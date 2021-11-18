10 хитростей, которые помогут обучить ребенка

Когда подрастают дети, родители готовы вывернуться наизнанку, чтобы объяснить им, как завязывать шнурки или как различать цвета. Смекалке взрослых можно только позавидовать.



Мы собрали отличные примеры, которые пригодятся многим родителям в воспитании и обучении их сорванцов.



Цвета

Завязывание шнурков

Солнечная система

Мини-букварь

Математика на кубиках Lego

Оттенки

Химический опыт

Математические измерения массы

Как научить ребенка рисовать с помощью цифр

Распорядок дня