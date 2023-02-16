Контейнерное садоводство

Вопреки распространенному мнению, для выращивания фруктов и овощей необязательно иметь огород и тратить много времени на уход за грядками.



Получить большой урожай помидоров, огурцов, перца, кабачков, клубники, смородины и других культур можно, выращивая их в контейнерах в небольшом саду или даже на балконе. Вы удивитесь, но в контейнерах можно даже вырастить дыни, арбузы, яблоки, груши и сливы, вкус которых будет такой же, как и у выращенных на огороде.

Помимо того, что выращивание в контейнерах подарит к столу свежие домашние плоды, такой способ выращивания является еще и очень декоративным. Посадки станут прекрасным украшением сада или помогут создать на балконе чудесный зеленый оазис.































































































































































































































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