Почему скафандр Юрия Гагарина не должен был попасть в объектив камер

Сразу после приземления Юрия Гагарина фотографировали в какой-то странной куртке, ни разу не похожей на космический скафандр. Из всего этого складывается вполне обоснованное впечатление о том, что советская власть что-то скрывала. Не лучше ли было показать главного героя человечества XX века в «профессиональном наряде»?
Королев потребовал максимально обезопасить полет первого человека. /Фото: censoru.net.
Технология скафандра Юрия Гагарина скрывалась на протяжении множества лет, так как была секретной советской разработкой. То, что привыкли видеть люди на большинстве фотографий (оранжевый жилет), на самом деле не является скафандром. Это маскировочный оранжевый чехол, который должен скрывать настоящий скафандр от пытливых глаз и объективов камер. Что интересно, за год до полета конструкторами даже рассматривалась возможность отправить Юрия Гагарина вообще без скафандра из-за увеличения массы корабля. Однако, Сергей Павлович Королев потребовал доработать скафандр, заявив, что готов пожертвовать частью научного оборудования «Востока» ради безопасности первого человека в космосе.
Под скафандром было что-то вроде космической телогрейки. /Фото: Twitter.
Приземлялся Юрий Гагарин отдельно от спускаемого корабля на двух парашютах. Долгое время данный факт так же был засекречен. Приземлился Гагарин на картофельном поле, знатно перепугав местных жителей в лице жены лесника и ее дочери. После прибытия спасательной команды на место приземления первый космонавт впервые попал в объективы камер. На всех этих фотографиях он уже не в скафандре, а в какой-то странной куртке. Все потому, что к этому моменту защитный скафандр с Юрия уже сняли, так как весил он почти 20 килограммов. Забрали защитный костюм «куда надо» сотрудники ОКБ-1 НИИ-88 и КГБ. Так что на все фотографии космонавт попал уже будучи одетым в один лишь термокостюм – одежду для защиты тела от холода и сырости.
На самом деле оранжевый не скафандр, оранжевый - защитный маскировочный чехол. /Фото: novvedomosti.ru.
Если бы Юрий Гагарин приземлился на недружественной территории, перед ним стояла бы задача уничтожения скафандра любыми силами. На этот случай у космонавта были инструкции. Технологии ни в коем случае не должны были попасть к «партнерам по опасному бизнесу». Засекречены этих технологии были вплоть до 1990-х годов, пока их банально не продали на Запад. В том числе были проданы технологии производства советских тканей для защитных костюмов космонавтов. Но так как Юрий Гагарин сел на советской территории, то костюм забирали уже государственные служащие. К перепуганным колхозникам Юрий Алексеевич вышел со словами: «Не бойтесь, я свой, советский!»
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