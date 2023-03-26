Вот какие безумные рекомендации давали врачи беременным женщинам полтора века назад

Корсеты для беременных
В викторианскую эру внешний вид женщин строго регламентировался. Корсет являлся обязательным для ношения. И беременные дамы не были исключением. Корсеты лишь слегка видоизменялись, но все равно стягивали увеличившийся живот. Некоторые утверждали, что корсеты служили дополнительной поддержкой для беременной женщины, но, с другой стороны, плод не всегда мог нормально развиваться, от этого случались выкидыши.
Наркоз хлороформом во время родов
Чтобы облегчить страдания во время беременности и родов, в XIX веке врачи стали использовать наркоз. Пациентки вдыхали в себя хлороформ. Даже королева Виктория двух своих последних детей родила под этим наркозом. Но, как всегда, присутствовала и вторая сторона медали. Хлороформ оказывает негативное влияние на нервную систему. У многих женщин во время родов притуплялась не только боль, но и другие чувства, поэтому дети часто рождались мертвыми.
Платья, скрывающие округлившийся живот
Полтора века назад выпирающий живот считался чем-то неприличным, поэтому он маскировался под одеждой. Когда в моде были кринолиновые платья, то корсет утягивал талию, а кольца кринолина поднимались повыше. Так дама казалась гораздо стройнее. После того, как пышные платья сменились на более сдержанные наряды, в ход для маскировки беременности пошли многочисленные драпировки, удлиненные спереди жакеты и накидки. Плюс ко всему, нельзя было появиться на улице или в обществе не при параде. Считалось, что ребенок родится красивым только в том случае, если его мама ходила во время беременности в лучших нарядах.
Курение
Сегодня всем известно, что курение вредит здоровью, но в викторианскую эпоху считали совсем наоборот. Более того, врачи призывали дам в интересном положении курить, якобы это способствовало лучшему пищеварению.
Алкоголь
Помимо курения женщинам разрешалось употреблять красное вино. В небольших количествах оно даже полезно, но некоторые дамы совершенно не понимали, когда нужно остановиться. Ведь если врач разрешил, значит можно.
Боязнь солнца
Еще одно условие приходилось соблюдать женщинам во время беременности в XIX веке: не выходить на солнце. Считалось, что оно пагубно влияет на плод. Поэтому беременные вынуждены были надевать платья с длинными рукавами, перчатки, брать с собой зонтики и шляпки, независимо от погодных условий.
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