Фотографируя секретные подземные места: Что находится у нас под ногами?

Гробы в катакомбах на кладбище Западного Норвуда, Лондон.

Центр обработки данных в бывшем бункере Pionen, в стокгольмском районе Сёдермальм.

Река Неглинная под Москвой.

Бурлингтонский бункер в Уилтшире (Англия) настолько велик, что он имеет обозначения названий улиц.

Современная арт инсталляция в соборе Зипакуира недалеко от Боготы, Колумбия.

Станция «Арсенал» парижского метро, которая была закрыта для пассажиров 2 сентября 1939 года.

Часовня в туннелях Синт-Питерсберг, Маастрихт.

Римские цистерны в Стамбуле.

Река Вена под одноименным городом.