Редкие кадры со съемочных площадок известных советских фильмов.
«Д’Артаньян и три мушкетёра». Д’Артаньян и де Тревиль:
«Берегись автомобиля»:
«Собачье сердце»:
«Жестокий романс»:
Леонид Гайдай и Светлана Светличная на съемках фильма «Бриллиантовая рука»:
«Бриллиантовая рука». Режиссер Леонид Гайдай, Андрей Миронов и Анатолий Папанов:
«Двадцать дней без войны»:
«Вокзал для двоих». Эльдар Рязанов дает указания Людмиле Гурченко:
Зиновий Гердт (слева), Эльдар Рязанов (в центре) на съёмках фильма «О бедном гусаре замолвите слово»:
Актеры кинофильма «Любовь и голуби» и местные жители:
«Несколько дней из жизни И. И. Обломова»:
«Гараж». Светлана Немоляева, Валентин Гафт и Эльдар Рязанов:
«Гараж»:
«Карнавальная ночь»:
«Место встречи изменить нельзя». Через несколько минут Глеб Жеглов нагло подсунет кошелек «Кирпичу»:
[bigfoot-rss]
Режиссер Игорь Масленников и съемочная группа фильма «Шерлок Холмс: ХХ век начинается»: Рина Зеленая, Василий Ливанов, Виталий Соломин, Леонид Куравлев:
«Вий» — первый советский фильм ужасов:
«Иван Васильевич меняет профессию»:
«Кин-дза-дза»:
«Кин-дза-дза»:
«Мой ласковый и нежный зверь»:
«Д’Артаньян и три мушкетёра». Фотография из архива известного каскадёра Николая Ващилина.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Советское кино: на съемочной площадке
Редкие кадры со съемочных площадок известных советских фильмов.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии