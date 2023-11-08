15 секретных мест на нашей планете, от красоты которых захватывает дух

Удаленные от цивилизации деревни.
Даже самому отчаянному трудоголику иногда хочется сбежать от городской суеты и окунуться в безмятежный отдых где-нибудь подальше от людей и от ежедневного стресса. К счастью, в мире действительно есть немало удаленных поселений, поражающих своей красотой. И что самое интересное: несмотря на свою уникальность, в этих местах до сих пор почти не бывает туристов.
1. Аогашима, Япония, Филиппинское море
Деревня внутри кратера действующего вулкана.
Поселение смельчаков.
Остров Аогашима принадлежит Японии, и единственные туристы, которые туда приезжают, это, обычно, токийцы. Но, надо признать, все эти люди - весьма отчаянные смельчаки, ведь на самом деле весь остров является кратером действующего вулкана. Что уж говорить о постоянных жителях деревни. Всего на острове около 200 жителей, и единственным способом добраться или уехать с острова является причал. Здесь есть школа, детский сад, универмаг - в общем, все, что нужно для нормальной жизни. И еще - невероятно красивая природа, которая похожа на декорации к фантастическим фильмам.
2. Обрыв Бандиагара, Мали
Поселение на обрыве.
Здания из глины.
Деревня на обрыве Бандиагара.
Бандиагара на ходится на северо-западе Африки в довольно труднодоступном месте. Здесь живет племя Догон, и именно они и построили все эти сооружения из единственного доступного здесь строительного материала - глины. Несмотря на кажущуюся хрупкость, эти здания выдерживают нагрузки и успешно выполняют свое назначение - это и жилые дома, и алтари, и даже зернохранилища.
3. Монемвасия, Греция
Деревня, скрытая за скалой на острове.
Живописная деревня на берегу Греции.
"Монемвасия" можно перевести с греческого как "единый вход." Такое название обусловлено занятным месторасположением этого поселения. Дело в том, что оно находится в замке, замок - на вершине скалы, а скала - в море. Сегодня этот остров соединен мостом с материком (мосты был построен совсем недавно в 1971 году), но жизнь на острове оборудована так, как и была много-много лет назад, когда сюда могли попасть только избранные и только те, кто знал, что там, за скалами, действительно кто-то живет. Идеальное укрытие от врагов.
4. Исорток, Гренландия
Исорток - место для любителей экстремального отдыха.
Исорток подойдет только, пожалуй, для самых отчаянных путешественников и определенно не подойдет для вегетарианцев. Это поселение находится на восточной стороне Гренландии, в нем живет всего 64 человека, и большую часть рациона этих жителей составляет мясо, так как местный климат слишком суров, чтобы что-то выращивать на земле. Конечно, у них есть свой супермаркет - его даже видно на фотографии, снятой сверху - это самой большое здание на острове, похожее больше на красный ангар. Но все же тем смельчакам, которые рискнут посетить это место, надо быть готовым, что его угостят любимым местным блюдом - запеченным тюленем с кетчупом и майонезом.
5. Монастырь Путгаль, Индия
Монастырь, скрытый в горах.
Затерявшееся среди скал поселение.
Монастырь Путгаль находится на севере Индии, и хоть он и не окружен водой, найти его все равно непросто. Это место затерялось среди гор и буквально прилепилось к отвесной стороне одной из них. У подножья этой горы находится река, а вокруг - тихая безмятежная природа, не тронутая человеком. Сейчас в этом монастыре живет около 70 монахов, у них есть своя библиотека, комната для моления, и - на всякий случай - комната для путников.
6. Ундредал, Норвегия
Норвежская деревня, спрятавшаяся во фьорде.
Живописная деревня, в которой коз больше, чем людей.
В деревнеие Ундредал живет около 100 человек и 500 коз, так что неудивительно, что основным занятием местных жителей является животноводство. Здесь делают чудеснейший козий сыр, который славится на всю Норвегию, и даже делают козью колбасу. Деревня находится внутри Аурландс-фьорда, имеет выход к морю и выглядит, как настоящая сказка на земле.
7. Фуроре, Италия
Итальянский фьорд.
Рыбацкая деревушка, спрятавшаяся в Италии.
В Италии есть собственная деревня, затаившаяся во фьорде - Фуроре. Вся деревня - это небольшие рыбацкие домики, будто прилепленные к скале. Раньше сюда было довольно трудно добраться, сейчас сюда проложена дорога и 30-метровый мост, ставший центром для проведения ежегодного чемпионата по дайвингу. Возможно, это не лучшее место, если вы хотите быть подальше от людей - сейчас мэр Фуроре активно способствует привлечению туристов в эту деревню, но с другой стороны, это все равно очень красивое, теплое и уютное место, где можно отдохнуть, лежа на золотом песке и наслаждаясь уникальным пейзажем.
8. Деревня Гасадалур, Фарерские острова, Дания
Гасадалур, Фарерские острова.
Удаленная деревня на сказочном острове.
Фарерские острова сами по себе уже являются достаточно отдаленным от остального мира местом, но как если бы этого было мало, на самих остаровах есть крохотная деревня, в которой до 2002 жило всего лишь 16 человек. На тот момент попасть в эту деревню стоило большого труда и очень-очень много времени. В 2004 был построен специальный тоннель, чтобы упростить перемещение людей из деревни, и с тех пор здесь стали появляться редкие туристы, и сюда даже перебралось несколько людей, так что точное количество людей в этой местности сегодня неизвестно, однако оно вряд ли намного больше, чем в 2002. Впрочем, красота этого места настолько поразительна, что хотя бы раз в жизни, но здесь действительно стоит побывать.
9. Сапа, Вьетнам
Удивительный пейзаж Вьетнама.
Сапа идеально подойдет для тех путешественников, которым надоели бесконечные шоппинг-туры и многочасовые возлежания на беререгу моря или у бассейна отеля. Этот городок расположен среди гор, где до сих пор живут представители различных этнических групп, которые ведут почти средневековый образ жизни, очень мало используя достижения цивилизации. Добраться сюда можно пешком, на велосипеде или на мотоцикле. Вокруг простираются рисовые поля на терасах - это совершенно потрясающее и непривычное западному человеку зрелище. Иногда местные турфирмы даже организовывают "полное погружение" - ночевку в обычных местных домах.
10. Хуакачина, Перу
Оазис среди пустыни.
Секретная достопримечательность Перу.
Хуакачину называют оазисом среди дюн, и это, собственно, именно то, чем она является. Расположенная среди песков пустыни на юго-западе Перу, эта деревня насчитывает около 200 жителей. Здесь есть все, что необходимо для жизни, включая парки, библиотеку и супермаркеты, а также здесь популярно катание на сендбордах, то есть катание на доске по песку.
11. Ругон, Франция
Деревушка в Провансе.
Ругон находится в Провансе среди Альпийских гор. Здесь живет всего 78 человек, у них есть своя церковь, школа. Однако здесь нет улиц - в это просто нет необходимости. Несмотря на то, что деревня очень крошечная, сюда всё-таки иногда приезжают туристы, в основном ради потрясающего вида вокруг.
12. Кубер Пэди, Австралия
Дом в Кубер Пэди.
Для тех путников, которым хочется окончательно скрыться от других людей - хотя бы на время - подойдет Кубер Пэди. Этот город скрывается от невыносимой жары под землей. Стандартное жилье в Кубер Пэди выглядит как дом в три спальни, кухня, гостиная, ванная комната - и все это вырыто в земле. В городке проживает чуть более тысячи жителей, но во время летних месяцев, когда жара накаливает камни и песок чуть ли не до красна, люди предпочитают пережидать световой день дома, так что поселение выглядит довольно пустынно.
13. Монсанто, Португалия
Деревня для смельчаков.
Удивительные дома в Монсанто.
Дом в Монсанто.
Жить в доме, в котором крыша на порядок тяжелее самого дома - это не для слабонервных. Но именно так и выглядит деревня Монсанто, в которой местные жители адаптировали свои жилища под местный ландшафт. Сейчас Монсанто называют "самой португальской из всех деревень в Португалии," хотя на самом деле такой вид больше нигде не встречается - эта местность является по всем параметрам уникальной. Здесь живет около 800 жителей и они стараются поддерживать "средневековый вид" своих домов, не желая модернизировать их и тем самым "портить".
14. Плавающие острова Урос, Боливия и Перу
Плавающие острова на озере Титикака.
Деревня племени Уру.
На границе Перу и Боливии, на озере Титикака живет племя Уру, которые обжили 42 плавающих острова на озере. Эти острова строят сами Уру из тростника. Из этого же материала жители делают лодки, на которох отправляются за рыбой. Несмотря на удаленность от цивилизации, ничто современное людям Уру не чуждо, и на тростниковых островах можно заметить солнечные панели, которые позволяют местным жителям смотреть телевизор.
15. Эдинбург Семи Морей, Тристан-да-Кунья
Остров Тристан-да-Кунья с воздуха.
Городок Эдинбург Семи Морей.
Тристан-да-Кунья является одним из самых удаленных от материков местом, и к острову Святой Елены он принадлежит лишь потому, что этот остров на тысячу километров ближе, чем остальные места. На острове находится действующий вулкан, температура тут не особо жаркая - в среднем от 9 до 17 градусов. Единственным поселеднием на острове является Эдинбург Семи Морей - в нем проживает 267 человек, и среди них всего семь фамилий: Глэсс, Грин, Хаган, Лаварельё, Репетто, Роджерс и Суэйн.
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