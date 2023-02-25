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Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Пиросомы (или огнетелки) настолько редки, что для дайверов они подобны единорогам, снять их удалось всего несколько раз.

Из всех необычных существ в океане гигантские пиросомы, безусловно, одни из самых странных.

Пиросомы имеют форму полых трубок, закрытых с одного конца

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Длинная труба на фото – это одна пиросома. Но она состоит из многих организмов, которые воспроизводят точные копии самих себя. Их ткани сплетаются вместе, чтобы сформировать одну трубу. Отдельные организмы называются зооидами

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Эту свободноплавающую колонию обнаружил в 2011 году Майкл Барон из австралийского центра Eaglehawk Dive при погружении у берегов Тасмании

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Гигантские колонии начинаются с одного зооида, который создаёт копии самого себя и «животное» становится всё больше. Окончательный размер колонии зависит от его вида и возраста

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Отдельные зооиды совсем крошечные и покрыты «желеобразной туникой»

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Они могут вырастать до размеров кита, хотя большинство из них гораздо меньше. В наиболее крупных человек может поместиться целиком

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Но никогда не пытайтесь заплыть в подобную «трубу». Карен Гоулетт-Холмс из Eaglehawk Dive говорит, что нашла мёртвого пингвина внутри пиросомы. Он, наверное, плавал внутри, застрял и утонул

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Зооиды питаются крошечным планктоном, фильтруя через свои органы воду, захваченую с внешней стороны тела. Переработанная вода испускается внутрь трубы пиросомы, откуда вытекает из большого отверстия на одном конце

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Совместное вспрыскивание воды создаёт струи, которые продвигают трубы через океан. Хотя для движения они в большей степени используют океанское течение, так как струи слабы. Но это единственные животные, о которых известно, что они передвигаются именно таким образом

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Это люминесцентные животные, светящиеся сине-зелёным, белым или розоватым светом, видимым на расстоянии нескольких метров

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Некоторым дайверам довелось прикоснуться к пиросомам. Говорят, что они такие же нежные как боа из перьев. Майкл Барон рассказал BBC: «Когда я коснулся его, животное не отреагировало. На ощупь напомнило мягкое желеобразное вещество»

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Но прикасаться к ним, конечно, не стоит. Вы можете им навредить или обнаружить, что фактически касаетесь длинного хвоста ядовитой медузы

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Учёным не так много известно об этих нежных гигантах, поскольку крупные особи довольно редки

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Некоторые полагают, что океан на самом деле кишит ими. Пиросомы живут в тёплых тропических и умеренных водах

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Другое подобное существо – сальпы. Эти свободноплавающие морские обитатели не люминесцентны. И они образуют не трубы, а цепи

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Сальпы передвигаются путём перекачивания воды через своё тело

Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

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