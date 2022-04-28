15 правдивых фактов об огнестрельных ранениях, которые разрушат популярные стереотипы
Сегодня боевики пользуются особой популярностью, и порой начинает казаться, что стрельба и огнестрельные ранения – это нечто само собой разумеющееся. Но что же на самом деле происходит с телом, когда пуля пробивает кожу? В этом обзоре собраны самые важные и правдивые факты об огнестрелах.
1. Травматика
Оружие как лохая примета.
Пенсильванским университетом был проведен анализ 677 ранений в результате применения огнестрельного оружия. Исследование показало, что люди, которые носят оружие, в 4,5 раза чаще получают огнестрельные ранения, а также в 4,2 раза их чаще убивают, по сравнению с невооруженными гражданами.
2. Лечение огнестрелов
Огнестрельное ранение: это дорого.
Ранение обходится дорого. По данным «Нью-Йорк таймс», средняя стоимость неотложной медицинской помощи после огнестрельного ранения составляет $ 14 600, а стоимость пожизненной медицинской помощи - $ 35 400. При этом, в эту сумму не включены судебные издержки, психиатрическая помощь, потерянные деньги в связи с лишеним работы и другие расходы.
3. Скорость пули
Огнестрельное ранение: скорость пули - 2 700 км/ч.
Средняя скорость пули составляет около 2 700 км/ч (760 м/сек). Чтобы представить это в перспективе, скорость звука составляет около 1 200 км/ч или 335 м/сек.
4. Рикошет
Огнестрельное ранение: рикошет.
В большинстве случаев пуля не проходит через тело жертвы «чисто». Вместо этого она «гуляет» внутри тела, рикошетируя от костей, тем самым нанося еще больший урон.
5. Мужчины и женщины
Огнестрельное ранение: мужчины и женщины.
Женщины, получившие тяжелые ранения, на 14% чаще выживают, чем мужчины с идентичными ранениями. Ученые полагают, что разница может быть связана с негативным воздействием мужских половых гормонов на травмированную иммунную систему.
6. Насилие и экономика
Огнестрельное ранение: насилие и экономика.229 миллиардов.
Исследователи подсчитали, что насилие с применением огнестрельного оружия обходится американской экономике не менее чем в 229 миллиардов долларов в год. В эту сумму входят прямые расходы в размере 8,6 миллиарда долларов на неотложную медицинскую помощь.
7. Местоположение травмы
Огнестрельное ранение: местоположение травмы Оо.
Вероятность выживания после огнестрельного ранения в значительной степени зависит от ключевых факторов, таких как местоположение травмы, количество потерянной крови и насколько быстро жертва попадает в больницу. В целом, за последние 20 лет шансы на то, что человек выживет при критической огнестрельной ране, увеличились на 40%.
8. Мозг
Огнестрельное ранение: раздвигает, а не разрывает.
Когда жертва получает ранение в голову, пуля движется через мозг быстрее, чем скорость, с которой разрываются ткани. Это означает, что пуля на самом деле раздвигает ткани в стороны, а не разрывает их.
9. «Пулестойкий жилет»
Огнестрельное ранение: «Пулестойкий жилет».
Пуленепробиваемые жилеты на самом деле не пуленепробиваемые. Более точным определением будет являться «пулестойкий». В крайне незначительном проценте случаев пуля (например, с зазубренным краем) может пробить жилет.
10. Кровотечение
Огнестрельное ранение: кровотечение.
Кровотечение - одна из самых распространенных причин смерти, связанных с насилием с применением оружия, но ее можно предотвратить с помощью специальных инъекционных губок. Эти губки расширяются после введения их в рану, заполняя полость, оставленную пулей всего за 15 секунд.
11. Скорая медпомощь
Огнестрельное ранение: скорая медицинская помощь.
Если человек получает медицинскую помощь после огнестрельного ранения достаточно быстро, у него вас шансы выжить на 95% выше. Удивительно, но воля к жизни часто упоминалась как один из самых важных факторов выживания после подобных ранений (а также всех видов других травм).
12. Гидростатика
Огнестрельное ранение: гидростатика.
Помимо местного повреждения тканей, вызванного прямым ударом, пуля может также приводить к ранению в результате гидравлического эффекта на заполненные жидкостью ткани. Это явление известно как гидростатический удар или гидравлический шок.
13. Свои инфекции
Огнестрельное ранение: инфекции.
Основная проблема с огнестрельными ранениями, которые связаны с кишечником или желудком, не кровотечение. Гораздо опаснее инфекции, которые возникают в результате распространения содержимого этих органов внутри тела.
14. Вход и выход
Огнестрельное ранение: «Вход» и «Выход».
Существуют два основных типа огнестрельных ран - входная рана и выходная рана. Входная рана обычно меньше и довольно симметрична по сравнению с выходной раной, которая имеет тенденцию быть более крупной и более разрушительной, поскольку пуля достигает конца своей траектории и вынуждена сильнее «проталкиваться» через ткань.
15. Пневмоторакс
Огнестрельное ранение: пневмоторакс.
Небольшой процент смертей от огнестрельного оружия обусловлен состоянием, известным как пневмоторакс, также известный как коллапс легкого. Легкие не имеют мышц, и они расширяются из-за отрицательного давления внутри плевральной полости, а это означает, что любое отверстие может вызвать подобное состояние.
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