Самый простой способ очистки стен и плинтусов

Рассказываем, почему так важно мыть стены, и как потратить на это минимум времени.







Стены не собирают такого количества грязи, как пол или кухонный гарнитур, поэтому их как-то не принято мыть. Но эксперты по уборке уверяют, что стены надо протирать по крайней мере раз в год, если вы не хотите неприятного запаха в доме, плесени и болезней легких.



4 причины помыть стены

На них копится жир. Когда вы готовите что-то, частицы пищи и капли масла неизбежно оседают на стенах. Они засыхают, и начинают притягивать пыль и грязь, а за ними и насекомых. Поэтому после каждой готовки стоит протирать стены, пока жир не засох.Мы этого не видим, но на стенах оседает пыль и пылевые клещи. Они питаются самой пылью и частицами нашей кожи, которые остаются на стенах. Пылевые клещи выделяют едкий запах, когда умирают, или когда оставляют на стенах свои фекалии. Эти запахи обостряют аллергию и респираторные заболевания.Если не мыть стены во влажных помещениях (в ванной комнате, в подвале), то на них начинает распространяться плесень. Запах плесени вызывает головокружение, тошноту, потерю аппетита и заболевания легких, поэтому ее надо устранять на корню.Стены впитывают запахи. От курения, домашних животных и готовки. Поэтому не удивляйтесь, если после генеральной уборки в гостиной все равно не хватает свежести — возможно, дело в стенах.Но если вы представляете очистку стен, как очень трудоемкий процесс — блогер из Tik Tok нашла способ помыть стены за пару минут. Вам понадобятся:Средство для мытья посудыОтбеливательГорячая водаКруглая швабра и ведроИтак, налейте в ведро горячую воду и добавьте туда один колпачок средства для мытья посуды и один колпачок отбеливателя. Смешайте все, обмакните и выжмите швабру и протрите стены сверху вниз, как будто моете пол. Когда доберетесь до низа стен, протрите шваброй и плинтуса.— Вам не нужно вставать на стул и мыть стены маленькими тряпками, что очень трудоемко— Круглая швабра может достать до всех углов— Вам не нужно протирать плинтуса тряпкойНе нужно добавлять слишком много отбеливателя, иначе он испортит цвет ваших стен.Если на стенах очень много пыли, сначала соберите ее сухой салфеткой. Иначе вы просто размажете ее шваброй из одного места в другое.