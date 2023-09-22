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Как подготовить герань к зимовке

Подготовка герани к зимовке — важный этапа в жизни растения. Очень важно правильно провести обрезку. Эта процедура поможет герани отдохнуть и набраться жизненной энергии, чтобы весной снова радовать обилием листвы и красивым цветением.

Как подготовить герань к зимовке

Обрезку герани рекомендуется проводить с помощью секатора, лезвия которого обработаны порошком фитоспорина. Использовать ножницы для обрезки нельзя, так как они сильно пережимают ствол, из-за чего он может в скором времени засохнуть. Проводить обрезку необходимо после того, как почва в горше хорошо просохнет.

Как подготовить герань к зимовке

Срез также необходимо обработать фитоспорином, что защитит растение от бактерий и грибка.

Как подготовить герань к зимовке

После обрезки растения аккуратно извлеките его из горшка, удалите земляной ком и подрежьте корневую систему.
Провести осень и зиму обрезанная герань сможет в небольшом горшке, наполненном субстратом, состоящим из 1 части верхового торфа, 1 части земли и 1/3 части цеолита или перлита.

Как подготовить герань к зимовке

Для того чтобы герань смогла нарастить крепкую и здоровую корневую систему, почву необходимо обработать водой с добавлением 1 ч л микоризы и 1/2 ч л биогумуса.
Перед высадкой в грунт корневую систему обрезанной герани также следует замочить в данном растворе.

Как подготовить герань к зимовке

Следующий полив растения будет необходимо провести лишь после того, как грунт в горшочке полностью просохнет.

Как подготовить герань к зимовке

Не пренебрегайте вышеперечисленными правилами подготовки герани к обрезке, чтобы весной наслаждаться красотой этого прекрасного цветка.

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Гераньуход

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