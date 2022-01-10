Проверьте себя: 8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства

8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства

1. Беспорядок на рабочем столе

8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства

2. Привычка засиживаться допоздна

8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства

3. Любовь к крепкому словцу

8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства

4. Привычка начинать утро с холодного душа и закаляться

8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства

5. Вас раздражает, когда рядом кто-то громко жуёт

8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства

6. Вы часто рисуете

8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства

7. Вы разговариваете с собой

8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства

8. Вы постоянно критикуете себя

8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства