Проверьте себя: 8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства

8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства
Вспомните школьные годы. В каждом классе обязательно находилась парочка персонажей, которые из штанов выпрыгивали, лишь бы заработать статус умницы-всезнайки и любимчика учителей. Уверены: если вы присмотритесь к коллегам на работе, увидите ту же картину. Но почему, пока одни из кожи вон лезут, чтобы показать свой ум, другие без особых усилий производят впечатление интеллектуалов и креативщиков? Возможно, потому что люди замечают за ними привычки из этого списка. А у вас они тоже есть?
Умного человека не так уж сложно разглядеть. И нередко для этого даже нет нужды проводить с ним пару часов за чашкой кофе и интеллектуальной беседой о философии и современном искусстве. Достаточно просто понаблюдать за испытуемым в «естественной среде обитания». Например, на работе. Ведь даже учёные (далеко не самые глупые ребята, между прочим) пришли к выводу, что люди с привычками из этого списка производят на окружающих впечатление умных и творческих. Уверены: вам они тоже свойственны.
1. Беспорядок на рабочем столе
8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства
Кто-то скажет – неорганизованность. А вот исследователи из Университета Миннесоты возразят, что «творческий беспорядок» - действительно творческий. Ведь согласно их исследованиям, люди, рабочее место которых служит иллюстрацией к слову «хаос», гораздо проще справляются со сложными интеллектуальными задачами и находят их нестандартное решение. Ведь бардак, как оказывается, стимулирует креативность. Возможно потому, что нарушает привычную зону комфорта.
2. Привычка засиживаться допоздна
8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства
Трудоголизм вообще связывают с высоким интеллектом. Но в ещё больше степени это касается «сов». Учёные до сих пор не могут со стопроцентной уверенностью обосновать, почему наши циклы суточной активности могут так сильно отличаться. Но зато уверены, что привычка браться за сложные задачи ночью – показатель высокого интеллекта и заинтересованности в работе. Ведь в тёмное время суток снижается количество отвлекающих факторов. Соответственно, сосредоточиться и выполнить задачу – куда проще.
3. Любовь к крепкому словцу
8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства
Существует стереотип, что тяга к бранным словам – показатель низкой образованности. Якобы, когда человеку не хватает словарного запаса, он заменяет неизвестные на ругательства или слэнг. Но современные исследования нейролингвистов, опубликованные в научном журнале Medical Daily, доказывают обратное. Любовь к крепкому словцу свидетельствует о высокой эрудиции и способностям к словообразованию, созданию неологизмов. Что, в свою очередь – маркер креативности. Не зря так много деятелей искусства и успешных бизнесменов замечены в нежных чувствах к мату. А вы?
4. Привычка начинать утро с холодного душа и закаляться
8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства
Учёные из холодной Финляндии в который раз подтвердили, что национальная любовь к ледяной воде помогает эффективно бороться с хронической усталостью, улучшает память и, соответственно, интеллектуальную производительность. А ещё для закаливания нужно обладать определенной смелостью, что так же помогает в решении сложных задач.
5. Вас раздражает, когда рядом кто-то громко жуёт
8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства
Оказывается, большинство людей просто не замечает таких мелочей, как привычка собеседника кушать с открытым ртом или громко жевать жвачку. А если вас это раздражает – скорее всего, вы человек интеллектуальный и творческий. Во всяком случае, в этом уверены учёные из Northwestern University. Ведь именно такие люди наиболее чувствительны к фоновым звукам-раздражителям, так как постоянно находятся во все внимании – готовности черпать идеи из окружающей среды. Но и устают они быстрее.
6. Вы часто рисуете
8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства
Даже далёкие от художественной ценности каракули на полях помогают лучше запоминать и обрабатывать информацию. Так что, если словите себя на том, что рисуете что-то в блокноте во время собрания или телефонного разговора – не спешите прекращать. Это на пользу.
7. Вы разговариваете с собой
8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства
Нет, привычка «бубнеть» по нос свойственна не только городским сумасшедшим. Это – показатель того, что ваш мозг эффективно работает и старается запомнить и усвоить как можно больше информации. Что точно позитивно отразится на работе.
8. Вы постоянно критикуете себя
8 неожиданных привычек, которые доказывают, что вы – умнее большинства
Вы слышали про синдром Даннига-Крюгера? Если кратко, то его суть выражает фраза: «глупый человек ошибается, но не способен осознать свои ошибку из-за собственной глупости». А склонность критиковать результаты своего труда и всегда осознавать, что и как можно было сделать чуть лучше, свидетельствует о постоянном самоанализе. Что свойственно людям квалифицированным и разумным. Жаль только, что грань между здоровой самокритикой и низкой самооценкой настолько хрупкая…
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