуализация») Амей Кандалгаонкар (Amey Kandalgaonkar). Его визуализация была навеяна древними гробницами Мадаин-Салих, которые в те далекие времена располагались внутри огромных скал и до сих пор удивляют и будоражат умы современных посетителей.
Архитектура древнейших гробниц Мадаин-Салих (Саудовская Аравия). | Фото: designboom.com.
«Существует огромное количество архитектурного наследия, заложенного для нас прошлыми строителями, и я считаю, что они проделали большую работу по интеграции искусственной среды в природные элементы», – размышляет по этому поводу мастер.
Нереальная архитектура «Дома внутри скалы» (3D rendering, Amey Kandalgaonkar). | Фото: magazindomov.ru.
После увиденного творческая натура Кандалгаонкара стремилась выразить современный взгляд на культовые сооружения и создать свое футуристическое представление о столь неординарном строительстве. После посещения святынь он говорил: «Когда я впервые увидел изображения архитектуры скальных надгробий, я понял, что должен был использовать ее как источник вдохновения в новом проекте».
«Дом внутри скалы» органично внедрен в природную фактуру камня (Amey Kandalgaonkar). | Фото: designboom.com.
Архитектору пришлось очень постараться, чтобы органично вписать гладкую поверхность выступающих элементов дома сделанных из бетона в грубую фактуру камня, хотя и искусно владеет специальной компьютерной программой для создания 3D моделей.
Лишь с высоты птичьего полета можно увидеть переплетение бетона и камня («Дом внутри скалы», визуализация Амея Кандалгаонкара). | Фото: pikabu.ru.
В итоге после длительного этапа подбора форм и фактуры, выступающих из плоскости валуна, можно сказать, выросли неординарные апартаменты, которые получили красноречивое название – «Дом внутри скалы». Находясь рядом с ним, сложно понять его концепцию, которая открывается во всей красе лишь с высоты птичьего полета.
Основным стройматериалом станут специальные бетонные плиты и кубы. («Дом внутри скалы», визуализация Амея Кандалгаонкара). | Фото: doyouremember.com.
Учитывая сложную геометрию и фактуру скал в Мадаин Салихе, архитектор решил использовать только простые гладкие плоскости и огромные бетонные кубы, ведь во что бы то не стало, надо соблюсти визуальный баланс, таким своеобразным образом размывая границы переплетения природы и футуристического дизайна.
Вход в необычные апартаменты выполнен в виде шахты («Дом внутри скалы», визуализация Амея Кандалгаонкара). | Фото: instagram.com.
Вход в необычный дом обозначен монументальной шахтой, переходящей в широкое прямоугольное пространство, созданное из бетона и являющегося собой полуоткрытую террасу, где расположена благоустроенная зона отдыха с видом на удивительную каменистую пустыню. Учитывая то, что открытые и застекленные бетонные конструкции выступают во все стороны света, они непременно позволят любоваться небесными светилами в любое время суток, создавая причудливые формы необычного дома.
Вид на пентхаус с высоты птичьего полета («Дом внутри скалы», визуализация Амея Кандалгаонкара). | Фото: doyouremember.com.
Очень практично и оригинально оформлена верхняя часть, где расположен бассейн и открытая лаунж-зона, над которыми раскинулся бетонный козырек, спасающий от изнурительной жары. Такой же геометрической формы сделан и бетонный переход из бассейновой зоны в другие части своеобразного пентхауса, таким образом, получилось создать своя дворовую территорию только расположена она не на земле, а на самой верхушке громадного валуна.
3D концептуальный проект «Дом внутри скалы» архитектора Амея Кандалгаонкара (Саудовская Аравия). | Фото: lifter.com.ua.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии