15 классных фактов о музыке, которых мы не знали

В основе музыки лежит физическая структура нашего мира и математические принципы. Но мы не будем утомлять читателя долгими научными объяснениями. Публикуеем несколько любопытных коротких фактов о музыке.
- Никто из участников группы «Битлз» не знал нотной грамоты.
- Наши сердца бьются в такт музыке, которую мы в данный момент слушаем.
- Лео Фендер, изобретатель электрогитар «Телекастер» и «Стратокастер», не умел играть на гитаре вовсе.
- Cамый длинный органный концерт в мире начался в 2001 году, а закончится только в 2640 году, то есть через 639 лет.
- Слушая громкую музыку, человек может выпить больше алкоголя за короткий промежуток времени.
- Музыка активирует часть мозга, которая отвечает за удовольствие.
- Группа «Metallica» после нашумевшего выступления в Антарктиде занесена в Книгу рекордов Гиннеса как первая и единственная группа, выступившая за год на всех семи континентах Земли.
- Британский военно-морской флот распугивает сомалийских пиратов песнями Бритни Спирс.
- Слушая музыку во время занятий спортом, вы становитесь более выносливыми.
- Как правило, любимая песня у человека ассоциируется с каким-то эмоциональным моментом в жизни.
- Компания «Warner Brothers» ежегодно зарабатывает около 2 000 000 долларов за авторское право на песню «Happy Birthday».
- Под воздействием музыки цветы растут быстрее.
- Жанр музыки, который вы слушаете, влияет на ваше мировосприятие.
- Австралийские ученые заметили, что рок-звёзды умирают молодыми. Действительно, обычно они умирают на 25 лет раньше среднестатистического человека.
- Коровы дают больше молока, когда слушают спокойную медленную музыку.
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