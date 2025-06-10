Мысли о возрасте, от которых стоит избавиться

В наши дни стало модно тыкать людей носом в их возраст, то есть проявлять эйджизм. Вспомни вакансии «секретарши строго до 23 лет» или «бухгалтера не старше 40». Под таким давлением и впрямь начинаешь думать, что для многих вещей ты уже старовата Это совсем не так! Вот от каких мыслей стоит избавиться.

1. Мне поздно этим заниматься

2. Лучшие годы позади

3. Современные дети ужасно воспитаны

4. Прошлое важнее будущего

5. Я не внесу вклад в развитие человечества