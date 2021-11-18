10 хитростей, которые помогут обучить ребенка

Когда подрастают дети, родители готовы вывернуться наизнанку, чтобы объяснить им, как завязывать шнурки или как различать цвета. Смекалке взрослых можно только позавидовать.
Мы собрали отличные примеры, которые пригодятся многим родителям в воспитании и обучении их сорванцов.
Цвета
Возьмите цветной картон и вырежьте квадратики (8×8 см). Также купите деревянные прищепки и покрасьте их гуашью в те же цвета, что и картон. Теперь просто покажите вашему малышу, как соотносить цвет прищепки с цветом квадратов.
Завязывание шнурков
Возьмите небольшой картон и нарисуйте на нем ботиночки или туфельки. С помощью ножниц сделайте на нарисованной обуви дырочки и проденьте туда веревочки. Теперь ваш ребенок может в любое время взять картонку и потренироваться в завязывании шнурков.
Солнечная система
Превратите кусочки фруктов в планеты и расположите их так, как показано на картинке. И дитя будет сыто, и Солнечную систему выучит.
Мини-букварь
Чтобы ребенок быстрее выучил алфавит, сделайте для него забавный мини-букварь, который всегда будет у него под рукой. Возьмите 2 большие пуговицы — это будет обложка книги. Из бумаги вырежьте цепочку из кружков размером с эти пуговицы. На страницах можно написать буквы алфавита. Сложите цепочку гармошкой и приклейте концы к пуговицам — букварь готов!
Математика на кубиках Lego
С помощью детского конструктора можно просто и наглядно объяснить основные математические понятия и операции: например, что такое часть и целое, что такое дробь.
Оттенки
Из цветных стекол можно соорудить линзу для преломления света. Так можно выучить не только основные цвета, но и их оттенки.
Химический опыт
Возьмите 2 шарика, свечку, спички и воду. Надуйте шарик и подержите его над зажженной свечкой, чтобы продемонстрировать детям, что от огня шарик лопнет. Затем во второй шарик налейте простой воды из-под крана, завяжите его и снова поднесите к свечке. Окажется, что с водой шарик спокойно выдерживает пламя свечи. Объясните ребенку, что вода, находящаяся в шарике, поглощает тепло, выделяемое свечой. Поэтому сам шарик гореть не будет и, следовательно, не лопнет.
Математические измерения массы
Благодаря наглядному примеру ваш ребенок легче и быстрее запомнит единицу измерения массы. Возьмите пакетики, напишите на них массу (килограмм, фунт и т. д.) и положите туда рис. Попросите ребенка сравнить пакетики с рисом.
Как научить ребенка рисовать с помощью цифр
Отличный способ вызвать у детей интерес одновременно к математике и творчеству — предложить им рисовать с помощью цифр, дополняя их различными линиями. Это довольно легко, поэтому с такой задачей справятся даже самые маленькие.
Распорядок дня
Визуальные подсказки на часах, что и в какое время нужно делать, очень помогут малышам самостоятельно следить за распорядком дня.
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