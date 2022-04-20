10 продуктов, которые действительно помогают сбросить вес

Похудеть возможно!
Можно заниматься фитнесом, устраивать утренние и вечерние пробежки и садиться на диеты, но чтобы действительно быть в хорошей физической форме, куда важнее здоровое питание. Расстаться с лишними килограммами помогут продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, которые способны сжигать жир. Лишние калории в этом случае «убивает» ещё и то, что для переваривания белка будет потребляться больше энергии.
1. Просо
Поможет похудеть: просо.
Просо — травянистое злаковое растение, которое выращивается во всем мире в качестве кормовой культуры, а также для использования в рационе людей. Оно богато клетчаткой и белком, которые помогают удовлетворить ежедневные потребности в этих веществах, не прибегая к животным источникам. Богатые волокном продукты, такие как просо, поглощают холестерин и помогают увеличить секрецию желчи, которая сжигает жиры.
2. Куркума
Поможет похудеть: куркума.
Куркума - это многолетнее травянистое растение семейства имбирные. Его активный компонент по названию куркумин блокирует фермент, который превращает диетические углеводы в сахар, и снижает уровень сахара в крови. Он снижает уровень холестерина за счет увеличения использования холестерина в организме путем производства желчи, сжигающей жир. Увеличение потока желчи приводит к активному разрушению жира, что способствует потере веса.
3. Кардамон
Поможет похудеть: кардамон.
Кардамон — еще одно многолетнее травянистое растение семейства имбирные, которое эффективно для улучшения пищеварения. Кардамон помогает людям, страдающим от судорог желудка, увеличивает метаболизм и помогает сжигать жир. Считается, что эта пряность успокаивает пищеварительную систему и помогает организму более эффективно перерабатывать другие продукты.
4. Перец чили
Поможет похудеть: перец чили.
Перец чили - это плод растений из рода капсикум, семейства пасленовых. Перец чили или красный перец был частью человеческого рациона в Северной и Южной Америке на протяжении веков. Считается, что продукты, содержащие чили, сжигают жир (чили содержит капсаицин, который помогает ускорению обмена веществ). Однако стоит помнить, что капсаицин - это термогенная пища, поэтому организм сжигает калории только в течение 20 минут после употребления чили.
5. Чеснок
Поможет похудеть: чеснок.
Allium sativum, более широко известный как чеснок, по сути является разновидностью лука. Его ближайшими родственниками являются лук, лук-шалот, лук-порей, китайский лук и лук скорода. Это эффективно сжигающая жир пища содержит серные соединения аллицина, которые обладают антибактериальными эффектами, а также помогают снизить уровень холестерина и нездоровых жиров.
6. Овсяная каша
Поможет похудеть: овсяная каша.
Овсянка считается одним из самых здоровых продуктов. Она обладает высоким содержанием растворимых волокон, что существенно снижает уровень холестерина. Овсяная каша также помогает «вымыть» много кислот и жиров из организма. Важно помнить то, что нужно есть овсянку без сахара и масла. Тем, кто хочет подсластить ее, нужно сделать это с помощью свежих фруктов или натурального меда.
7. Мед
Поможет похудеть: мед.
Мед - сладкий продукт, который производят пчелы из цветочного нектара. Это прекрасное подручное средство от ожирения. Мед «мобилизует» лишние жировые отложения в организме, позволяя использовать их в качестве энергии для обычных функций. Нужно начать примерно с 10 граммов или столовой ложки, употребляемых с горячей водой рано утром.
8. Бобы мунг
Поможет похудеть: бобы мунг.
Бобы мунг (также известные как маш) — культура, происходящая из Индии. Она используется как в соленых, так и в сладких блюдах. Проросшие зеленые бобы содержат огромное количество витаминов А, В, С и Е, а также являются отличным источником многих минералов, таких как кальций, железо и калий.
Маш популярен как идеальная пища для снижения веса и рекомендуется в качестве замены пищи во многих программах для похудения, поскольку имеет очень низкое содержание жира. Это богатый источник белка и клетчатки, который помогает снизить уровень холестерина в крови.
9. Яйца
Поможет похудеть: яйца.
Общепризнанным фактом является то, что яйца имеют высокий уровень холестерина и приводят к росту уровня холестерина в организме. Однако, при этом они помогают сжигать жир в организме, поскольку содержат витамин B12. Тем же, кто беспокоится насчет холестерина, можно попробовать употреблять только белки, без желтка.
10. Капуста
Поможет похудеть: капуста.
Капуста — двухлетнее растение, выращиваемое в качестве сельскохозяйственной культуры. Сырая или приготовленная капуста предотвращает превращение сахара и других углеводов в жир. Следовательно, она имеет большое значение в уменьшении веса.
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