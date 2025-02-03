Как использовать таблетки для зубных протезов в быту, чтобы сэкономить на дорогой бытовой химии

Многие из вас знают о том, что сода и уксус – универсальные солдаты для борьбы практически с любой бытовой проблемой. Но вот новость о том, что у них есть достойный конкурент, который устранит засор, удалит пятна от кофе и решит много других задач по дому для хозяек будет сюрпризом.
Мы говорим о таблетках для зубных протезов.
Очень надеемся, что вам никогда не придется применять таблетки для зубных протезов по прямому назначению, но вот использовать их для решения бытовых задач – можно и нужно. Это очень эффективное средство, способное справиться практически с любым загрязнением. Поэтому если у вас есть незакрытые бытовые «гештальты», советуем попрощаться с ними раз и навсегда с помощью этих таблеток. Рассказываем, как их использовать.
Способ 1: Для чистки эмалированной посуды
После обработки таблетками, помойте кастрюлю как обычно.
Несмотря на то, что эмалированные кастрюли в последнее время утратили свою былую популярность, все равно есть хозяйки, которые остаются их верными поклонниками. И это неудивительно, ведь такая посуда не только практичная и долговечная – еще она может стать настоящим украшением кухни. Но для этого нужно следить за внешним видом кастрюль и вовремя устранять пятна.
Если вы заметили загрязнения на эмали, с которыми не получается справиться традиционными способами, используйте тяжелую артиллерию – таблетки для зубных протезов. Нужно лишь налить в кастрюлю горячую воду, бросить две-три таблетки (зависит от объема посуды), дождаться, пока они перестанут шипеть, и убрать загрязнения обычным способом с помощью губки и моющего средства.
Способ 2: Чтобы устранить засор
Растворите таблетку в раковине кипятком.
Если под рукой не оказалось специальной бытовой химии, чтобы устранить засор в раковине или вы боитесь, что агрессивные средства навредят мойке и вашему обонянию, тогда таблетки для зубных протезов станут отличным решением. Нужно положить в слив три таблетки, разделенные на несколько частей, добавить 200 миллилитров уксуса, оставить на пять минут, чтобы средство подействовало, а по истечении времени включить горячую воду. В результате засор будет устранен, и вы сможете пользоваться раковиной на кухне или в ванной как обычно, не переживая о том, что вода будет медленно уходить.
Способ 3: Для удаления налета с посуды
До и после чистки кружек таблетками.
Любите чай и кофе? Тогда наверняка вы уже не раз сталкивались с проблемой некрасивого налета на кружках, который появляется, если их сразу не помыть. Обычно хозяйки убирают такие пятна содой – это беспроигрышный вариант. Но если вам хочется максимально упростить и ускорить процесс, тогда таблетки для зубных протезов в помощь. Налейте в чашку кипяток, положите таблетку и дождитесь окончания реакции. В конце останется лишь ополоснуть посуду чистой водой и наслаждаться результатом – от следов чая и кофе не останется даже воспоминания. Этот способ одинаково хорошо работает как на темных чашках, так и на светлых.
Способ 4: Для стирки кроссовок
Замочите кеды и пройдитесь по ним щеткой.
Если вы обнаружили, что любимая пара тканевых кроссовок издает неприятный аромат даже после стирки, нужно срочно исправлять ситуацию. Возьмите таз или большую глубокую миску, налейте в нее несколько литров горячей воды, растворите три таблетки и замочите кроссовки на пару часов. По истечении времени прополощите обувь в чистой воде и высушите (лучше всего это делать на балконе или на улице). После такой процедуры чистки уйдет не только неприятный запах, но и большинство пятен, поэтому кроссовки или кеды будут выглядеть как новенькие.
Способ 5: Чтобы почистить украшения
Замочите украшения в растворе на полчаса.
Если у вас есть украшения из драгоценных металлов и твердых камней, тогда ловите хорошую новость – вы сможете с легкостью привести их в порядок всего за полчаса. Для этого возьмите глубокую миску, налейте в нее теплую воду, положите одну таблетку для зубных протезов и, не дожидаясь ее полного растворения, погрузите в раствор ювелирные изделия. Оставьте украшения примерно на 20-30 минут, а по истечении времени ополосните чистой водой и высушите. Обратите внимание, что такой способ очистки подходит для фианитов и бриллиантов, а вот для жемчуга и лазурита противопоказан.
Способ 6: Чтобы привести в порядок расчески
Растворите таблетку в раковине с водой и замочите расчески.
А как часто вы моете свою расческу? Если не можете вспомнить, когда делали это в последний раз, самое время поухаживать за любимой помощницей. Чтобы быстро удалить со щетинок жир, остатки стайлинговых средств и прочие загрязнения, замочите расчески в миске с горячей водой, в которой вы предварительно растворили одну таблетку для зубных протезов, и оставьте на 20 минут. Помните, что такую процедуру нужно проводить как можно чаще, ведь именно грязная щетка является причиной того, что ваши волосы быстро становятся жирными и непривлекательными.
Способ 7: Для замачивания белых вещей
Замочите белые вещи, чтобы ушла желтизна.
Белые вещи выглядят красиво, свежо и роскошно, но ровно до того момента, пока после очередной стирки не становятся серыми или желтыми. Если вы пока не готовы прощаться с любимой одеждой, попытайтесь вернуть ей первоначальный внешний вид с помощью таблеток для зубных протезов. Растворите в тазу в горячей воде одну-две штуки, замочите грязные вещи на один час, а затем постирайте их привычным способом. Кстати, такой способ очистки можно использовать не только для одежды, но также для полотенец, скатертей, занавесок, нижнего белья и пр.
Способ 8: Чтобы почистить ванну и унитаз
Бросьте таблетку в унитаз.
Затеяли уборку в ванной? Пока вы будете натирать зеркало или отмывать смесители от известкового налета, таблетки для зубных протезов приведут в порядок унитаз и ванную. В туалет можете сразу бросить одну штуку, а в ванной для начала закройте слив и наберите пару ведер воды (важно, чтобы она полностью покрыла дно), а уже потом добавляйте таблетки. Дайте им полчаса на то, чтобы они размягчили все загрязнения, а потом уберите их ершиком или губкой.
На заметку: Межплиточные швы также можно привести в порядок с помощью таблеток. Растворите три штуки в горячей воде, для удобства перелейте полученный раствор в бутылку с пульверизатором, а затем распылите средство на плитку и швы. Подождите полчаса, чтобы оно подействовало, а затем пройдитесь по загрязненный участкам старой зубной щеткой и губкой.
Способ 9: Для чистки ваз с узким горлышком
Измельчите таблетку, положите в вазу и залейте горячей водой
Если у вас есть хоты бы одна ваза с узким горлышком, вы прекрасно знаете, как сложно приводить ее в порядок после очередного «контакта» с букетом цветов. Большинство хозяек используют для чистки изделия рис или измельченную яичную скорлупу, но есть и более эффективный метод. Положите в вазу таблетку для протезов, залейте ее горячей водой и оставьте на несколько часов. Средство отлично справится не только с налетом от жесткой воды, но также со следами от стеблей живых цветов.
Способ 10: Для мытья душевой насадки
Пусть лейка побудет в пакете с раствором некоторое время
Если вы заметили, что во время приема душа вода льется только из некоторых отверстий в лейке, пришло время ее помыть. Чтобы избавиться от налета, возьмите плотный полиэтиленовый пакет, налейте в него горячую воду, положите одну-две таблетки и поместите лейку в полученный раствор. Крепко зафиксируйте пакет на душевой насадке и оставьте на пару часов. Этого времени хватит для того, чтобы налет и прочие загрязнения растворились.
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