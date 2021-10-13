Нодья – костер, может гореть целую ночь напролет без «подкормки»

Как сделать нодью своими руками.
Отправившись в поход, хочется развести такой костер, который бы стал верным источником тепла и сухого воздуха на все время пребывания на природе. На самом деле существует много интересных методик разведения огня. Взять хотя бы нодью – костер, который горит на протяжении долгих часов без «подкормки».
Как сделать такой костер
Очень важно подобрать правильные бревна.
Главная хитрость и сложность в подготовке нодьи заключается в дровах. Для того, чтобы нодья исправно горела всю ночь напролет, следует запасать для ее создания стволы толстых деревьев. Для того, чтобы обогревать лежащих рядом, бревна также должны быть подходящей длины. В противном случае, тепло будет распространяться не равномерно. Лучше всего подойдет материал длиной около 3 метров и толщиной 30 см.
Конструкция предельно проста на самом деле.
Просто бросить в топку бревна для нодьи нельзя. Сначала следует их правильно подготовить. Для этого понадобится топор, которым будет срублена плоскость с каждой из заготовок. Получившаяся щепа не выбрасывается, а используется впоследствии в качестве топлива.
Гореть такой костер будет очень долго.
Возле первого бревна нашего костра нужно вбить клин, который будет использоваться для укладки бревен так, чтобы они не скатывались. Затем делается пространство для щепы. Хватит такого костра примерно на 15 часов непрерывного горения.
Плюсы и минусы
Согреет большой отряд.
При сооружении нодьи материал должен быть обязательно сухим. Следует обращать больше внимание на качество используемой древесины. Основной недостаток такого костра сводится к тому, что для него сложно подготовить топливо. В тоже время, костер долго горит, он легко обогреет место ночлега даже в самый сильный мороз, костер достаточно один раз зажечь, а также костер саморегулироется в результате естественного процесса сгорания древесины.
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