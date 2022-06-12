Самая отвратительная пещера мира

Пещеры Гоматонг представляют собой сложную, уходящую вглубь земли систему каверн, оказаться в которой нельзя пожелать и врагу. Дело в том, что Черную и Белую части пещеры облюбовали своим местом жительства огромные полчища гигантских тараканов, летучих мышей и змей. Существует легенда, согласно которой некий христианский проповедник решил уничтожить Гоматонг, сочтя, что именно отсюда Враг рода человеческого отправляет свои нечестивые полчища. Но что же ждет бесстрашного путешественника в этих мрачных глубинах?







Глубоко в жарких, влажных джунглях Борнео путешественник, при должном уровне везения, может наткнуться на массивную каверну. Будто разверстый рот мертвого великана, уводит она в вековечную тьму, превращаясь в целую систему мрачных пещер.







Здесь не место слабонервным. Недосягаемый взгляду потолок укрывают миллионы летучих мышей, а стены и пол покрыты огромными тараканами, жуками, крысами и прочим созданиям, которые способны вызвать припадок паники у самого стойкого путешественника.







Кроме того, пещеру облюбовали змеи. Этим тварям пришелся по душе микроклимат земного провала, ну а пищи — вспоминаем обилие крыс и тараканов — здесь достаточно.







Воздух отвратительно плотен: он слишком насыщен аммиаком птичьего помета, чтобы можно было его не замечать.

Гуано покрывает полы пещеры. В некоторых местах толщина его достигает нескольких метров. Здесь, конечно, проложены специальные деревянные дорожки для посетителей, которым вообще хватает стойкости сунуться вглубь пещеры.Расположенные на холме Гомантонг, что в центре национального парка Департамента лесного хозяйства Сабах, пещеры прославились еще в средние века. В мрачных глубинах поселились саланганы, чьи гнезда употребляли в пищу китайские вельможи.Суп из гнезд саланганов сих пор является редким деликатесом. Стоимость килограмма качественных гнезд доходит до 2500$.Поэтому в пещеры, которые по праву считаются чуть ли не самым неприятным на Земле местом, постоянно приезжают сезонные рабочие. Они вынуждены, за весьма небольшую плату, трудиться в совершенно кошмарных условиях, срезая птичьи гнезда в антураже, напоминающем полотна Борхеса.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)