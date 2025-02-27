Частная жизнь царской семьи

Император Николай II был образцовым семьянином. Все свое свободное время он старался проводить в домашнем кругу – с женой Александрой Федоровной и детьми – сыном Алексеем и дочерями – Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией.
Николай II проводил досуг в семейном кругу, много занимался с детьми, читал им художественную литературу и исторические сочинения. И конечно не забывал о любимых профессиональными военными занятиях – спорте и охоте.
Семья Романовых.
Николай II с детьми.
Дети Романовых: Анастасия, Ольга, Татьяна, Мария и Алексей.
Император Николай II и дети.
Императрица Александра Федоровна и цесаревич.
Великие княжны Ольга и Татьяна 1904 г.
Великие княжны Татьяна (слева) и Ольга с Анной Вырубовой во время летнего путешествия в Финляндию 1908 год.
Великие Княжны Мария и Ольга Николаевны.
Великая Княжна Ольга и Павел Воронов, в которого Ольга была влюблена. 1912 год.
Княжна Ольга, читающая на берегу залива.
Император Николай II на теннисном корте.
Великие княжны Татьяна и Ольга.
Николай II с теннисной ракеткой.
Николай II и Великая княжна Татьяна.
Группа игроков.
Великие княжны Мария и Анастасия.
Николай II с дочерями и сестрой Ольгой (третья слева), офицер и придворная дама с лыжами.
Отец и сын в казачьей форме. Балкон Александровского дворца. Император в форме лейб-гвардии казачьего Его Величества полка.
Сиреневый кабинет Императрицы в Александровском дворце. Дети семьи Романовых.
Великая княжна Анастасия в спальне родителей. Царское Село, Александровский дворец.
Великие Княжны Анастасия и Мария.
Император Николай II и дети.
Николай II и кн. Ольга, Татьяна, Мария в каноэ на канале.
Николай II и княжны на Крестовом канале, плывут в сторону Екатерининского дворца.
Великая княжна Татьяна.
Николай II на теннисном корте.
Великая княжна Татьяна.
Царская семья в Ливадии.
Великие княжны в Ливадии.
Николай II и цесаревич Алексей на берегу Днепра, Окрестности Могилёва. 1916 г.
Великие княжны на корабле.
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