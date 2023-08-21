Как приготовить торт, маффины и кексы менее, чем за 10 минут: 5 сладких рецептов для микроволновки

Кексы и торты, приготовленные в микроволновке — это удобный и вкусный вариант десерта, идеально подходящий для тех, кто хочет быстро удовлетворить свои пристрастия к сладкому. Самые распространенные рецепты включают маффины с шоколадной крошкой, чизкейк и банановый хлеб. Мы же в свою очередь делимся теми лакомствами, которые придутся по вкусу всему семейству.
1. Шоколадный тортик
Шоколадный тортик на скорую руку. \ Фото: iamafoodblog.b-cdn.net.
Шоколадный торт в кружке — это быстрый и простой рецепт десерта, который можно приготовить в микроволновой печи. Его можно приготовить как в кружке, так и в миске, а затем украсить либо взбитыми сливками, сиропом или ягодами. Всего несколько минут в микроволновке, и у вас получится лакомство, которое придётся по вкусу даже тем, кто равнодушен к сладостям.
Ингредиенты:
• Яйца – 1-2 шт;
• Сахар – 8 ч.л;
• Шоколадная крошка – 6 ч.л;
• Мука пшеничная – 6 ч.л;
• Какао порошок без сахара – 3 ч.л;
• Сливки жирные – 6 ч.л;
• Масло сливочное – 4 ч.л;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Соль – щепотка;
• Ягоды – для украшения.
Шоколадный торт в микроволновке. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• В поллитровую чашку, предназначенную для микроволновки, выложить сливки, яйца, масло, ванильный сахар и соль;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• После всыпать муку, смешанную с сахаром, какао, сахар и шоколадные капельки;
• Тщательно перемешать;
• Отправить кружку с шоколадным тестом в микроволновку;
• Выпекать одну минуту на полной мощности (готовность проверять шпажкой);
• После достать из микроволновки, остудить и подать к столу, разрезав на порции;
• Подавать с ягодами.
2. Кексики с арахисовым маслом
Кекс с арахисовым маслом. \ Фото: jenniferbanz.com.
Кексы с арахисовым маслом и шоколадной крошкой – быстрое и лёгкое лакомство, которое можно приготовить в микроволновке за считанные минуты. Рецепт прост и требует минимальной подготовки, поэтому с ним справятся даже дети.
Ингредиенты:
• Молоко обезжиренное – 0,5 стакана;
• Мука пшеничная – 8 ч.л;
• Масло арахисовое – 6 ч.л;
• Шоколадная стружка – 6 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Разрыхлитель – 1/4 часть ч.л.
Кекс с ореховым маслом и шоколадной крошкой в микроволновке. \ Фото: eatingwell.com.
Способ приготовления:
• В кружке подходящего размера смешать молоко с мукой, сахаром, разрыхлителем, шоколадной стружкой и арахисовым маслом;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Готовить в микроволновке около минуты на полной мощности;
• Готовность проверять с помощью шпажки;
• При необходимости запечь ещё пятнадцать секунд;
• Остудить и подать к столу.
3. Маффины с черникой
Черничный маффин. \ Фото: myfoodstory.com.
Черничный маффин в кружке — это отличный вариант сытного и вкусного завтрака, а также перекуса. Рецепт можно легко скорректировать в соответствии с вашими предпочтениями, что делает его универсальным вариантом, который идеально подойдет для любого случая. Наслаждайтесь этим маффином как в горячем, так и холодном виде с чашечкой чая, кофе.
Ингредиенты:
• Черника свежая или замороженная – 1 горсть;
• Мука пшеничная – 0,5 стакана;
• Молоко обезжиренное – 6 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Разрыхлитель – 1/8 часть ч.л;
• Сода пищевая – на кончике ножа.
Маффины с черникой. \ Фото: blog.myfitnesspal.com.
Способ приготовления:
• В чашке подходящего размера смешать муку с молоком, сахаром, подсолнечным маслом, содой, разрыхлителем и ягодами;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Готовить в микроволновке около минуты на полной мощности;
• Перед подачей остудить.
4. Тортик с шоколадным печеньем
Торт с шоколадной крошкой из печенья. \ Фото: imhungryforthat.com.
Двухминутный торт с крошками печенья в микроволновой печи — это быстрый и простой рецепт вкусного десерта, который получается слоёным, шоколадным и с оригинальной текстурой.
Ингредиенты:
• Мука пшеничная – 8 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Молоко – 6 ч.л;
• Масло сливочное – 2 ч.л;
• Ванильный сахар – опционально;
• Разрыхлитель – 0,5 ч.л;
• Печенье шоколадное – 2 шт.
Шоколадный десерт в микроволновке. \ Фото: imhungryforthat.com.
Способ приготовления:
• Печенье перебить блендером или скалкой до состояния средней крошки;
• В чашке подходящего размера смешать муку с молоком, разрыхлителем, сливочным маслом, сахаром, ванилью и печеньем;
• Перемешать всё до однородной консистенции;
• Готовить в микроволновке полторы-две минуты на полной мощности;
• Перед подачей остудить десерт.
5. Кекс яблочный
Яблочный кекс в кружке. \ Фото: easymugcakes.com.
Яблочный кекс в кружке с первых же секунд порадует восхитительным ароматом и не менее ярким насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
• Сахар – опционально;
• Мука пшеничная – 0,5 стакана;
• Пюре яблочное – 4 ч.л;
• Масло сливочное – 4 ч.л;
• Корица молотая – по вкусу;
• Разрыхлитель – 1 щепотка;
• Соль – 1 щепотка;
• Ванильный сахар – опционально.
Кекс с яблоками на скорую руку. \ Фото: busylittlekiddies.com.
Способ приготовления:
• В чашке или миске подходящего размера смешать муку с сахаром, солью, разрыхлителем, сливочным маслом, корицей ванилью и яблочным пюре;
• Готовить в микроволновой печи минуту-полторы на полной мощности;
• Проверять готовность шпажкой;
• Перед подачей остудить.
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