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15 правдивых фактов об огнестрельных ранениях, которые разрушат популярные стереотипы


15 правдивых фактов об огнестрельных ранениях, которые разрушат популярные стереотипы

15 правдивых фактов об огнестрельных ранениях, которые разрушат популярные стереотипы

Сегодня боевики пользуются особой популярностью, и порой начинает казаться, что стрельба и огнестрельные ранения – это нечто само собой разумеющееся. Но что же на самом деле происходит с телом, когда пуля пробивает кожу? В этом обзоре собраны самые важные и правдивые факты об огнестрелах.

1. Травматика


Оружие как лохая примета.

Оружие как лохая примета.

 

Пенсильванским университетом был проведен анализ 677 ранений в результате применения огнестрельного оружия. Исследование показало, что люди, которые носят оружие, в 4,5 раза чаще получают огнестрельные ранения, а также в 4,2 раза их чаще убивают, по сравнению с невооруженными гражданами.

2. Лечение огнестрелов


Огнестрельное ранение: это дорого.

Огнестрельное ранение: это дорого.

 

Ранение обходится дорого. По данным «Нью-Йорк таймс», средняя стоимость неотложной медицинской помощи после огнестрельного ранения составляет $ 14 600, а стоимость пожизненной медицинской помощи - $ 35 400. При этом, в эту сумму не включены судебные издержки, психиатрическая помощь, потерянные деньги в связи с лишеним работы и другие расходы.

3. Скорость пули


Огнестрельное ранение: скорость пули - 2 700 км/ч.

Огнестрельное ранение: скорость пули - 2 700 км/ч.

 

Средняя скорость пули составляет около 2 700 км/ч (760 м/сек).
Чтобы представить это в перспективе, скорость звука составляет около 1 200 км/ч или 335 м/сек.

4. Рикошет


Огнестрельное ранение: рикошет.

Огнестрельное ранение: рикошет.

 

В большинстве случаев пуля не проходит через тело жертвы «чисто». Вместо этого она «гуляет» внутри тела, рикошетируя от костей, тем самым нанося еще больший урон.

5. Мужчины и женщины


Огнестрельное ранение: мужчины и женщины.

Огнестрельное ранение: мужчины и женщины.

 

Женщины, получившие тяжелые ранения, на 14% чаще выживают, чем мужчины с идентичными ранениями. Ученые полагают, что разница может быть связана с негативным воздействием мужских половых гормонов на травмированную иммунную систему.

6. Насилие и экономика


Огнестрельное ранение: насилие и экономика.229 миллиардов.

Огнестрельное ранение: насилие и экономика.229 миллиардов.

 

Исследователи подсчитали, что насилие с применением огнестрельного оружия обходится американской экономике не менее чем в 229 миллиардов долларов в год. В эту сумму входят прямые расходы в размере 8,6 миллиарда долларов на неотложную медицинскую помощь.

7. Местоположение травмы


Огнестрельное ранение: местоположение травмы Оо.

Огнестрельное ранение: местоположение травмы Оо.

 

Вероятность выживания после огнестрельного ранения в значительной степени зависит от ключевых факторов, таких как местоположение травмы, количество потерянной крови и насколько быстро жертва попадает в больницу. В целом, за последние 20 лет шансы на то, что человек выживет при критической огнестрельной ране, увеличились на 40%.

8. Мозг


Огнестрельное ранение: раздвигает, а не разрывает.

Огнестрельное ранение: раздвигает, а не разрывает.

 

Когда жертва получает ранение в голову, пуля движется через мозг быстрее, чем скорость, с которой разрываются ткани. Это означает, что пуля на самом деле раздвигает ткани в стороны, а не разрывает их.

9. «Пулестойкий жилет»


Огнестрельное ранение: «Пулестойкий жилет».

Огнестрельное ранение: «Пулестойкий жилет».

 

Пуленепробиваемые жилеты на самом деле не пуленепробиваемые. Более точным определением будет являться «пулестойкий». В крайне незначительном проценте случаев пуля (например, с зазубренным краем) может пробить жилет.

10. Кровотечение


Огнестрельное ранение: кровотечение.

Огнестрельное ранение: кровотечение.

 

Кровотечение - одна из самых распространенных причин смерти, связанных с насилием с применением оружия, но ее можно предотвратить с помощью специальных инъекционных губок. Эти губки расширяются после введения их в рану, заполняя полость, оставленную пулей всего за 15 секунд.

11. Скорая медпомощь


Огнестрельное ранение: скорая медицинская помощь.

Огнестрельное ранение: скорая медицинская помощь.

 

Если человек получает медицинскую помощь после огнестрельного ранения достаточно быстро, у него вас шансы выжить на 95% выше. Удивительно, но воля к жизни часто упоминалась как один из самых важных факторов выживания после подобных ранений (а также всех видов других травм).

12. Гидростатика


Огнестрельное ранение: гидростатика.

Огнестрельное ранение: гидростатика.

 

Помимо местного повреждения тканей, вызванного прямым ударом, пуля может также приводить к ранению в результате гидравлического эффекта на заполненные жидкостью ткани. Это явление известно как гидростатический удар или гидравлический шок.

13. Свои инфекции


Огнестрельное ранение: инфекции.

Огнестрельное ранение: инфекции.

 

Основная проблема с огнестрельными ранениями, которые связаны с кишечником или желудком, не кровотечение. Гораздо опаснее инфекции, которые возникают в результате распространения содержимого этих органов внутри тела.

14. Вход и выход


Огнестрельное ранение: «Вход» и «Выход».

Огнестрельное ранение: «Вход» и «Выход».

 

Существуют два основных типа огнестрельных ран - входная рана и выходная рана. Входная рана обычно меньше и довольно симметрична по сравнению с выходной раной, которая имеет тенденцию быть более крупной и более разрушительной, поскольку пуля достигает конца своей траектории и вынуждена сильнее «проталкиваться» через ткань.

15. Пневмоторакс


Огнестрельное ранение: пневмоторакс.

Огнестрельное ранение: пневмоторакс.

 

Небольшой процент смертей от огнестрельного оружия обусловлен состоянием, известным как пневмоторакс, также известный как коллапс легкого. Легкие не имеют мышц, и они расширяются из-за отрицательного давления внутри плевральной полости, а это означает, что любое отверстие может вызвать подобное состояние.

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15 правдивых фактов об огнестрельных ранениях, которые разрушат популярные стереотипы

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15 правдивых фактов об огнестрельных ранениях, которые разрушат популярные стереотипыПодписаться на мой Instagram
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