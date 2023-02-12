15 классных фактов о музыке, которых мы не знали

С нами не соскучишься!

В основе музыки лежит физическая структура нашего мира и математические принципы. Но мы не будем утомлять читателя долгими научными объяснениями. Публикуеем несколько любопытных коротких фактов о музыке.





Никто из участников группы «Битлз» не знал нотной грамоты.

Наши сердца бьются в такт музыке, которую мы в данный момент слушаем.

Лео Фендер, изобретатель электрогитар «Телекастер» и «Стратокастер», не умел играть на гитаре вовсе.

Cамый длинный органный концерт в мире начался в 2001 году, а закончится только в 2640 году, то есть через 639 лет.

Слушая громкую музыку, человек может выпить больше алкоголя за короткий промежуток времени.

Музыка активирует часть мозга, которая отвечает за удовольствие.

Группа «Metallica» после нашумевшего выступления в Антарктиде занесена в Книгу рекордов Гиннеса как первая и единственная группа, выступившая за год на всех семи континентах Земли.

Британский военно-морской флот распугивает сомалийских пиратов песнями Бритни Спирс.

Слушая музыку во время занятий спортом, вы становитесь более выносливыми.

Как правило, любимая песня у человека ассоциируется с каким-то эмоциональным моментом в жизни.

Компания «Warner Brothers» ежегодно зарабатывает около 2 000 000 долларов за авторское право на песню «Happy Birthday».

Под воздействием музыки цветы растут быстрее.

Жанр музыки, который вы слушаете, влияет на ваше мировосприятие.

Австралийские ученые заметили, что рок-звёзды умирают молодыми. Действительно, обычно они умирают на 25 лет раньше среднестатистического человека.

Коровы дают больше молока, когда слушают спокойную медленную музыку.



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