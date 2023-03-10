Исследование: половина ваших друзей не считает вас своим другом

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале PLS ONE, почти половина людей, которых мы считаем своими друзьями, не стали бы рассматривать нас своими друзьями в ответ.
Theodysseyonline.com
Психологи опросили 84 студента на одном факультете оценить другого человека по шкале от нуля до пяти, где нулевое значение — «я не знаю этого человека», а пять означает «это один из моих лучших друзей». Участники также записывали свои предсказания о том, как каждый человек будет оценивать их. Почти все они дали свою оценку и написали такую же свою догадку на счет другого человека, что означало, что они считали их чувства взаимными.
В результате только у 53 процентов людей дружба было взаимной, чувства 47 процентов остались неразделенными, а одного человека посчитали незнакомым, хотя он в ответ назвал его своим другом.
Д-р Эрез Шмуели из Тель-Авивского университета сказал: «Получается, что мы очень плохо разбираемся, кто наши друзья. Мы выяснили, что не можем в этом вопросе полагаться на интуицию. Должен быть объективный способ определять наши отношения и количественно измерять их влияние».
В исследовании делается вывод: «Эти результаты показывают глубокую неспособность людей воспринимать дружбу по принципу взаимности. Видимо, потому что неспособность к взаимной дружбе бросает вызов самооценке».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии