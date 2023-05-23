Советское кино: на съемочной площадке

Редкие кадры со съемочных площадок известных советских фильмов.







«Д’Артаньян и три мушкетёра». Д’Артаньян и де Тревиль:







«Берегись автомобиля»:







«Собачье сердце»:







«Жестокий романс»:







Леонид Гайдай и Светлана Светличная на съемках фильма «Бриллиантовая рука»:







«Бриллиантовая рука». Режиссер Леонид Гайдай, Андрей Миронов и Анатолий Папанов:







«Двадцать дней без войны»:







«Вокзал для двоих». Эльдар Рязанов дает указания Людмиле Гурченко:







Зиновий Гердт (слева), Эльдар Рязанов (в центре) на съёмках фильма «О бедном гусаре замолвите слово»:







Актеры кинофильма «Любовь и голуби» и местные жители:







«Несколько дней из жизни И. И. Обломова»:







«Гараж». Светлана Немоляева, Валентин Гафт и Эльдар Рязанов:







«Гараж»:







«Карнавальная ночь»:







«Место встречи изменить нельзя». Через несколько минут Глеб Жеглов нагло подсунет кошелек «Кирпичу»:





[bigfoot-rss]

Режиссер Игорь Масленников и съемочная группа фильма «Шерлок Холмс: ХХ век начинается»: Рина Зеленая, Василий Ливанов, Виталий Соломин, Леонид Куравлев:







«Вий» — первый советский фильм ужасов:







«Иван Васильевич меняет профессию»:







«Кин-дза-дза»:







«Кин-дза-дза»:







«Мой ласковый и нежный зверь»:







«Д’Артаньян и три мушкетёра». Фотография из архива известного каскадёра Николая Ващилина.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram