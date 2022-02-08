Способ, который продлит жизнь даже «угробленным» туфлям и кроссовкам

Реанимируем «помятую» обувь.
Ничто не вечно в этом мире. И с этим надо смириться. Но вся глубокая философия идёт куда подальше, когда обнаруживаешь на дорогих (и сердцу, и кошельку) туфлях или кроссовках вмятины «гармошкой». А ведь они практически неизбежны. Тем более, если обувь изготовлена из натуральной кожи. Тут есть два варианта: обижаться на превратности судьбы и отправлять повидавшие виды парочку в ящик «для дачи» или же попробовать исправить ситуацию. Да, не всё так безнадёжно: вернуть обуви опрятный вид поможет одна маленькая хитрость.
Вмятины случаются.
Неприятности случаются. Вмятины на обуви – тоже. В группе повышенного риска находятся туфли из плотной кожи и кроссовки. Последние, в силу своей гибкости и положения стопы внутри, особо склонны к появлению «гармошки» от носка до шнурков. У данного явления есть две стороны: с одной, обувь становится мягче; с другой – вмятины сильно портят эстетику. Но есть способ исправить ситуацию.
Подготавливаем всё необходимое.
Понадобятся всего лишь:
1. Утюг с подачей пара;
2. Картон и бумага;
3. Небольшие полотенца;
4. Гладильная доска и ткань-подкладка (можно использовать полотенце);
5. Вода.
Шаг 1
Сделайте «вкладыши» из бумаги.
Бумагу и картон скатайте в плотные валики. Проявите художественное чутьё: чем больше конструкция будет напоминать стопу, тем лучше расправятся складки. Если вы сохранили коробку от обуви с картонными вкладышами для формы, то обязательно ими воспользуйтесь.
Шаг 2
Положите вкладыши под место со вмятинами…
Готовые вкладыши поместите в обувь прямо под зону наибольшего скопления складок.
…и в целом придайте обуви форму.
В целом кроссовки должны быть максимально «набитыми», ведь это поможет разгладить все морщинки на коже.
Шаг 3
Шнурки в сторону.
Снимите шнурки.
Шаг 4
Не забудьте подстелить ткань под обувь...
На гладильную доску водружайте обувь, предварительно подстелив под неё дополнительный слой ткани.
… и сверху.
Сверху каждый кроссовок или туфель накройте небольшим полотенцем.
Шаг 5
Прогладьте каждую складку.
Включайте утюг и осторожно проглаживайте каждый «морщинистый» носок через слой ткани. Представьте, будто гладите очень мятую одежду. Используйте пар – он также поможет размягчить кожу и выровнять её поверхность.
Шаг 6
Остужаем.
Дайте «подопытным» как следует остыть, не убирая полотенец.
Где вмятины? Нет вмятин.
А где-то через часик можно оценить результат. Вид обуви однозначно улучшится, так что её можно будет без стеснения носить и дальше. Как говорится в известном стихотворении, с любимыми не расставайтесь!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии