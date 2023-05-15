Самые высокие в мире

В этой статье собраны обладатели самого высокого роста или высоты, будь то человек, животное, растение или впечатляющее сооружение. Узнайте о десяти обладателях титула «самый высокий в мире»!



10. Самое высокое тропическое дерево в мире (Малайзия)

9. Самый высокий лифт в мире (Китай)

8. Самая высокая пара в мире (Англия)

7. Самый высокий шкаф для хранения документов в мире (США)

6. Самый высокий в мире жираф (в неволе)

5. Самая высокая «ныряющая горка» (США)

4. Самая высокая церковь в мире (Германия)

3. Самая высокая рождественская ёлка в мире (Нидерланды)

2. Самый высокий карлик в мире (Австрия)

1. Самая высокая статуя Шивы в мире (Непал)