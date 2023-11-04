История питьевого рога

Рога для вина известны ещё со времён античности, были они распространены у германцев, у кельтов и на Кавказе. Самые знаменитый из известных – рог в форме Пегаса, найденный в Адыгее. Известно, что рыцари пили вино из рогов баранов, а высокопоставленные особы – из зубров и туров. Уже в период Средневековья, эти сосуды начали изготавливать из металлов и стекла, но популярность их оставалась неизменной.







Рога для питья, которые также называли ритонами, были популярны не одну тысячу лет. Обычно их делали из обработанных натуральных рогов парнокопытных млекопитающих, таких как олени, коровы, антилопы и овцы. Иногда же питьевые рога делали из глины или металла. А в в Древней Греции такие сосуды украшали изображением Диониса и сатира с рогами для питья.







Питьевой рог из Роордахуизума, сделанный в середине XVI века серебряных дел мастером Альбертом Якобсом Кантером. Фризский музей в Леувардене.



Подобные сосуды использовались для церемониальных ритуалов на протяжении всего Средневековья и позже в некоторых частях Европы, в основном в германских культурах и на Кавказе. Больше всего рогов находят примерно на границе между Европой и Азией вблизи Черного и Каспийского морей.



Известно, что фракийцы (европейские племена на территории современной Болгарии) и скифы (евразийские кочевники в IX веке до нашей эры) пили как раз из рогов. Ксенофонт, древнегреческий философ и историк, который описывал свои сделки с фракийским лидером Севфом, упоминал, что питьевые рога были неотъемлемой частью фракийского общества.







Питьевой рог из Хохдорфа (железный рог с золотым орнаментом емкостью 5,5 литров).



Греческий историк Диодор описал банкет, организованный царем гетов Дромихетом для Лисимаха, преемника Александра Македонского. Диодор описывает использование питьевых сосудов из натуральных рогов и дерева. Богатые скифы также использовали рогообразные сосуды для питья, изготовленные из драгоценных металлов. В 1982 году в Уляпе, Адыгея нашли ритон, датируемый V веком до н.э., в форме крылатого коня из золота и серебра. Сейчас его можно найти в Музее искусства народов Востока в Москве.







Бронзовый и стеклянный роги вендельского периода. Шведский музей национальных древностей.



В своем археологическом исследовании скифских питьевых рогов, русская ученая М.И. Максимова выделила два типа ритонов – один большой изогнутый и второй меньше по размеру с небольшим изгибом. Как отмечала Максимова, меньший тип ритона часто делали из рогов зубров. А находили из в основном в могилах воинов. Рога для питья «путешествовали» вместе с миграцией людей и такие сосуды, датируемые железным веком, находили в Центральной Европе.







Булионский камень – пиктский камень с изображением конного воина, который пьет из большого рога. Музей Шотландии, Эдинбург.



Известны некоторые ранние кельтские примеры питьевых рогов, в частности, остатки огромных рогов, выделанных золотом, которые нашли на месте захоронения Хохдорф в Швейцарии. Кость рогов животных за тысячелетия в земле разрушилась, но сохранились металлические части этих ритонов, которые находят при археологических раскопках. Германские народы начали делать рога для питья из стекла. Датируемый V веком рог эпохи Меровингов нашли в Бингербрюке, Рейнланд-Пфальц. Он сделан из оливково-зеленого стекла и сегодня находится в Британском музее в Лондоне.







Коллекция рогов для питья в Национальном музее Дании.



Также в этом музее можно увидеть питьевой рог из синего стекла, который нашли в Сутри, недалеко от Рима. После того, как в 1639 году нашли первые древние рога, король Дании Кристиан IV приказал восстановить их до функционального состояния, добавив обод, удлинив узкий конец, а также сделав водонепроницаемую крышку. Это были самые выдающиеся образцы питьевых рогов, известные в XVII – XVIII веках, но они были утеряны в 1802 году. В Британском музее также есть пара англосаксонских питьевых рогов VI века, которые были найдены в королевском захоронении в Таплоу, Бакингемшир. Они были сделаны из рога зубра и имели резное покрытие из позолоченного серебра.







Питьевой рог Сигизмунда I Люксембурга до 1408 года.



Рога для питья использовались в языческих германских обществах, начиная с железного века и в эпоху викингов в Скандинавии. Части сложных рогов для питья находили даже могилах женщин, что, возможно, свидетельствует о том, что они были воительницами.







Изображение скандинавской богини Сиф с рогом для питья, 1893 год.



В «Младшей Эдде», древнескандинавском эпосе, написанном в Исландии в XIII веке, бог Тор пил из рога, который содержал воду всех морей. Ритоны также упоминаются в староанглийском эпосе «Беовульф», действия которой происходят в Скандинавии. Большинство норвежских питьевых рогов, которые сохранились со средних веков, имеют металлические крепления, но при этом поверхность самих рогов гладкая.







Копия «чудесного рога» из Олденбургера, Гамбург.



Старые рога для питья викингов были простой работы, но при этом украшены полосами серебра, а также имели серебряные мундштуки. К примеру, в Северном музее в Стокгольме, Швеция есть простой рог, пышно украшенный золотом, мундштук которого был сделан в виде птичьей ноги. Сегодня также делают рога для питья, которые особенно были популярными в 1970-е годы. Хотя внешне они имеют форму старых питьевых рогов, эти новые ритоны сделаны из кожи, а мундштуки из черного пластика. Также они оснащены закручивающейся крышкой и шнуром для ношения на плече.



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