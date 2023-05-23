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Советское кино: на съемочной площадке

Редкие кадры со съемочных площадок известных советских фильмов.

Советское кино: на съемочной площадке

«Д’Артаньян и три мушкетёра». Д’Артаньян и де Тревиль:

Д’Артаньян и три мушкетёра

«Берегись автомобиля»:

Берегись автомобиля

«Собачье сердце»:

Собачье сердце

«Жестокий романс»:

Жестокий романс

Леонид Гайдай и Светлана Светличная на съемках фильма «Бриллиантовая рука»:

Леонид Гайдай и Светлана Светличная на съемках фильма «Бриллиантовая рука»

«Бриллиантовая рука». Режиссер Леонид Гайдай, Андрей Миронов и Анатолий Папанов:

Советское кино: на съемочной площадке

«Двадцать дней без войны»:

Двадцать дней без войны

«Вокзал для двоих». Эльдар Рязанов дает указания Людмиле Гурченко:

Советское кино: на съемочной площадке

Зиновий Гердт (слева), Эльдар Рязанов (в центре) на съёмках фильма «О бедном гусаре замолвите слово»:

О бедном гусаре замолвите слово

Актеры кинофильма «Любовь и голуби» и местные жители:

Актеры кинофильма «Любовь и голуби» и местные жители

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова»:

Несколько дней из жизни И. И. Обломова

«Гараж». Светлана Немоляева, Валентин Гафт и Эльдар Рязанов:

Советское кино: на съемочной площадке

«Гараж»:

Советское кино: на съемочной площадке

«Карнавальная ночь»:

Карнавальная ночь

«Место встречи изменить нельзя». Через несколько минут Глеб Жеглов нагло подсунет кошелек «Кирпичу»:

Место встречи изменить нельзя
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Режиссер Игорь Масленников и съемочная группа фильма «Шерлок Холмс: ХХ век начинается»: Рина Зеленая, Василий Ливанов, Виталий Соломин, Леонид Куравлев:

Шерлок Холмс: ХХ век начинается

«Вий» — первый советский фильм ужасов:

Советское кино: на съемочной площадке

«Иван Васильевич меняет профессию»:

Иван Васильевич меняет профессию

«Кин-дза-дза»:

Кин-дза-дза

«Кин-дза-дза»:

Кин-дза-дза

«Мой ласковый и нежный зверь»:

Мой ласковый и нежный зверь

«Д’Артаньян и три мушкетёра». Фотография из архива известного каскадёра Николая Ващилина.

Д’Артаньян и три мушкетёра

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Советское кино: на съемочной площадке

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