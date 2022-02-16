Оригинальный метод посадки герани

Только представьте, что посаженная черенками герань всего через 3 месяца способна не только нарастить пышную зелень, но и зацвести. Не верится? А зря! Убедиться на собственном опыте в том, что все именно так может каждый.

Для этого нужно всего лишь пожертвовать одним единственным бананом, запастись пустым горшком, землесмесью и раздобыть несколько черенков.



Обрезаем с черенков нижние листья, оставляя нетронутой область крепления листа к стволу, чтобы случайно не потревожить точки роста. Снизу делаем косой срез, чтобы черенок, временно оставшийся без корней, имел возможность получать как можно больше питания извне.



Нарезаем банан на секции 1,5-2 см толщиной, а затем вставляем в мякоть черенки. Именно банан, являющийся естественным биостимулятором, станет питательной средой для герани. Все это станет толчком для быстрого наращивания корневой системы, интенсивного роста и закладки бутонов.



Перемещаем отростки в горшок. Для каждого делаем отдельное отверстие с учетом того, чтобы в нем смог разместиться банановый круг. Выдерживаем расстояние между черенками около 10 см, с учетом того, что отходов не будет.



Аккуратно заглубляем банановую подложку, а затем присыпаем посадку небольшим количеством земли.

Банан должен быть покрыт грунтом на несколько миллиметров. После чего аккуратно обрезаем большие листья, оставив только верхушки.Помещаем черенки под купол без дополнительного полива. Влаги в мякоти банана будет достаточно для закладки и развития мощной корневой системы. После того как листья массово пойдут в рост, от купола можно отказаться.Уже через 3 месяца герань разрастется и даже начнет цвести. Все до единого черенка принялись, кустики получились пышными, на каждом из них заложено по несколько соцветий-зонтиков.