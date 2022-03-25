Секреты царского урожая огурцов

Богатый, даже царский урожай огурцов — это вполне реально даже на небольшом пространстве. Повторяйте все необходимые процедуры, описанные ниже, и вы будете удивлены урожаю огурцов в этом сезоне!







Высадите семечко не сразу в грунт, а во влажную салфетку на 2-3 дня — тогда вы чётко увидите, какие семечки проклюнулись, а какие — нет. После этого посадите семечко и дайте ему нарастить первые листы (примерно 3 недели).







Через 21 день после проклёвывания семечка можно начать обработку растения от болезней и одновременно подкормку. Возьмите простую формулу из сыворотки + йода. Для этого молочную сыворотку смешайте с водой 1:1 и в полученную смесь капните йод — 2 капли на каждый литр подкормки. Высаживать подросшую рассаду следует в открытый грунт вместе с капельной лентой — огурцы очень любят регулярный полив.







Зелёное азотное удобрение ускорит процесс наращивания зелёной массы и, как следствие, урожая. В тару набейте зелёной свежескошенной травы и залейте всё водой. В жару (35-40 градусов) оставьте на 3-4 дня, чтобы трава перебродила. Если погода более прохладная, то может потребоваться около 7 дней на процесс ферментации. Затем готового зелёного настоя возьмите 2 литровые банки на 15 литров воды.

Под один куст огурца — одна литровая банка разведённого концентрата.После 21 дня жизни каждые 10 дней огурец следует подкармливать, так как это лиана, которая всё время идёт в рост. Чередуйте разные подкормки для получения стабильного результата. Можно (и нужно) использовать всё ту же сыворотку + йод. Такую подкормку следует проводить для подросших растений по листу, в вечернее время (после 8 вечера), чтобы подкормка быстро не испарилась.Также можно снова подкармливать травяным настоем (разбавленным 1:10 с водой). Чередуйте эту азотную подкормку с калийной: 2 литровые банки чистой золы без угольков (если с углями, то берите банку 1,5 л), заливаете 10 л воды, ждёте сутки, затем разбавляете 1:10 и поливаете по банке под куст.Ещё одна хорошая подкормка — это переброженный куриный (1:15 с водой) или коровий навоз (1:10). Перебродить его очень просто: ведро навоза заливается баком 60 л воды, выжидается неделя. Готовый перебродивший навоз разбавляется в указанных пропорциях с водой. Разбавленным навозом поливаем огурцы следующим образом: 1 литровая банка под куст огурца.Хороший результат показывает и дрожжевая подкормка. Возьмите 15-литровую баклажку воды, налейте воды до половины. Сюда добавляем 10 ст. л. сахара и 2 ст. л. сухих дрожжей. Поместите в тёплое место. В жаркую погоду за 3-4 часа подкормка будет готова. В 15 л воды добавьте 3 л концентрированной дрожжевой подкормки. Под куст даётся 1 литровая банка разбавленной подкормки + обработка по листу.Обработка фитоспорином — важная процедура для защиты огурцов от паутинного клеща. Всего можно сделать 2-4 обработки максимум за весь сезон. Интервал обработок — 15 дней. Обрабатывать следует также вечером, в районе 8-9 вечера — тогда препарат действительно будет работать и не испарится за минуты на жаре.Обычный полив очень важен огурцам. До фазы плодоношения поливать огурцы нужно каждые 3 дня, а в фазе плодоношения — ежедневно. Выполняйте все правила, и огурцы порадуют вас отличным урожаем!Подробнее о том, как получить богатый урожай огурцов, смотрите в видео ниже: