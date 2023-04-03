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20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Хуго Йегер был личным фотографом Адольфа Гитлера до и во время его правления. Уже в конце Второй мировой войны Хуго был вынужден уехать из Германии, спрятав свои фото, а после закопав их в окрестностях Мюнхена. Спустя десять лет Йегер отыскал их и отнёс на хранение в банк, продав впоследствии свои работы в журнал «Life».

20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Все фотографии в посте: © Hugo Jager/LIFE Magazine



Адольф Гитлер в здании «Кролль-опера» на собрании рейхстага, 1939 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Гитлер и Геббельс в Шарлоттенбургском театре, 1939 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Эсесовские отряды дают присягу, 1938 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Праздник урожая в Германии, 1934 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Гитлер во время визита в Нюрнберг, 1937 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Адольф Гитлер говорит речь перед солдатами легиона «Кондор», 1939 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Праздничная иллюминация в Берлине в честь юбилея Гитлера, 1939 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Народ приветствует участников кампании по объединению Германии и Австраии, 1938 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Немки, состоящие в Союзе немецких девушек, дают выступление в Нюрнберге, 1938 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Гитлер в Нюрнберге в 1938 году


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Машина Адольфа Гитлера на улицах Нюрнберга, 1938 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Йозеф Геббельс говорит речь перед народом Германии, 1938 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Флаги нацистской партии Германии в Нюрнберге, 1938 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Празднования в честь Дня ветеранов Рейха в 1939 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Адольф Гитлер во время церемонии закладки фундамента завода Volkswagen Works в 1938 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Люди во время церемонии закладки фундамента завода Volkswagen Works в 1938 г.


20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

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20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

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20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа ГитлераПодписаться на мой Instagram
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