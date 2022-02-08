Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Чушь очередная.Что из продуктов ...
  • Валерий Ворожищев
    К сожалению филателия в наши дне недооценена. Может быть из-за резкого снижение уровня нашего образования, что  не по...Загадка почтовой ...
  • Silver Kont
    Снимок №8. Похоже, дверь устанавливали чурки, которые до этого жили в юрте и за неё же срать ходили.... Потом приехал...15 самонадеянных ...

Способ, который продлит жизнь даже «угробленным» туфлям и кроссовкам


Реанимируем «помятую» обувь.

Реанимируем «помятую» обувь.

 

Ничто не вечно в этом мире. И с этим надо смириться. Но вся глубокая философия идёт куда подальше, когда обнаруживаешь на дорогих (и сердцу, и кошельку) туфлях или кроссовках вмятины «гармошкой». А ведь они практически неизбежны. Тем более, если обувь изготовлена из натуральной кожи. Тут есть два варианта: обижаться на превратности судьбы и отправлять повидавшие виды парочку в ящик «для дачи» или же попробовать исправить ситуацию. Да, не всё так безнадёжно: вернуть обуви опрятный вид поможет одна маленькая хитрость.

Вмятины случаются.

Вмятины случаются.

 

Неприятности случаются. Вмятины на обуви – тоже. В группе повышенного риска находятся туфли из плотной кожи и кроссовки. Последние, в силу своей гибкости и положения стопы внутри, особо склонны к появлению «гармошки» от носка до шнурков. У данного явления есть две стороны: с одной, обувь становится мягче; с другой – вмятины сильно портят эстетику. Но есть способ исправить ситуацию.
Подготавливаем всё необходимое.

Подготавливаем всё необходимое.

 

Понадобятся всего лишь:

1. Утюг с подачей пара;
2. Картон и бумага;
3. Небольшие полотенца;
4. Гладильная доска и ткань-подкладка (можно использовать полотенце);
5. Вода.

Шаг 1


Сделайте «вкладыши» из бумаги.

Сделайте «вкладыши» из бумаги.

 

Бумагу и картон скатайте в плотные валики.
Проявите художественное чутьё: чем больше конструкция будет напоминать стопу, тем лучше расправятся складки. Если вы сохранили коробку от обуви с картонными вкладышами для формы, то обязательно ими воспользуйтесь.

Шаг 2


Положите вкладыши под место со вмятинами…

Положите вкладыши под место со вмятинами…

 

Готовые вкладыши поместите в обувь прямо под зону наибольшего скопления складок.
Способ, который продлит жизнь даже «угробленным» туфлям и кроссовкам

…и в целом придайте обуви форму.

 

В целом кроссовки должны быть максимально «набитыми», ведь это поможет разгладить все морщинки на коже.

Шаг 3


Шнурки в сторону.

Шнурки в сторону.

 

Снимите шнурки.

Шаг 4


Не забудьте подстелить ткань под обувь...

Не забудьте подстелить ткань под обувь...

 

На гладильную доску водружайте обувь, предварительно подстелив под неё дополнительный слой ткани.
Способ, который продлит жизнь даже «угробленным» туфлям и кроссовкам

… и сверху.

 

Сверху каждый кроссовок или туфель накройте небольшим полотенцем.

Шаг 5


Прогладьте каждую складку.

Прогладьте каждую складку.

 

Включайте утюг и осторожно проглаживайте каждый «морщинистый» носок через слой ткани. Представьте, будто гладите очень мятую одежду. Используйте пар – он также поможет размягчить кожу и выровнять её поверхность.

Шаг 6


Остужаем.

Остужаем.

 

Дайте «подопытным» как следует остыть, не убирая полотенец.
Где вмятины? Нет вмятин.

Где вмятины? Нет вмятин.

 

А где-то через часик можно оценить результат. Вид обуви однозначно улучшится, так что её можно будет без стеснения носить и дальше. Как говорится в известном стихотворении, с любимыми не расставайтесь!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Способ, который продлит жизнь даже «угробленным» туфлям и кроссовкам

И не забудьте:
Способ, который продлит жизнь даже «угробленным» туфлям и кроссовкамПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх