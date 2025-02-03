Как использовать таблетки для зубных протезов в быту, чтобы сэкономить на дорогой бытовой химии

Многие из вас знают о том, что сода и уксус – универсальные солдаты для борьбы практически с любой бытовой проблемой. Но вот новость о том, что у них есть достойный конкурент, который устранит засор, удалит пятна от кофе и решит много других задач по дому для хозяек будет сюрпризом.







Мы говорим о таблетках для зубных протезов.

Способ 1: Для чистки эмалированной посуды

Способ 2: Чтобы устранить засор

Способ 3: Для удаления налета с посуды

Способ 4: Для стирки кроссовок

Способ 5: Чтобы почистить украшения

Способ 6: Чтобы привести в порядок расчески

Способ 7: Для замачивания белых вещей

Способ 8: Чтобы почистить ванну и унитаз

Способ 9: Для чистки ваз с узким горлышком

Способ 10: Для мытья душевой насадки

Novate.ru рассказывает об их волшебных свойствах более подробно.Очень надеемся, что вам никогда не придется применять таблетки для зубных протезов по прямому назначению, но вот использовать их для решения бытовых задач – можно и нужно. Это очень эффективное средство, способное справиться практически с любым загрязнением. Поэтому если у вас есть незакрытые бытовые «гештальты», советуем попрощаться с ними раз и навсегда с помощью этих таблеток. Рассказываем, как их использовать.После обработки таблетками, помойте кастрюлю как обычно.Несмотря на то, что эмалированные кастрюли в последнее время утратили свою былую популярность, все равно есть хозяйки, которые остаются их верными поклонниками. И это неудивительно, ведь такая посуда не только практичная и долговечная – еще она может стать настоящим украшением кухни. Но для этого нужно следить за внешним видом кастрюль и вовремя устранять пятна.Если вы заметили загрязнения на эмали, с которыми не получается справиться традиционными способами, используйте тяжелую артиллерию – таблетки для зубных протезов. Нужно лишь налить в кастрюлю горячую воду, бросить две-три таблетки (зависит от объема посуды), дождаться, пока они перестанут шипеть, и убрать загрязнения обычным способом с помощью губки и моющего средства.Растворите таблетку в раковине кипятком.Если под рукой не оказалось специальной бытовой химии, чтобы устранить засор в раковине или вы боитесь, что агрессивные средства навредят мойке и вашему обонянию, тогда таблетки для зубных протезов станут отличным решением. Нужно положить в слив три таблетки, разделенные на несколько частей, добавить 200 миллилитров уксуса, оставить на пять минут, чтобы средство подействовало, а по истечении времени включить горячую воду. В результате засор будет устранен, и вы сможете пользоваться раковиной на кухне или в ванной как обычно, не переживая о том, что вода будет медленно уходить.До и после чистки кружек таблетками.Любите чай и кофе? Тогда наверняка вы уже не раз сталкивались с проблемой некрасивого налета на кружках, который появляется, если их сразу не помыть. Обычно хозяйки убирают такие пятна содой – это беспроигрышный вариант. Но если вам хочется максимально упростить и ускорить процесс, тогда таблетки для зубных протезов в помощь. Налейте в чашку кипяток, положите таблетку и дождитесь окончания реакции. В конце останется лишь ополоснуть посуду чистой водой и наслаждаться результатом – от следов чая и кофе не останется даже воспоминания. Этот способ одинаково хорошо работает как на темных чашках, так и на светлых.Замочите кеды и пройдитесь по ним щеткой.Если вы обнаружили, что любимая пара тканевых кроссовок издает неприятный аромат даже после стирки, нужно срочно исправлять ситуацию. Возьмите таз или большую глубокую миску, налейте в нее несколько литров горячей воды, растворите три таблетки и замочите кроссовки на пару часов. По истечении времени прополощите обувь в чистой воде и высушите (лучше всего это делать на балконе или на улице). После такой процедуры чистки уйдет не только неприятный запах, но и большинство пятен, поэтому кроссовки или кеды будут выглядеть как новенькие.Замочите украшения в растворе на полчаса.Если у вас есть украшения из драгоценных металлов и твердых камней, тогда ловите хорошую новость – вы сможете с легкостью привести их в порядок всего за полчаса. Для этого возьмите глубокую миску, налейте в нее теплую воду, положите одну таблетку для зубных протезов и, не дожидаясь ее полного растворения, погрузите в раствор ювелирные изделия. Оставьте украшения примерно на 20-30 минут, а по истечении времени ополосните чистой водой и высушите. Обратите внимание, что такой способ очистки подходит для фианитов и бриллиантов, а вот для жемчуга и лазурита противопоказан.Растворите таблетку в раковине с водой и замочите расчески.А как часто вы моете свою расческу? Если не можете вспомнить, когда делали это в последний раз, самое время поухаживать за любимой помощницей. Чтобы быстро удалить со щетинок жир, остатки стайлинговых средств и прочие загрязнения, замочите расчески в миске с горячей водой, в которой вы предварительно растворили одну таблетку для зубных протезов, и оставьте на 20 минут. Помните, что такую процедуру нужно проводить как можно чаще, ведь именно грязная щетка является причиной того, что ваши волосы быстро становятся жирными и непривлекательными.Замочите белые вещи, чтобы ушла желтизна.Белые вещи выглядят красиво, свежо и роскошно, но ровно до того момента, пока после очередной стирки не становятся серыми или желтыми. Если вы пока не готовы прощаться с любимой одеждой, попытайтесь вернуть ей первоначальный внешний вид с помощью таблеток для зубных протезов. Растворите в тазу в горячей воде одну-две штуки, замочите грязные вещи на один час, а затем постирайте их привычным способом. Кстати, такой способ очистки можно использовать не только для одежды, но также для полотенец, скатертей, занавесок, нижнего белья и пр.Бросьте таблетку в унитаз.Затеяли уборку в ванной? Пока вы будете натирать зеркало или отмывать смесители от известкового налета, таблетки для зубных протезов приведут в порядок унитаз и ванную. В туалет можете сразу бросить одну штуку, а в ванной для начала закройте слив и наберите пару ведер воды (важно, чтобы она полностью покрыла дно), а уже потом добавляйте таблетки. Дайте им полчаса на то, чтобы они размягчили все загрязнения, а потом уберите их ершиком или губкой.На заметку: Межплиточные швы также можно привести в порядок с помощью таблеток. Растворите три штуки в горячей воде, для удобства перелейте полученный раствор в бутылку с пульверизатором, а затем распылите средство на плитку и швы. Подождите полчаса, чтобы оно подействовало, а затем пройдитесь по загрязненный участкам старой зубной щеткой и губкой.Измельчите таблетку, положите в вазу и залейте горячей водойЕсли у вас есть хоты бы одна ваза с узким горлышком, вы прекрасно знаете, как сложно приводить ее в порядок после очередного «контакта» с букетом цветов. Большинство хозяек используют для чистки изделия рис или измельченную яичную скорлупу, но есть и более эффективный метод. Положите в вазу таблетку для протезов, залейте ее горячей водой и оставьте на несколько часов. Средство отлично справится не только с налетом от жесткой воды, но также со следами от стеблей живых цветов.Пусть лейка побудет в пакете с раствором некоторое времяЕсли вы заметили, что во время приема душа вода льется только из некоторых отверстий в лейке, пришло время ее помыть. Чтобы избавиться от налета, возьмите плотный полиэтиленовый пакет, налейте в него горячую воду, положите одну-две таблетки и поместите лейку в полученный раствор. Крепко зафиксируйте пакет на душевой насадке и оставьте на пару часов. Этого времени хватит для того, чтобы налет и прочие загрязнения растворились.