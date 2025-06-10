Мысли о возрасте, от которых стоит избавиться

В наши дни стало модно тыкать людей носом в их возраст, то есть проявлять эйджизм. Вспомни вакансии «секретарши строго до 23 лет» или «бухгалтера не старше 40». Под таким давлением и впрямь начинаешь думать, что для многих вещей ты уже старовата Это совсем не так! Вот от каких мыслей стоит избавиться.
1. Мне поздно этим заниматься
Некоторыми вещами — действительно. Ты не прибавишь еще 10 сантиметров роста и не поцелуешься с Джоном Ленноном. Но, например, пойти с друзьями в велопоход никогда не поздно (да-да, и вытащи велосипед с балкона). Получить новую профессию или начать танцевать можно практически в любом возрасте. Делай, а не думай о том, почему тебе нельзя.
2. Лучшие годы позади
Это очень соблазнительная мысль… и крайне неверная. Да, может, в 20 тебе было веселее, чем сейчас, но подумай — что тебе мешает? Представь, что лучшие моменты в жизни еще впереди, действуй в соответствии с этим убеждением. Создай список своих желаний и выполняй их. И не слушай доброхотов, которые скажут, что уже поздно.
3. Современные дети ужасно воспитаны
Не присаживайся на виртуальную лавочку у подъезда, это никого не красит. Вместо того, чтобы морщиться на каждый визг, подружись с соседскими детьми, посмотри на мир их глазами. Сюда же и мысль о том, что тебе уже поздно заводить своих. Пока тело способно — не поздно!
4. Прошлое важнее будущего
Ничего подобного! Эта мысль может привести к тому, что ты начнешь больше пить, перестанешь учиться и будешь доживать оставшиеся полсотни лет непонятно как. Жизнь одна, и не стоит растрачивать ее на такие мысли.
5. Я не внесу вклад в развитие человечества
Один человек — лишь песчинка на пляже, но если каждый начнет активнее использовать свой мозг, прогресс пойдет быстрее. Ты не должна изобретать велосипед или лампочку, но делиться идеями, а не прятать их внутри, всегда полезно. Меняй свое отношение — и изменишься сам. И неважно будет, какой год рождения указан в твоем паспорте.
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