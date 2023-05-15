Самые высокие в мире

В этой статье собраны обладатели самого высокого роста или высоты, будь то человек, животное, растение или впечатляющее сооружение. Узнайте о десяти обладателях титула «самый высокий в мире»!
10. Самое высокое тропическое дерево в мире (Малайзия)
28-летний лесник Матеус Нуньес (Matheus Nunes) обошёл бамбуковые рощи, поднимался в горы и прошёл сквозь суровые, труднопроходимые районы Малайзии, чтобы найти то, что может стать самым высоким в мире тропическим деревом. Наконец, спустя часы поиска и несколько царапин и ушибов, он нашёл два дерева рода Шорея: одно высотой 90,6 метра, а другое — 89,5 метра.
Высота обоих деревьев превосходит мировой рекорд 2007 года. Тогда американцы обнаружили другое дерево в Малайзии, высотой всего 88 метров, которое, до находки Нуньеса в августе 2015 года, считалось самым высоким тропическим деревом в мире.
Высота этих деревьев объясняется генетикой их вида, однако, по словам Нуньеса, неизвестно, по какой причине одно из них превышает 90 метров, что эквивалентно высоте 30-этажного здания.
9. Самый высокий лифт в мире (Китай)
Людям с приступами головокружения подъём на лифте всегда даётся нелегко, а на этом и вовсе будет невозможным! Его высота — 326 метров!
Стеклянный лифт Байлонг (Bailong Elevator), примыкающий к одной из скал, является самым высоким в мире лифтом, построенным под открытым небом. Он может довезти людей на вершину или спустить к земле всего за 2 минуты, вмещая в себя до 50 человек одновременно.
Расположенный в живописном районе Улинъюань (Wulingyuan), в лесном парке Чжанцзяцзе (Zhangjiajie), лифт известен под названием «небесный лифт ста драконов». Неудивительно!
8. Самая высокая пара в мире (Англия)
Составляя в сумме более 4 метров, эта семейная пара является самой высокой в мире. Но если дети Вилко (Wilco) и Кейши Ван Клиф-Болтон (Keisha Van Kleef-Bolton) будут продолжать расти в том же духе, то в конечном счёте они станут самой высокой семьёй в мире. Их 4-летний сын Лукас (Lucas) уже достиг роста 7-летнего ребёнка — 1,19 метра. А дочь Ева (Eva), которой всего два года, имеет рост 0,91 метра, типичный для 3-летнего ребёнка.
Для Клиф-Болтонов высокий рост имеет как свои плюсы, так и минусы. Когда Вилко и Кейша только поженились (он — 2,13 м, она — 1,96 м), они столкнулись с некоторыми бытовыми трудностями, такими как, например, переделка дверных проёмов, о которые они постоянно ударялись головами.
Впрочем, не всё ещё удалось переделать в доме под свой рост. У пары до сих спальня, которая достаточно велика только для стандартной двуспальной кровати, поэтому пока они вынуждены спать с болтающимися ногами. Впрочем, есть и плюсы: 29-летний Вилко говорит, что его рост делает его работу в качестве охранника в колледже Баркинг & Дагенхам (Barking and Dagenham College) в Эссексе «значительно проще».
7. Самый высокий шкаф для хранения документов в мире (США)
Построенный в 2002 году местным художником Бреном Альваресом (Bren Alvarez) в городе Берлингтон (Burlington), штат Вермонт, этот шкаф для хранения документов состоит из 38 ящиков. Каждый ящик символизирует собой определённый год работы над различными проектами, в течение которого накопились документы.
В то время как арт-объект Альвареса гордо претендует на звание самого высокого шкафа для хранения документов на планете, остаётся неясным, является ли так на самом деле, поскольку существуют другие произведения искусства, также претендующие на обладание этим титулом.
6. Самый высокий в мире жираф (в неволе)
Будучи высотой 5,79 метра, жираф по кличке Зулу (Zulu) на 1,22 метра выше среднестатистического сородича, считаясь самым долговязым существом в своём роде.
Зулу живёт в зоопарке Folly Farm Adventure в Пембрукшир (Pembrokeshire), Уэльс, Великобритания. Он выше любого другого животного, живущего в неволе, и трёх других самцов жирафа, с которым делит вольер в зоопарке.
Высота жирафа, в среднем, составляет 4,57 метра с головы до ног. И хотя Зулу считается самым высоким животным, живущим в неволе, сотрудники зоопарка не имеют возможности измерить точный рост 18-летнего жирафа.
