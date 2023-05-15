Нестандартное применение металлической губки

Чтобы домашний цветник радовал красивыми растениями, которые будут покрыты яркими цветами, необязательно покупать дорогие удобрения в специализированных магазинах.

Все что нужно цветам — обычная металлическая губка. Удивительно, но используя губку, можно приготовить универсальное средство, которое улучшит состояние всех растений, включая кактусы, суккуленты и орхидеи.







Залейте металлическую мочалку для посуды 1 литром воды и оставьте на несколько часов. За это время железо, которое необходимо растениям для активного роста и развития, перейдет из губки в воду.







Используйте железную воду для полива растений под корень один раз в 30 дней. Результат будет заметен уже после первого использования необычной подкормки: растения пойдут в рост, листочки станут более плотными и сочными.





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