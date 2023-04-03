20 впечатляющих фотографий Нацистской Германии от личного фотографа Гитлера

Хуго Йегер был личным фотографом Адольфа Гитлера до и во время его правления. Уже в конце Второй мировой войны Хуго был вынужден уехать из Германии, спрятав свои фото, а после закопав их в окрестностях Мюнхена. Спустя десять лет Йегер отыскал их и отнёс на хранение в банк, продав впоследствии свои работы в журнал «Life».



Все фотографии в посте: © Hugo Jager/LIFE Magazine









Адольф Гитлер в здании «Кролль-опера» на собрании рейхстага, 1939 г.

Гитлер и Геббельс в Шарлоттенбургском театре, 1939 г.

Эсесовские отряды дают присягу, 1938 г.

Праздник урожая в Германии, 1934 г.

Гитлер во время визита в Нюрнберг, 1937 г.

Адольф Гитлер говорит речь перед солдатами легиона «Кондор», 1939 г.

Праздничная иллюминация в Берлине в честь юбилея Гитлера, 1939 г.

Народ приветствует участников кампании по объединению Германии и Австраии, 1938 г.

Немки, состоящие в Союзе немецких девушек, дают выступление в Нюрнберге, 1938 г.

Гитлер в Нюрнберге в 1938 году

Машина Адольфа Гитлера на улицах Нюрнберга, 1938 г.

Йозеф Геббельс говорит речь перед народом Германии, 1938 г.

Флаги нацистской партии Германии в Нюрнберге, 1938 г.

Празднования в честь Дня ветеранов Рейха в 1939 г.

Адольф Гитлер во время церемонии закладки фундамента завода Volkswagen Works в 1938 г.

Люди во время церемонии закладки фундамента завода Volkswagen Works в 1938 г.

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