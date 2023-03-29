Самое пушистое место на Земле

С нами не соскучишься!

Дзао Кицунэ Мура была открыта около двадцати лет назад, цена входного билета — всего 1 доллар

На территории деревни можно познакомиться не только с обычными рыжими лисами, но и с платиновыми, серебряными, арктическими синими и темными

Приезжающим сюда туристам запрещают трогать и кормить лис, но этими правилами часто пренебрегают

Впрочем, за все время существования деревни не было зафиксировано ни одного случая заражения человека от лис, поэтому на такое смотрят равнодушно

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