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Вот какие безумные рекомендации давали врачи беременным женщинам полтора века назад

Корсеты для беременных


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В викторианскую эру внешний вид женщин строго регламентировался. Корсет являлся обязательным для ношения. И беременные дамы не были исключением. Корсеты лишь слегка видоизменялись, но все равно стягивали увеличившийся живот. Некоторые утверждали, что корсеты служили дополнительной поддержкой для беременной женщины, но, с другой стороны, плод не всегда мог нормально развиваться, от этого случались выкидыши.

Наркоз хлороформом во время родов


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Чтобы облегчить страдания во время беременности и родов, в XIX веке врачи стали использовать наркоз. Пациентки вдыхали в себя хлороформ. Даже королева Виктория двух своих последних детей родила под этим наркозом. Но, как всегда, присутствовала и вторая сторона медали. Хлороформ оказывает негативное влияние на нервную систему. У многих женщин во время родов притуплялась не только боль, но и другие чувства, поэтому дети часто рождались мертвыми.

Платья, скрывающие округлившийся живот


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Полтора века назад выпирающий живот считался чем-то неприличным, поэтому он маскировался под одеждой. Когда в моде были кринолиновые платья, то корсет утягивал талию, а кольца кринолина поднимались повыше. Так дама казалась гораздо стройнее. После того, как пышные платья сменились на более сдержанные наряды, в ход для маскировки беременности пошли многочисленные драпировки, удлиненные спереди жакеты и накидки. Плюс ко всему, нельзя было появиться на улице или в обществе не при параде. Считалось, что ребенок родится красивым только в том случае, если его мама ходила во время беременности в лучших нарядах.

Курение


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Сегодня всем известно, что курение вредит здоровью, но в викторианскую эпоху считали совсем наоборот. Более того, врачи призывали дам в интересном положении курить, якобы это способствовало лучшему пищеварению.

Алкоголь


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Помимо курения женщинам разрешалось употреблять красное вино. В небольших количествах оно даже полезно, но некоторые дамы совершенно не понимали, когда нужно остановиться. Ведь если врач разрешил, значит можно.

Боязнь солнца


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Еще одно условие приходилось соблюдать женщинам во время беременности в XIX веке: не выходить на солнце. Считалось, что оно пагубно влияет на плод. Поэтому беременные вынуждены были надевать платья с длинными рукавами, перчатки, брать с собой зонтики и шляпки, независимо от погодных условий.

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Вот какие безумные рекомендации давали врачи беременным женщинам полтора века назад

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Вот какие безумные рекомендации давали врачи беременным женщинам полтора века назадПодписаться на мой Instagram
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