5. Самая высокая «ныряющая горка» (США)
Если Американские горки не приводят вас в восторг, то советуем прокатиться на «Valravn» — бьющей все рекорды «ныряющей горке» («dive coaster»), которая открылась в первых числах мая в парке развлечений «Cedar Point» в городе Сандаски (Sandusky), штат Огайо, США.
Этот стальной монстр, объединяющий в себе страх и восторг, является самой высокой (68 м), самой скоростной (120,7 км/ч) и самой протяжённой (1041 м) «ныряющей горкой» в мире.
Для непосвящённых: «ныряющая горка» — это разновидность аттракциона «Американские горки», на котором можно ощутить момент свободного падения во время, как минимум, одного 90-градусного падения.
4. Самая высокая церковь в мире (Германия)
Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой высокой церковью в мире является Ульмский собор — лютеранская церковь в городе Ульм, Германия. Строительство сооружения, начатое ещё в готическую эпоху, завершилось в конце XIX века.
Это самая высокая церковь в мире и 4-е по высоте сооружение, возведённое до XX столетия. Её высота со шпилем составляет 161,5 метра, а лестница, по которой можно подняться на самый верх, состоит из 768 ступенек.
С верхней площадки, находящейся на высоте 143 метров, открывается панорамный вид на город Ульм в Баден-Вюртемберге (Baden-Württembergand), на город Ной-Ульм (Neu-Ulm) в Баварии, а в ясную погоду — на Альпы. Последняя секция лестницы (известная как «третья галерея») представляет собой высокую спиральную лестницу, на которой едва помещается один человек.
3. Самая высокая рождественская ёлка в мире (Нидерланды)
Сочетая в себе свободно стоящую башню и антенную мачту с растяжками, башня Гербранди (Gerbrandy Tower) является самой высокой теле- и радиовещательной башней в Нидерландах. Более впечатляющим, однако, является то, во что она превращается в период зимних праздников. Каждый год на Рождество рабочие превращают башню высотой 366,8 метра в самую высокую в мире рождественскую ёлку.
Видимая с расстояния 50 километров, рождественская ёлка-башня делается с помощью белых ламп, закреплённых вдоль кабелей, поддерживающих всю конструкцию. Процесс оформления является очень дорогостоящим, поэтому самую высокую рождественскую ёлку в мире предполагалось устанавливать каждые пять лет, однако благодаря спонсорам башню продолжают украшать огнями каждый год.
Построенная в 1961 году, башня Гербранди была в своё время самым высоким рукотворным сооружением в Европе, достигая 382,5 метра в высоту.
2. Самый высокий карлик в мире (Австрия)
О жизни Адама Райнера (Adam Rainer) известно очень мало, но он представляет собой экстраординарный случай в истории медицины: австриец является единственным официально зарегистрированным человеком в истории, который в течение своей жизни был и карликом, и гигантом.
Адам Райнер родился в 1899 году и был значительно ниже среднестатистического человека. В 1920 году, когда ему исполнился 21 год, рост Адама составлял 1,18 м. Врачи официально классифицировали его как карлика.
Где-то в середине третьего десятка жизни у Райнера стал наблюдаться необъяснимый и удивительный всплеск роста, и к своему 32-летию он из необычно низкорослого человека превратился в гиганта ростом 2,18 метра.
Невероятно устойчивый темп роста исчерпал все ресурсы организма мужчины и, в конечном итоге, приковал Адама Райнера к постели. Позже обнаружилось, что у него была доброкачественная опухоль на гипофизе, которая и стала причиной его постоянного роста.
Адам Райнер умер в возрасте 51 года. На момент смерти его рост составлял 2,34 метра — в два раза выше, чем он был в 21-летнем возрасте.
1. Самая высокая статуя Шивы в мире (Непал)
Кто бы мог подумать, что самая высокая статуя Шивы (Shiva), также известная как статуя Кайлашнатх Махадев (Kailashnath Mahadev), может находиться в крошечной азиатской стране Непал?
Высота статуи, ставшей главной туристической достопримечательностью в стране, составляет 43,5 метра. Это величественное сооружение находится в Санга (Sanga), почти в 20 километрах от столицы, города Катманду, на границе между двумя районами — Кабрепаланчок (Kavrepalanchwok) и Бактапур (Bhaktapur).
Чтобы завершить строительство статуи, изображающей индуистское божество, верховного бога Шиву, сотням рабочих из Непала и Индии понадобилось 7 лет. Фигура была сделана из меди, цинка, стали и цемента.
Отдельно от своего пьедестала, сама статуя Шивы составляет 108 футов (32,92 м) в высоту. Число 108 имеет особое значение в индуистской мифологии.
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